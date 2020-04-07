"Антиколомойський" законопроєкт побив усі рекорди: понад 16 тисяч правок

Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16000 правок.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "Фінальна цифра і абсолютний рекорд українського парламенту отримує закон про банки і 16000+ правок до нього.

Для розуміння, трішки екскурс в історію:

5700 правок надійшло до проекту Конституції.

4400 правок було у проєкті Виборчого кодексу.

4000 правок – ринок землі.

3400 правок – законопроект процесуальних кодексів.

2500 правок було закинуті в "Купуй у олігархів" (офіційна назва "купуй українське")

2000 – мовний закон".

Деталі: Железняк уточнив, що до законопроєкту внесли приблизно 16381 правку.

Нардеп також опублікував список тих, хто подавав правки. Загалом понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів, з них найбільше позафракційний нардеп Антон Поляков - він подав 6 000 правок.

У листопаді минулого року Полякова виключили із фракції "Слуга народу", нібито тому що його голосування завжди йшли врозріз із позицією політичної сили.

1911 правок подав співголова депутатської групи "За майбутнє" Віктор Бондар, а 1781 - нардеп "СН" Дмитро Чорний, який до потрапляння у Раду був депутатом Дніпропетровської облради від "УКРОПУ".

Також 1656 правок подав "слуга народу" Олег Дунда, який у колишньому був керівником департаменту в АКБ "ПриватБанк", 1463 правки подав нардеп "СН" Сергій Демченко – колишній член партії "УКРОП", 1199 правок подав "слуга народу" Олександр Дубінський, який до парламенту був медійником на каналі олігарха Ігоря Коломойського "1+1".

Ще 1689 правок подала нардепка від "СН" Ольга Василевська-Смаглюк. До політичної кар’єри Смаглюк також довгий час працювала на телеканалі "1+1".

Решта нардепів подали менше сотні правок.

ФБ Ярослава Железняка

Що було раніше: Станом на 19.00 6 квітня "антиколомойський" законопроєкт уже побив рекорд за правками до другого читання. Тоді було відомо про понад 13 тисяч правок.

Передісторія: