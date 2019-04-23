ЦВК опрацювала 100% протоколів: Зеленський переміг

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Вівторок, 23 квітня 2019, 17:39

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський виграє президентські вибори з результатом 73,22%.

Відповідні попередні результати другого туру голосування є на сайті ЦВК.

Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.

Остаточні результати виборів президента України мають оголосити після того, як ЦВК прийме усі протоколи в паперовому вигляді.

Загалом у голосуванні взяли участь 18 491 840 українців, це трохи менше, ніж у першому турі. 2,31% виборчих бюлетенів визнано недійсними.

Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

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Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • Попередні результати виборів близькі до даних екзит-полу, який показував 73% електоральної підтримки Зеленського та 25.5% Порошенка.
  • Чинний глава держави уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
  • Порошенко повідомив, що не йде з політики, він має намір зі своєю політсилою брати участь у парламентських виборах 2020 року.

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