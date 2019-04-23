ЦВК опрацювала 100% протоколів: Зеленський переміг
Вівторок, 23 квітня 2019, 17:39
Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський виграє президентські вибори з результатом 73,22%.
Відповідні попередні результати другого туру голосування є на сайті ЦВК.
Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.
Остаточні результати виборів президента України мають оголосити після того, як ЦВК прийме усі протоколи в паперовому вигляді.
Загалом у голосуванні взяли участь 18 491 840 українців, це трохи менше, ніж у першому турі. 2,31% виборчих бюлетенів визнано недійсними.
Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли
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Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
- Попередні результати виборів близькі до даних екзит-полу, який показував 73% електоральної підтримки Зеленського та 25.5% Порошенка.
- Чинний глава держави уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
- Порошенко повідомив, що не йде з політики, він має намір зі своєю політсилою брати участь у парламентських виборах 2020 року.