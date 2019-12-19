Ступка, Малевич і Батьківщина-мати. Наша ідентичність на виставці Ukraine WOW

"Вы можете не поверить, но на продаже билетов на выставку мы сейчас в сутки зарабатываем больше, чем на одном из самых успешных своих направлений – Бориспольском экспрессе", – рассказывает "Украинской правде" генеральный директор "Укрзалізниці" Евгений Кравцов.

Причина гордости Кравцова – проект Ukraine WOW, который открылся в середине ноября в багажном отделении на киевском железнодорожном вокзале.

C того момента музейное пространство на 3900 квадратных метров по подсчетам организаторов посетили более 100 тысяч человек. Ажиотаж оказался настолько огромным, что выставку решили продлить еще на 2 месяца.

"Мы не ожидали, что интерес будет таким", – рассказывает Кравцов. Изначально Ukraine WOW задумывался как проект ко Дню железнодорожника. УЗ как самый крупный работодатель в стране (в компании трудятся более 250 тысяч украинцев) ежегодно проводит большой праздник, посвященный профессиональному дню. Год назад руководство компании подошло к задаче креативно.

"Мы организовали короткую выставку и поняли, что люди очень любят железную дорогу и все, что с ней связано. Да, Ukraine WOW задумывался как проект об украинской железной дороге, но оказался куда более масштабным. Это проект, который помогает переосмыслить прошлое, настоящее и будущее Украины. Наверное, поэтому он и стал таким успешным", – размышляет Кравцов.

"Украинская правда" отправилась на нашумевшую выставку вместе с известным режиссером, создателем центра современного искусства ДАХ, отцом Гогольфеста Владом Троицким и одним из авторов проекта, основателем агентства Gres Todorchuk Ярославой Гресь.

В итоге обычная экскурсия переросла в откровенную дискуссию об украинской идентичности и культуре с неочевидными выводами.

Украина. Война. Коррупция. Чернобыль?

Влад Троицкий тянет на себя дверь просторного ангара, который находится на 14 перроне железнодорожного вокзала.

– Никогда и не подозревал о существовании здесь такого пространства, – признается он.

Выставка Ukraine WOW разместилась в помещении, которое на базе "Укрзализныци" числится как "Багажное отделение под рампой №5".

Попасть на нее сейчас можно через вокзал, но из-за успеха проекта руководство УЗ уже пообещало сделать к музею отдельный вход и использовать помещение как площадку для проведения мероприятий.

Нас встречает руководитель проекта 22-летняя Юлия Соловей. Пока мы ждем Ярославу Гресь, девушка соглашается провести короткую экскурсию.

Юлия: Любой проект про Украину сейчас не может игнорировать брендинг Ukraine Now и именно по этой причине мы решили назвать ее WOW – вроде разница в одной черточке, но кардинально меняет твое восприятие и отношение.

Мы путешествуем здесь не просто по Украине, а с Украиной – так, вроде она наш попутчик, который в дороге рассказывает о себе. Все начинается вот здесь, когда мы заходим в гигантское купе. Мы хотели, чтобы каждый здесь ощутил себя маленьким ребенком. Это по сути первое вау, с которого и начинается наша выставка.

Путешествие по Ukraine WOW начинается со знакомства с гигантским купе ВСЕ ФОТО: нАЗАРИЙ МАЗИЛЮК

Импровизированная полка купе – одна из самых популярных локаций на Ukraine WOW. На ее фоне фотографируются и взрослые, и дети.

Соловей рассказывает, что команда проекта в последние две недели монтажа нередко использовала гигантскую спальную полку по прямому назначению. Монтаж выставки занял около двух месяцев и иногда команде приходилось оставаться в павильоне на ночевку. Троицкий слушает экскурсию с улыбкой.

Влад: Юля, у меня вопрос к вам. Я его всем задаю – и политикам, и студентам. Вы позанимались Украиной в этом проекте и у вас точно есть это понимание. Вот если вы будете говорить какому-то зарубежному человеку: Украина – это...? Ну, кроме вау, потому что вау – это, с одной стороны, круто, с другой стороны, ничто. А мне интересны образы, которые формируют Украину. Стандартно я слышу три вещи: война, коррупция, Чернобыль. Но это все о негативе. А плюсовые вещи есть какие-то в вашем сознании?

