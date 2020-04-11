Тест на внутрішнього жлоба

Говорят, что лучший способ оценить – это взгляд со стороны. Если так, то эпидемия предоставила нам такую возможность.

Отныне мы все стоим на удалении от привычного. Работа, друзья, ритм жизни – все, что было хорошо знакомым, теперь звучит немного иначе.

Мы сможем проверить свои приоритеты, прогнозы и оценки. Кризис щедр, и потому такая возможность будет у каждого.

Он меняет пространство политического. Чтобы отженить президента от олигарха, потребовалась глобальная пандемия.

Мы уже не узнаем, случился бы антиколомойский закон, если бы не коронавирус. Законопроект о Приватбанке пестрит правками, провластная фракция – противоречиями, а монобольшинство на наших глазах превращается в стерео.

Год назад в парламент зашли слуги двух господ, интересы которых теперь разошлись. Кто победит в схватке двух ёкодзун, мы узнаем очень скоро.

И точно так же мы узнаем, повторит ли карантин судьбу АТО. На кризис можно списать не меньше, чем на войну. Пересмотреть обещания, переписать программы, изменить риторику.

Даже до пандемии новая власть никак не могла закрепить себя в политических координатах и потому колебалась между лагерем реформ и "крепкими хозяйственниками". А новое испытание рискует подарить ей универсальное оправдание для любых ошибок.

Вдобавок страх – это лучший маркетолог. Он способен продавать как никто.

Под маркой преодоления последствий в нашем политическом магазине могут открыть торговлю чем угодно.

Усиление государства и запрет митингов, торговля с Россией и новая верстка бюджета. Новый ассортимент может оказаться велик, а универсальной оберткой выступит борьба с нищетой, преступностью и безработицей.

Кризис щедр и льет воду на самые разные мельницы.

Кто-то, как президент США, реагирует в логике самоизоляции и призывает остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Кто-то, как Папа Римский, говорит о глобальном экологическом кризисе и призывает вспомнить о малоимущих.

Все получили трамплин для собственных лозунгов. Кто-то будет жать на гашетку темы миграционных рисков. Кто-то – требовать новой глобальности.

Одни станут переделывать межкомнатные двери во входные. Другие захотят открытости и транспарентности.

В костер старых противоречий подбросили хворост, и кризис отныне будет развеваться на всех идеологических флагштоках.

Впрочем, он уже там висит. И все страны теперь похожи на игроков в казино, выбирающих, на какой цвет им ставить. На одной чаше весов – экономика, на другой – здравоохранение.

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Каждая страна обречена делать выбор между сиюминутной угрозой и отложенной.

В этом выборе нет ничего легкого и ничего гуманного. Потому что каждое решение чревато судьбами.

Продление карантина аукнется безработицей и нищетой. Отмена карантина чревата переполненными больницами и похоронами.

Какой бы вариант вы ни выбрали – выиграет казино. Оппоненты всегда смогут объявить ваше решение проигрышным и безответственным.

Кстати, про ответственность. Нынешний кризис стал проверкой еще и для нас самих.

Каждая страна заперлась в национальной квартире и проверяет себя на солидарность.

Наши традиции, наша сплоченность, наша этика – все теперь проходит через детектор лжи. И финальный счет на табло высветит медицинская статистика.

Все потому, что человеку свойственно быть легкомысленным. Пренебрегать угрозой. Кивать на собственный фатализм. Объяснять нарушение запретов авантюрной жилкой. А потому кто-то отмахивается от масок. Кто-то сбегает из-под обсервации. Кто-то ходит с симптомами на работу.

Но вся эта бравада имеет смысл, когда на кону стоит ваша собственная жизнь. А эпидемия переписала уравнение. Тот, кто нарушает правила, ставит на кон не собственное здоровье. Все наоборот – он берет в заложники окружающих.

Каждое карантинное ограничение – это не попытка защитить вас. Напротив, это попытка защитить от вас.

Свод новых правил исходит из того, что каждый гражданин – это потенциальный носитель болезни. А потому самоизоляция, обсервация и даже маски нужны лишь затем, чтобы каждый из нас не заразил другого. Тем более, что иммунитет у всех разный, а потому чье-то бессимптомное существование может аукнуться фиброзом легких у случайного встречного.

Во время эпидемии готовность нарушать правила перестает быть синонимом мужественности. Побег из-под обсервации не служит проверкой на авантюризм.

Нарушение правил не влечет за собой расплату собственным здоровьем. Напротив, это история, в которой за каждого нарушителя заплатят окружающие.

Отныне все сдают тест на внутреннего жлоба – политики, бизнесмены, обыватели. Эпидемия как тест Роршаха: пока одни видят в ней риски, другие видят в ней возможности.

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Эдакий прямой доступ к нашему бессознательному. В этом зеркале отразятся все, и пенять на него уже не получится. Мы будем сдавать этот экзамен в унисон со всем миром, и оценку по итогу нам выставит статистика погибших.

Обвинить других уже не удастся – каждая страна заперта внутри своих границ.

Пандемия запустила глобальный аудит, и вся наша реальность будет подвергаться ревизии.

Уже не получится объявить себя "человеком мира" – твой быт отныне определяется цветом паспорта.

И если кто-то считает себя "вне политики", это вовсе не избавляет его от последствий.

Павел Казарин