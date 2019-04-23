ЦВК опрацювала 100% протоколів: Зеленський переміг

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський виграє президентські вибори з результатом 73,22%.

Відповідні попередні результати другого туру голосування є на сайті ЦВК.

Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.

Остаточні результати виборів президента України мають оголосити після того, як ЦВК прийме усі протоколи в паперовому вигляді.

Загалом у голосуванні взяли участь 18 491 840 українців, це трохи менше, ніж у першому турі. 2,31% виборчих бюлетенів визнано недійсними.

Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Читайте також: Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо: