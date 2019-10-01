Націоналісти після брифінгу Зеленського заявили про капітуляцію, кличуть на Банкову

54172 перегляди
Вівторок, 1 жовтня 2019, 20:58

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький заявив про "безстрокову акцію проти капітуляції", а свободівець Юрій Сиротюк оголосив про державну зраду після того, як президент Володимир Зеленський повідомив про погодження тексту так званої "формули Штайнмаєра".

Джерело: блог УП, Facebook-сторінка Сиротюка

Пряма мова Білецького: "Сьогодні відбулося те, що Черчіль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а згодом і війну".

Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців.

Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію. Ми звертаємося до всіх українців виходити сьогодні на Банкову…"

Дослівно Сиротюк: "Президент підтвердив підписання формули Штанмайєра. Це факт державної зради...

Уряд аврально вніс законопроект про розпродаж з молотка української землі і це теж продовження формули зради, бо ту землю, яку не здали на Сході російським окупантам, продадуть на решті територій.

Тому ми вийшли на Банкову вже".

Деталі: На Банковій наразі присутні кілька сотень націоналістів.

Присутні вигукують: "Ні капітуляції!". Протестують проти "формули Штайнмаєра". У виступах наголошують, що акція носить попереджувальний характер, і не виключають, що завтра прийдуть під Верховну Раду.

 
 

Що цьому передувало: 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у Мінську погодила текст "формули Штайнмаєра".

Тепер, за його словами, "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус Донбасу.

Зеленський нагадав, що існуючий закон про особливий статус Донбасу діє до кінця 2019 року, його замінить інший закон, який розроблятиме Верховна Рада. В цьому новому законі "не буде перейдено жодної червоної лінії, саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції".

Передісторія:

  • 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра".  
  • У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
  • Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

Знати більше:

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра"

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: націоналісти Зеленський формула Штайнмайера


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У прихильника екс-кандидата в президенти Кошулинського конфіскують 190 тисяч 1 серпня 2019, 15:35
КС визнав однаковими комуністичний і нацистський режими 16 липня 2019, 18:59
Націоналісти дали Зеленському добу відповісти на "інформаційний шабаш" Кремля 8 липня 2019, 08:05
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

мандри

8 простих порад, як уникнути проблем з кишківником під час подорожі