Юлия: Первое, что мне приходит в голову – это люди. Мы нашли здесь так много историй потрясающих людей.

Влад: Во Франции тоже есть люди хорошие, и в Германии, и даже в России. А вот если конкретнее. Что вы открыли для себя в Украине после этого проекта?

Юлия: Для меня настоящим открытием стал (скульптор) Архипенко. Я влюбилась в "Родину-мать" заново здесь. Это как наша Статуя Свободы. Да, она имеет бэкграунд, такую "нелюбовь" чуть-чуть свою, но это часть нашей истории.

Влад: Но это все история. А вот почему твой друг-иностранец должен приехать в Украину именно сейчас? Чем его завлечь сюда?

Юлия: Конечно, это природа. У нас можно побывать в Карпатах, а через несколько часов оказаться у Черного моря.

Влад: Во Франции тоже есть Альпы и Средиземное море… Юля, проблема в том, что ни один человек, которого я спрашивал, начиная от студентов Могилянки, заканчивая бывшим министром иностранных дел, не смогли мне дать ответ на этот вопрос.

Украинский инь-ян – соль и уголь

– Влад, возможно у вас есть ответ на этот вопрос? – интересуюсь я.

Троицкий вроде как ждал возможности высказаться:

Для меня ответ на этот вопрос в том, что Украина делает сейчас, и поверьте – у нас есть события, которые на данный момент являются не исторической, а современной гордостью Украины. Например, тот же Гогольфест, который вошел в пятерку лучших фестивалей Европы. Или то, что делает (дирижер) Оксана Лынив. И все это произошло за годы независимости.

На самом деле, самая беда большая Украины, что мы выкидываем своих героев – ну, просто как будто их не было.

– Кого, например?

– Один из моих учителей Владимир Оглоблин, величайший режиссер, один из топовых режиссеров Советского Союза. Он 25 лет держал фактически репертуар театра Франко, был худруком театра Шевченко, прошел войну, Сталинград. Единственный из худруков, кто не был членом партии. Мало кто знает, что Богдан Ступка получил заслуженного артиста именно в его спектакле. Так вот сейчас о нем никто ничего практически не знает.

Или же Андрюша Жолдак – невероятный режиссер. Кто о нем помнит сегодня?

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– Почему так происходит? У вас есть ответ на этот вопрос? Возможно, причина в том, что после распада Союза мы перестали ценить свое? Появилась мода на западное и ощущение того, что наш театр, музыка, искусство намного хуже?

– Смотрите, в Советском Союзе все равно был миф великого русского театра, великого балета, великой классической музыки. Мы как бы отрезаны от России, но мы не присвоили себе эти мифы. У нас в принципе очень крутая школа композиторов, современных, украинских. Они действительно мирового уровня, я говорю это точно. У нас сильна балетная школа, но того же невероятно талантливого Дениса Матвиенко в Нацопере просто съели. А что делает Оксана Лынив или Алексей Ботвинов? Но почему это никто не ценит?

– Эти фамилии малоизвестны для общенационального контекста, но есть и ценители их творчества.

– Ну, вот смотрите, что ужасно, в той же России (Валерия) Гергиева знают все. А тут не знают. Я хочу донести, что у нас есть чем гордиться.

Мы, тем временем, оказываемся у гигантской головы Родины-матери. Каждый посетитель выставки, зайдя внутрь, может увидеть Киев с высоты птичьего полета. Троицкий с интересом разглядывает гигантское изваяние и пытается понять, из чего же сделана скульптура.

"Команда скульпторов работала над экспонатом больше трех недель. Основа сделана из деревянного каркаса, который покрыт пенопластом, – рассказывает Юлия, – Это самая крутая пластическая операция, которую можно было придумать. Фактически слой за слоем мы создавали ей лицо".

Пятиметровая голова Родины-матери – один из самых запоминающихся объектов выставки

Влад: Я эту скульптуру никогда не видел вживую. Хотя помню, как ее открывали в Киеве, перерезали ленточку, даже Брежнев приезжал. Эти глаза, губы, все как-то жутковато выглядит.

У скульптуры с головой Родины-матери к нашей экскурсии присоединяется главный идейный вдохновитель, руководитель проекта Ярослава Гресь. Для Гресь – это далеко не первый громкий проект. Два года назад ее агентство Gres Todorchuk создало Музей новин для 1+1, а летом 2018 года открыла гигантский Парк коррупции в Ботаническом Саду для Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Оба проекта получили престижные международные награды. Троицкий решает задать свой любимый вопрос и ей.

Украина. Архипенко, Малевич, Ступка?

Влад: Мы тут уже прошли несколько залов, пока тебя ждали. Хороший проект. Ты всех пытаешься убедить, что Украина – это круто. А я вот у кого не спрошу, 99% говорят: это война, коррупция, Чернобыль – сплошные негативные нарративы. Положительных маркеров мало. Могут сказать разве что красиві жінки, родюча земля, талановитий народ, интересные люди. Но это нечетко, это абстрактно.

Наша экскурсия постепенно превращается в дискуссию об украинской идентичности

Ярослава: А что тогда не абстрактно?

Влад: Ну, мы можем, например, задать вопрос, что такое Франция? И в голове сразу варианты: Лувр, Помпиду, ну, там, я не знаю, великие, там, какие-нибудь театральные хореографы, много чего.

Ярослава: Все, что вы перечислили – это не Франция, а Париж. С таким же успехом можно спросить, что такое Соединенные Штаты Америки, и услышать, что это Статуя свободы и Белый дом. Хотя на самом деле с культурной точки зрения США – 50 разных государств в одном.

Влад: Ну, опять, ты можешь про ту же Америку что-то рассказать, назвать какие-то маркеры. Понятно, в Нью-Йорке их больше, но, говоря о Калифорнии, ты вспомнишь о Маске и Голливуде, например.

Ярослава: Я могу сказать здесь только словами Хелен Феби (это куратор самого большого в мире скульптурного парка Yorkshire Sculpture Park), которая приезжала в Киев уже много раз; она была куратором в Kyiv sculpture project в 12-м году.

Так вот она очень здорово поставила нам мозги на место, потому что у меня тоже было похожее отношение к Украине – коррупция, война, Чернобыль.

А она говорит: во-первых, у вас потрясающий город, очень интересный и очень разный. С одной стороны – большое историческое наследие, которому тысяча лет, например, Киево-Печерская Лавра или даже София Киевская.

О том, что Украина – самый большой экспортер подсолнечного масла в мире, расскажет инсталляция из 70 подсолнухов, которые двигаются

Для нас это что-то очень замыленное, примелькавшееся и неинтересное. А для людей, особенно из Западной Европы, которые не знакомы с православием как таковым, эти вот строения выглядят очень интересными.

Именно Хелен заставила меня по-другому посмотреть на Родину-мать, благодаря ей Родина-мать здесь, на Ukraine Wow. Она говорит: "Как вы можете не любить такое величественное монументальное сооружение? Да, это часть вашего прошлого. Да, возможно, она не коррелируется с тем, как вы хотите видеть себя сейчас, но это ваша история".

Так вот, вся эта историческая часть сочетается с абсолютно юным креативным классом, который только проявляется. И если вы посмотрите на улицу Рейтарскую в воскресенье или заедете на Кураж-базар, или зайдете, например, на Kyiv Food Market, то вы увидите, насколько у нас прогрессивная, молодая страна, которая сейчас начинает осознавать, в чем ее сила.

Киев для меня – это современная Украина, очень крутая, стильная. А когда мы говорим про Лувр или центр Помпиду – это что, современный Париж? Лувр открыли в 1793 году, Центр Помпиду в 1977-м. Когда мы спрашиваем, что Украина создала, принимаем ли мы во внимание что Украина как независимое государство существует всего 28 лет?

Троицкий внимательно слушает Гресь, хотя видно, что с некоторыми вещами внутренне не согласен

Влад: Да, но за 28 лет местами культурного притяжения для нас стали супермаркеты и торговые центры. Нет культурных площадок, которые привлекали бы большое количество людей. Тот же Kyiv Food Market – это ведь тоже зона потребления.

Ярослава: Я вообще не согласна! Это значительно больше, чем торговый центр. Торговый центр – это то, куда ты идешь с целью купить себе штаны. А Kyiv Food Market – это место общения, место, где создается новая культура еды, это новый Берлин. Я люблю Берлин и я чувствую эту энергию сейчас в Киеве.

Еще я считаю, что новое поколение – вообще не про здания и не про места. А про сообщества. Вы ведь не привязывались к месту, когда решили проводить Гогольфест в Мариуполе? Люди из Киева, которые были ценителями этого фестиваля, сели в вагон и приехали его поддержать и в Мариуполе.

Влад: Есть одна проблема, 28 лет – это не так мало. Вот моему "ДАХу" – 25. За 25 лет много было проектов, но это все равно капля в море. И поэтому лицо современной украинской культуры фактически стерто.

Ярослава: Если бы таких людей, как вы, было бы хотя бы 1000 человек на страну! Если бы у нас был Троицкий, которого можно было бы клонировать и бросить одного – в культуру, другого – в образование, третьего – в науку, мы бы двигались на совершенно других скоростях.

Влад: Знаете, в чем проблема, что за все те 25 лет мы не получили ни одной копейки от государства. Ему вроде как и не нужна культура.

По словам Евгения Кравцова, стоимость проекта Ukraine WOW составила около 5 миллионов гривен. Большую часть этой суммы удалось собрать за счет спонсоров. Потраченные на проект средства уже фактически отбились за счет продажи билетов. Гресь защищает позицию, что многие проекты в Украине можно было бы реализовывать за счет меценатов и спонсоров.

Ярослава: Давайте пройдемся по музейной миле в Вашингтоне и посмотрим на портреты американских семей в рубашках в клеточку, которые висят над входами в каждый зал. Это меценаты, которые проспонсировали возведение величайших музеев. А у нас культура меценатства была уничтожена вместе с меценатами.

На Ukraine Wow мы рассказываем и об украинских меценатах, которые сделали огромный вклад в украинскую культуру.

Сколько они успели построить за 15-20 лет своей активной деятельности – это же космос!

Владимирский собор, КПИ, первая больница – это все один Терещенко, один! И при этом он открыл первый этаж своего дома для всех желающих, фактически превратил его в музей – чтобы люди могли приходить и смотреть на хорошее искусство. Украинских меценатов, увы, просто выхолостил Советский Союз.

Сейчас только начинает возрождаться эта культура, но таких людей, как Терещенко, пока ничтожно мало.

Один из блоков выставки называется "Сон". Розовый вагон внутри расписан иллюзиями, меняющими пространство. Если приложить ухо к подушке, можно услышать мечты украинцев о том, какой они хотели бы видеть Украину

Севгиль: Как думаешь, почему их мало?

Ярослава: Я считаю, что у Украины есть несколько проблем. Одна из главных – никто не может ни с кем договориться.

Влад: Согласен.

Ярослава: То есть эго настолько большое, что оно уничтожает любые договоренности. Мы сейчас открыли проект про "Силу подписи" для юридической компании Sayenko Kharenko. Он рассказывает о том, что может изменить одна подпись. И я смотрю на эту историю 18-го, 19-го, 20-х годов – мне просто больно. То есть сидели великие люди за одним столом, очень образованные – один историк, другой юрист и т. д., и они просто не смогли друг с другом договориться. А представьте, если бы смогли?! Может быть, Украине было бы не 28 лет, а 128 лет. Но так получилось.

Поэтому, я думаю, что одна из причин – эго. Вторая – эмиграция.

Кто-то выехал – в Америку, в Израиль, в Канаду, в Европу. Отток кадров в Россию, потому что во время Советского Союза все, кто хотели больших достижений, уезжали (иногда принудительно) в Москву.

