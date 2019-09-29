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Подкаст "Кляті питання": "В разговоре с Зеленским Трамп вел себя как мафиози"

Федор ПопадюкВоскресенье, 29 сентября 2019, 06:00
Подкаст Кляті питання: В разговоре с Зеленским Трамп вел себя как мафиози
коллаж: Андрей Калистратенко

Через Україну та Володимира Зеленського один з наймогутніших людей планети може лишитися своєї посади. 

Нова політична криза у США, яка може закінчитися імпічментом Дональда Трампа, розпочалася за участі президента України Володимира Зеленського.

Причиною кризи стала телефонна розмова між президентами двох країн, яка відбулася 25 липня. Американський президент тиснув на українського, наполегливо рекомендував Зеленському почати розслідування діяльності колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера.

Тиск Трампа на Зеленського сприймається як намагання за допомогою України отримати компромат на Байдена – свого суперника на майбутніх виборах.

Щоб більш детально розібратись у цій історії, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив про Трампа та Зеленського з Володимиром Дубовиком – директором Центру міжнародних досліджень і доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. Мечникова.

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Яким чином стало відомо про деталі розмови Трампа з Зеленським?
  • Чи справді Трамп шантажував Зеленського?
  • Чому Трамп утаємничив розмову з Зеленським? 
  • Чи правильно реагує Україна та Офіс президента на цей скандал?
  • Чи закінчиться цей скандал імпічментом Трампу?
  • Чи можна цю історію порівняти з Вотергейтським скандалом, який завершився відставкою президента США Річарда Ніксона?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Що таке ринок землі та нащо він потрібен? Гість випуску: Олег Нів’євський 

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Темы: ТрампЗеленскийСША
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