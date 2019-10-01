Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

"Українська Правда"
фото: прес-служба президента
8458 переглядів
Вівторок, 1 жовтня 2019, 23:50

Після тривалих переговорів Україна погодила та підписала формулу Штайнмаєра. 

ЇЇ зміст полягає у врегулюванні конфлікту на Донбасі через надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу. Після проведення на непідконтрольних наразі Україні територіях виборів, легітимність яких мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ, заплановано закріплення постійного особливого статусу цих територій.

Першими з новиною про узгодження формулу вийшли російські ЗМІ. Президентський офіс вирішив тримати паузу протягом години  – узгождений варіант формули на брифінгу зачитав особисто президент Володимир Зеленський. 

Коротко зміст домовленостей, які у вівторок досягли у Мінську, президент окреслив наступним чином:

  • Було досягнуто домовленості про початок розведення військ у Петрівському і Золотому. 
  • Було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту "нормандської четвірки". Найближчим часом ми будемо знати вже дати.
  • "Формула Штайнмаєра" має бути імплементована у новий закон "про особливий статус", якого ще немає.
  • Ми – Україна – говоримо про місцеві вибори, до виборів до Верховної Ради це не має жодного відношення.
  • Ми не говоримо про структуру цих виборів, але ми як громадяни розуміємо, що якщо хочемо, щоб вибори пройшли згідно законодавства України, то не може бути ніяких кулеметів і кордон повинен бути наш.
  • Якщо там хтось буде, то виборів не буде. Ми ніколи не підемо на проведення виборів, якщо там є військові. Якщо там будуть будь-які війська – виборів не може бути.

Що передбачає "формула Штайнмаєра"

Так звану формулу Штайнмаєра погодили на рівні радників "нормандської четвірки" у вересні 2019 року: 

  • Нова Рада має ухвалити закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей у новій редакції. З моменту проведення виборів цей закон застосовується на тимчасових умовах. Він починає діяти на постійній основі після визнання ОБСЄ того, що місцеві вибори на Донбасі в цілому відповідають високим стандартам.
  • Закон набирає сили о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вибори мають бути призначені та проведені у відповідності до Конституції України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах.
  • Закон "діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місією ОБСЄ по спостереженню за виборами, на основі усталеної практики ОБСЄ, про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі". 
  • Закон буде діяти на постійній основі у разі, якщо в остаточному звіті ОБСЄ у відповідності до усталеної практики дійде висновку про те, що дочасні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені в цілому у відповідності до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, відповідаючи на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ.
  • У формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

Крим не згадується. 

відсутність чіткої інформації

Що говорять про формулу Штайнмаєра

Коротка, нечітка промова президента не додала ясності. 

Відсутність комунікації, документів, чутки та нерозуміння викликали дуже критичну реакцію у соцмережах. Націоналісти та небайдужі прийшли пізно ввечері на Банкову та на Майдан Незалежності. 

Саме такі незрозумілі дії влади колись викликали революцію Гідності. 

 

Теми: формула Штайнмайера Зеленський Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Учасники акції проти "формули Штайнмаєра" пообіцяли зібратись у середу 2 жовтня 2019, 00:57
У Німеччині вітають узгодження Україною "формули Штайнмаєра" 1 жовтня 2019, 23:29
"Показати оригінал": як сприйняли узгодження "Штайнмаєра" Зеленським 1 жовтня 2019, 22:15
Головні новини
У Німеччині вітають узгодження Україною "формули Штайнмаєра"
"Показати оригінал": як сприйняли узгодження "Штайнмаєра" Зеленським
Націоналісти після брифінгу Зеленського заявили про капітуляцію, кличуть на Банкову
Зеленський заявив, що Україна погодила "формулу Штайнмаєра" і це не "страшилка"
Усі новини
Публікації
Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України
В МЗС вже анонсували певні умови з українського боку, так званий "план Зеленського" – хоча наразі невідомо, чи включає він вимоги, запропоновані у цьому тексті.
19 вересня 2019, 10:37 — Марія Золкіна, Сергій Сидоренко
Роман Вінтонів: Майкл Щур виник як реакція на ситуацію, коли багато г*ндонів, а всі реагують, ніби все о'кей
Як працює "Телебачення Торонто", чому Щур не може оцінити чотири місяці президентства Зеленського та чому звинувачує Верховну Раду у неефективності. 
1 жовтня 2019, 06:00 — Роман Кравець, Ельдар Сарахман
Як Зе! легалізує казино, гральні автомати, букмекерів, покер та інше
Кабінет міністрів підготував законопроект про легалізацію грального бізнесу. Що саме він передбачає і як це може змінити галузь. Основні питання.
1 жовтня 2019, 09:45 — Галина Калачова
Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція
Що передбачає "формула Штайнмаєра" та що про неї говорять у соцмережах.
1 жовтня 2019, 23:50 — "Українська Правда"
Усі публікації