Третья причина – это массовое уничтожение талантливых людей. На "Силе подписи" мы рассказываем про дело капитана Матвеева (советский палач), который расстрелял в Сандармохе за три дня 1111 человек, получил за это радиолу.

Среди этих 1111 человек – Лесь Курбас, Мыкола Зеров, Валерьян Пидмогильный. Матвеев расстрелял одним махом половину украинской интеллигенции. Кто остался в живых? О чем мы говорим? На чем воспитывалось новое поколение?

Влад: Вы очень точно все вещи говорите, но при этом за время независимости Украины мы точно с таким же сладострастием выкидываем своих героев. И когда я задаю вопрос: можете назвать имена современных украинцев, которыми ты можешь гордиться, чаще всего я слышу одну-две фамилии.

Ярослава: Я могу назвать.

Влад: Ок, это вы маргинальное исключение или не маргинальное, как и я, – отшучивается Троицкий.

Ярослава: Мы с вами уже пара, этого достаточно. Я искренне верю, что один человек может изменить многое и ваш пример лучший.

Мы подходим к павильону со скульптурами кубиста Александра Архипенко. Гресь рассказывает, что мало кто из украинцев вообще знает о своем известном земляке, которого называют Пикассо Восточной Европы.

"Из всех моих экскурсий, которые я провела – а их было очень много, – человек, может быть, 5 знали, кто такой Георгий Нарбут, и человек 8, кто такой Александр Архипенко. Хотя бы просто знали, что он был. Не говоря уже о его 150 персональных выставках в США. И я понимаю, что Советский Союз сделал все, чтобы мы ничего не знали о киевлянине, который стал знаменитым во всем мире и очень скучал по своему родному городу и по своей родине. И представлял ее в Чикаго на всемирной выставке в 1933 году, и был первым украинцем на Венецианской биеннале.

И Архипенко, и Казимир Малевич были выбраны для выставки не просто так. В их истории есть соприкосновения с железной дорогой. Так, отец известного скульптора Архипенко был изобретателем, и его открытия использовались и для железной дороги.

Малевич и сам работал на железной дороге, также сохранилось множество писем, написанных им в поездах Киев-Москва жене Наталье Манченко в 1928-1930 годы, когда Малевич преподавал в Киевском художественном институте.

Молодые украинцы узнают о своем легендарном земляке Александре Архипенко

"Удивительно, что этих историй практически никто не знает", – сетует Гресь.

Севгиль: А ты много для себя узнала об Украине благодаря этой выставке?

Ярослава: Много, невероятно много. И я кайфую от того, что я вижу, как люди каждый день приходят, открывают для себя заново Украину.

Мне кажется, это прекрасная миссия – доказать, что мы не лузеры, что мы не поставщики депрессии, Чернобыля и коррупции, во что мы сами уже поверили. Но это ведь не так! Все, что здесь сделано, весь Ukraine WOW получился только благодаря тому, что украинцы – невероятно трудолюбивая, креативная и влюбленная в свою страну нация.

Севгиль: Ты уверена, что влюбленная?

Ярослава: Абсолютно. Я никогда не видела столько людей, которые плачут – от счастья, от осознания, какая Украина, от любви к ней, – как здесь.

Севгиль: А что лично тебя растрогало в этом проекте больше всего?

Ярослава: Честно? Любовь людей к Крыму.

Для нас было очень важно затронуть несколько острых тем в проекте, но при этом не превращать его в политическое высказывание. Так, в одной из ячеек экспозиционной зоны Остановка есть маленький плюшевый мишка без носа: мы называем страшную цифру 3% украинцев – вынужденные переселенцы. Рядом есть небольшая комната. Попадая в нее, вы попадаете в Крым.

Над вашей головой плавают рыбки, рядом витрина с ракушками, а на одной стене – истории, которые написали о Крыме люди, вынужденные оттуда уехать. Кто-то написал о первом свидании, кто-то о любви к своему городу, кто-то о традициях своей семьи. Мы попросили их также написать записки для Крыма, а детей – нарисовать рисунки.

И вот среди всех там есть лист бумаги А4 с каким-то орнаментом, видимо, из блокнота. И на нем написана всего одна фраза. "Керчь, мы еще увидимся!". Сколько же раз в этой комнате проливались слезы, и я видела слезы на твоих глазах. Это место о любви, понимаешь?

Но это не конец истории. Потому что в финале проекта у нас есть две карты. На первой люди могут наклейкой отмечать, откуда они. На второй – куда бы они хотели поехать. Первая равномерно заполнена. На второй Крым заклеен в столько слоев, что на нем нет даже миллиметра свободного места. Это один большой знак, один громкий крик, это наше разбитое сердце, которое все помнит. Помнит, ждет. И надеется.

Мы оказываемся в маленькой украинской хате, которая полностью расписана рисунками, повторяющими роспись украинской художницы-примитивистки Полины Райко.

Гресь рассказывает, что в течение двух недель домик раскрашивали сотрудники фонда имени художницы. О Райко из 100 000 посетителей выставки тоже знают единицы.

Райко стала известной из-за росписей, которыми она покрыла семь небольших комнат своего частного дома в Херсонской области

"Она начала писать в возрасте 69 лет. На всю пенсию покупала краски, конечно, копеечные, поэтому неизвестно, сколько лет смогут сохраняться ее удивительные рисунки. Обязательно поедьте в Олешки, родное село художницы, там стоит расписанный ею дом.

Троицкий, настроенный пессимистично в начале нашего турне, в какой-то момент проникается атмосферой Ukraine WOW. Он с интересом рассматривает хатынку Полины Райко, а в следующем зале слушает народные песни разных регионов Украины.

Мы оказываемся у финальной точки выставки – инсталляции Сердце Украины, которое начинает биться быстрее, когда подходишь ближе.

"Эту работу фактически подарили проекту ребята из компании Expolight. Они уже известны во всем мире, сейчас работают над проектами для бюро Захи Хадид и при этом обожают Украину, живут в Днепропетровске и так хотели принять участие в Ukraine WOW, что несмотря на загрузку и суперсжатые сроки, взялись создать наше Сердце, а создали нечто большее – точку, в которой ты чувствуешь единение со своей родиной.

Гигантское сердце Украины завершает выставку Ukraine WOW

Ukraine WOW в деталях: 100 000 посетителей за 4 недели. 100-тысячному посетителю, 10-летнему мальчику Марку, подарили 2 железнодорожных билета с открытой датой и местом назначения. Укрзализныця приняла решение пролонгировать проект до конца февраля 2020 года. Над проектом работала команда из более 200 человек. Кураторами проекта стали Ксения Малых и Евгений Стасиневич. Архитектором – Виктория Оскилко, MONO. Главным медиа-художником – Макс Роботов. Визуальную айдентику разработало агентство Banda, а саму экспозицию верстали 5 внешних дизайнеров. Главным подрядчиком по интерактивным зонам стала Idearoomia. Большое количество контента на Ukraine Wow было передано бесплатно. Так ключевыми партнерами по визуальному материалу стали Ukrainer и Depositphotos. Самые популярные экспозиционные зоны на Ukraine Wow – интерактивные буквы Wow, которые активируют сами зрители, розовый вагон снов, туннель любви, Родина-мать. Они появились более, чем в 30 000 сторис.

– А вот тут и ваш любимый Богдан Ступка, – обращается Гресь к Троицкому.

Мы посчитали правильным, что выставка должна заканчиваться его последним видео, которое записано за несколько месяцев до смерти. Дети, которые приходят на выставку уже не знают, кто такой Ступка. Хотя его не стало всего лишь 7 лет назад. И это в том числе к вопросу о том, что мы должны сделать все, чтобы новое поколение знало и ценило наших выдающихся современников.

Наша экскурсия подходит к концу. Троицкий обещает вернуться в ангар на центральном вокзале уже с дочерью, а напоследок приглашает нас на спектакль в Центр современного искусства "ДАХ".

Севгиль Мусаева, УП