Реальність фантастики

"Я могу предсказать ваше будущее! В следующем году Янукович будет свергнут восставшими гражданами и сбежит в Ростов. А Россия аннексирует Крым и развяжет на Донбассе войну с танками, "Градами", сбитым "Боингом" и сотнями тысяч беженцев".

"Я могу предсказать ваше будущее! В следующем году на президентских выборах с огромным перевесом победит актер Владимир Зеленский. А его партия, собранная из случайных людей, впервые в украинской истории получит монобольшинство в Раде".

"Я могу предсказать ваше будущее! В следующем году главным вызовом для президента Зе станет новая грозная инфекция, которая распространится по всему миру из Китая. В Италии прервут Венецианский карнавал, во Франции закроют Лувр, а в Японии окажется под вопросом проведение Олимпийских игр".

Если бы подобные пророчества действительно прозвучали весной 2013-го, 2018-го или 2019-го, их сопровождала бы одна и та же реакция – вращение указательным пальцем у виска.

Уже не первый год Украина вынуждена адаптироваться к реальности, которая еще недавно выглядела бредом сумасшедшего.

Но стоит принять и осмыслить вчерашнюю фантастику; стоит с ней свыкнуться; стоит поверить, что уж теперь-то мы точно видели все, – как следует очередной разрыв шаблона.

Шесть лет назад гибридная война с РФ полностью перевернула наши преставлении о внешней и внутренней политике. И, застав этот перелом, многие из нас почувствовали себя знатоками жизни, готовыми к любому повороту событий.

Но прошлой весной умудренных знатоков оставил в дураках комик Зе, взломавший систему неожиданно для всех.

Полгода назад Брексит, Трамп и скандальный "Украиногейт" представлялись апогеем мировой турбулентности. Казалось, ничто не подорвет веру в глобальную стабильность еще больше.

Но теперь в мире свирепствует нежданный-негаданный коронавирус, не щадящий ни людей, ни финансовые рынки.

Читайте также: Добро пожаловать в клуб

Всякий раз, когда в Украине пробуют очертить новые рамки реального, они оказывается недостаточно широки и трещат под натиском фантастического.

Динамика событий напоминает анекдот о партитурах композитора Листа, где на первом листе стояла пометка "Быстро", на следующем – "Гораздо быстрее", затем – "Быстро, как только возможно", а далее – "Еще быстрее".

Столь бесцеремонное и нарастающее вторжение фантастики в нашу жизнь спровоцировало как минимум как два любопытных эффекта.

Во-первых, мы стараемся обмануть себя, постфактум рассматривая невероятные сценарии как предсказуемые. Пытаемся задним числом повысить собственную проницательность и готовность к экстриму.

Свержение Януковича, Крым и Донбасс были вписаны в контекст многовековой схватки с империей, и вскоре стало казаться, будто 2014-й вовсе не застал нас врасплох.

Но это неуклюжий самообман: в начале Евромайдана никто не мог представить кровопролитие на Институтской, и даже после появления российского спецназа в Крыму никто не верил, что Кремль решится на прямую аннексию полуострова.

Реклама:

Прошлогодний триумф "95 квартала" быстро разложили по полочкам, и Зеленский стал выглядеть обреченным на победу сразу после запуска телеэпопеи "Слуга народа".

Но это тоже самообман: несмотря на очевидную непопулярность президента Порошенко и пристрастие Украины к новым лицам, за считанные месяцы до выборов кандидатуру Зе никто не рассматривал всерьез.

Сейчас многие противники Зеленского готовы вытащить из загашника апокалиптические прогнозы годичной давности. Готовы уже через несколько месяцев воскликнуть: "А мы предупреждали!"

Но и это будет самообманом, поскольку кризисный сценарий с появлением COVID-19 в принципе не поддавался прогнозированию. И вообразить Зе-команду в декорациях Стивена Кинга и Дина Кунца не мог никто – включая самых ярых критиков и самых мрачных пророков…

Не менее показателен другой симптом: попытки найти точку опоры в недалеком прошлом.

Страдая от непрекращающегося натиска фантастики, мы начинаем идеализировать реальность, предшествовавшую очередному сюрреалистическому витку.

Ушедший мир кажется относительно нормальным – при всей иллюзорности этой нормы.

Переломный 2014 год породил мещанскую ностальгию по Украине Януковича: без войны, без радикалов и с пресловутым долларом по восемь.

Ностальгирующих ничуть не смущало то, что лишенный тормозов Виктор Федорович сам ускорил конец этой призрачной стабильности и способствовал обнажению всех возможных противоречий.

Победа шоумена Зе породила интеллигентскую ностальгию по эпохе Порошенко, когда Украины вроде бы нашла свой истинный путь.

Ностальгирующих совершенно не смущает то, что, заработав колоссальный антирейтинг, тщетно надеясь на переизбрание и стараясь задавить любую альтернативу, ПАП невольно расчистил дорогу комику.

Симпатизирующие экс-президенту надеются, что провал Зеленского породит массовую народную тоску по временам Петра Алексеевича.

Реклама:

Но, совпав с глобальными катаклизмами, фиаско Зе может вылиться в нечто иное – в ностальгию по довирусному и докризисному миру.

По миру без карантинов, без паники, без обрушения рынков, где жизнь была прекрасной, и даже новички на Печерских холмах справлялись со своими обязанностями вполне удовлетворительно.

Взбалмошная Украина-2019 начнет выглядеть утраченной нормой.

Причем с наибольшей вероятностью эта ностальгия захватит самого Владимира Александровича.

Скорее всего, нынешний хозяин Банковой будет еще не раз возвращаться в первые девять месяцев своего президентства. Размышляя о том, как хорошо все могло бы сложиться, не начнись разорительная и деморализующая пандемия.

Неукротимый коронавирус будет смотреться в роли президентского рубикона куда эффектнее, чем нынешний кадровый хаос с отставкой правительства.

Тяжело смириться с мыслью, что ты потерпел неудачу из-за собственной неопытности и неготовности к управлению государством.

Гораздо удобнее убеждать себя, что ты стал жертвой непредсказуемых внешних обстоятельств.

Что под твоим руководством страна шла к успеху, реформировалась, меняла министров; но вмешался немыслимый рок, пришедший из далекого Уханя и не пощадивший целую планету.

И все карты оказались спутаны, амбициозные планы – поломаны, а радужные надежды – похоронены. В конце концов, фантастически невезучим быть лучше, чем фантастически неумелым.

Михаил Дубинянский