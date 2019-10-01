У Мінську домовились про розведення військ ще на двох ділянках – президент

Президент Володимир Зеленський заявляє про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ ще у двох населених пунктах.

Джерело: брифінг глави держави, російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Було досягнуто домовленості про початок розведення військ - теж я всіх вітаю з початком, дуже віримо в це - розведення військ у Петровському та Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку".

Деталі: Як приклад цього Зеленський назвав розведення військ біля Станиці Луганської. За словами президента, там відбувається відновлення пішохідного мосту, яке планують завершити до кінця листопада.

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі по Україні Мартін Сайдік заявив у Мінську, що розведення сил в Золотому і Петровському на Донбасі почнеться 7 жовтня.

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