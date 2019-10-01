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Націоналісти після брифінгу Зеленського заявили про капітуляцію, кличуть на Банкову

Вівторок, 1 жовтня 2019, 20:58
Націоналісти після брифінгу Зеленського заявили про капітуляцію, кличуть на Банкову

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький заявив про "безстрокову акцію проти капітуляції", а свободівець Юрій Сиротюк оголосив про державну зраду після того, як президент Володимир Зеленський повідомив про погодження тексту так званої "формули Штайнмаєра".

Джерело: блог УП, Facebook-сторінка Сиротюка

Пряма мова Білецького: "Сьогодні відбулося те, що Черчіль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а згодом і війну".

Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців.

Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію. Ми звертаємося до всіх українців виходити сьогодні на Банкову…"

Дослівно Сиротюк: "Президент підтвердив підписання формули Штанмайєра. Це факт державної зради...

Уряд аврально вніс законопроект про розпродаж з молотка української землі і це теж продовження формули зради, бо ту землю, яку не здали на Сході російським окупантам, продадуть на решті територій.

Тому ми вийшли на Банкову вже".

Деталі: На Банковій наразі присутні кілька сотень націоналістів.

Присутні вигукують: "Ні капітуляції!". Протестують проти "формули Штайнмаєра". У виступах наголошують, що акція носить попереджувальний характер, і не виключають, що завтра прийдуть під Верховну Раду.

 
 

Що цьому передувало: 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у Мінську погодила текст "формули Штайнмаєра".

Тепер, за його словами, "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус Донбасу.

Зеленський нагадав, що існуючий закон про особливий статус Донбасу діє до кінця 2019 року, його замінить інший закон, який розроблятиме Верховна Рада. В цьому новому законі "не буде перейдено жодної червоної лінії, саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції".

Передісторія:

  • 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра".  
  • У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
  • Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

Знати більше:

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра"

Українська правда

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Теми: націоналістиЗеленськийформула Штайнмаєра
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