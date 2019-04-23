Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК опрацювала 100% протоколів: Зеленський переміг

Вівторок, 23 квітня 2019, 17:39
ЦВК опрацювала 100% протоколів: Зеленський переміг

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський виграє президентські вибори з результатом 73,22%.

Відповідні попередні результати другого туру голосування є на сайті ЦВК.

Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.

Остаточні результати виборів президента України мають оголосити після того, як ЦВК прийме усі протоколи в паперовому вигляді.

Загалом у голосуванні взяли участь 18 491 840 українців, це трохи менше, ніж у першому турі. 2,31% виборчих бюлетенів визнано недійсними.

Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Читайте також: Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • Попередні результати виборів близькі до даних екзит-полу, який показував 73% електоральної підтримки Зеленського та 25.5% Порошенка.
  • Чинний глава держави уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
  • Порошенко повідомив, що не йде з політики, він має намір зі своєю політсилою брати участь у парламентських виборах 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Останні новини
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: