"Пожалуйста, заберите меня домой!". Как спасают котов и собак в крупнейшем приюте для животных
– Корм? Нет-нет! Лучше купите в аптеке пеленки, у нас малышей сейчас много, – попросила по телефону основательница "Сириуса" Александра Мезинова, узнав, что репортеры УП едут в гости.
"Сириус" – крупнейший приют для бездомных животных в Украине. Расположен в 75 километрах от Киева, на въезде в село Федоровка.
Территория в четыре гектара, тысяча вольеров, больше 2 600 собак и 300 кошек – эти цифры впечатляют. Но не передают масштабов добрых дел, которыми занимается Мезинова, волонтеры, спонсоры и все неравнодушные.
Только за последние пять лет на приют пожертвовали не меньше 50 миллионов гривен.
В "Сириусе" могут долго рассказывать о том, как обходятся с животными, прежде чем они попадают сюда. Маленьких щенят и котят выносят в завязанных наглухо пакетах на мусорник. В лучшем случае – в коробке. Бывает, живыми закапывают в лесу.
В 2019-ом году "Сириус" пристроил в надежные руки 900 животных. Но принял столько же покинутых и отверженных. За жизни многих приходится бороться.
– В этом году нам привезли с мороза шесть малышей, которых вынесли на мусорник, – вспоминает одну из многочисленных историй Мезинова. – Щенкам всего один день, с пуповиной были. Приехали все синие. Обморозили пузики, лапки, мордочки. Одним словом, нежизнеспособные. Честно говоря, мы думали, никто не выживет. Но двоих выкормили, выходили.
История, подобная этой, заставляет Мезинову и других защитников животных не опускать руки. И не обращать внимания на революции, политические, экономические кризисы и пандемию коронавируса.
Лапы, хвост, два колеса
Несмотря на сломанный позвоночник, Татошка всегда встречает гостей первым.
Вместо повисших задних лап у него два колеса. Но рыжий дворняга с хитрым прищуром глаз старается не унывать.
– Когда от нас забирают питомцев, делают фото на память. Он тоже подходит, участвует в фотосессии, будто дает последние напутствия, – рассказывают в "Сириусе" о местной звезде.
Два года назад уехавшие отдыхать хозяева оставили восьмимесячного Татошку соседям. На прогулке с чужими людьми пес попал под авто.
Вернувшаяся домой семья от инвалида отказалась.
Сегодня Татошка усердно рассекает по четырем гектарам "Сириуса" при помощи коляски-протеза. Под завистливый лай тех, кто большую часть времени проводит в закрытых деревянных вольерах.
– Это уже вторая его коляска, видите, вся подвязана, перевязана, – показывает основательница приюта Александра Мезинова на раздолбанную конструкцию. – Новый протез стоит порядка 10 тысяч гривен. Если найдутся желающие помочь,Татошка будет очень рад.
– Знаете, раньше у него задние ножки вообще не двигались, – продолжает она. – Сейчас чувствительность появилась. Он даже хвостиком периодически виляет. Мы надеемся, что можно что-то сделать, и он будет ходить на четырех лапах.
Вторую жизнь животным в "Сириусе" дают уже 20 лет. Все это время приют держится на хрупких плечах, стальных нервах и большом сердце его основательницы Александры. Ей помогают те, кому не всё равно.
За последние два десятка лет через "Сириус" прошли восемь тысяч животных. Пять тысяч из них нашли свой новый дом. В основном в Киеве, но не только.
– Наши питомцы есть в Германии, Италии, Швейцарии, Австрии. Трое даже улетели в США. Рассредотачиваются потихоньку по всему миру, изучают иностранные языки, – улыбается Мезинова.
"Спасибо, нардеп Брагар"
Если посмотреть на "Сириус" глазами "слуги народа" Евгения Брагара, советовавшего расплатиться собакой за услуги ЖКХ, то Александра Мезинова – невероятно состоятельный человек.
В "Сириусе" полно не только дворняг, но и породистых собак, которых тоже предают и выбрасывают на улицу. В приют Александры попадали алабаи, кавказцы, стаффы, питбули, кане-корсо, ягдтерьеры, лабрадоры и китайские хохлатые.
– Помню, я написала: "Спасибо, нардеп (Брагар – УП)! Ты открыл мне глаза. Продам своих кошек и собак, куплю "Нафтогаз". А друзья мне: "Да какой "Нафтогаз"? Можно сразу "Газпром"!" – смеется Мезинова.
За легкой улыбкой и хорошим настроением этой женщины невысокого роста кроется груз каждодневных проблем.
Чтобы прокормить 3 тысячи голов, нужно 700-800 тысяч гривен каждый месяц.
– Их хватает впритык, – рассказывает Александра. – Мы постоянно живем с долгами. Сейчас нужно отдать около 300 тысяч за прививки и медпрепараты – они особо затягивают в долги.
Туго было в марте, когда начался карантин. Мы кинули клич, удалось собрать деньги, на которые, в принципе, обеспечены едой на апрель.
Животных в "Сириусе" прививают каждый год. Ветслужбы Дымера и Вышгорода помогают с бесплатными вакцинами от бешенства.
Есть и комплексные прививки, которые приют закупает. Одна стоит 100 гривен, а нужно их почти три тысячи.
О том, как питомцы реагируют на уколы, Александра Мезинова рассказывает с теплой иронией: "У нас разные есть ребята. Бывает, боятся, как дети. Один товарищ тут бегал, как белка просто. По потолку, стенам, окнам".
Котопес
– Котики прибыли, – сотрудница приюта вносит коробку с четырьмя слепыми малышами, похожими больше на мышей. – Их на такси только что привезли.
В "Сириусе" до 300 котов и кошек. Александра Мезинова называет себя "собачницей до мозга костей".
Раньше коты не замечали Александру. Она отвечала им, в общем-то, тем же. Но после того, как Мезинова открыла приют, все изменилось.
– Тут у нас мурчащие дети, – открывает она аккуратно дверь в одну из комнат, где живут 20 усатых. – Ребятки, к вам можно?
Коты и кошки мигом обступают женщину, тарахтят хором, как трактор в поле. Мешают операторам УП снимать. Трутся об объективы камер боками и хвостами.
На вопрос, какое главное отличие котов от собак, хозяйка отвечает: "Они очень самостоятельные товарищи".
– Сами выбирают, кто им подходит, – отмечает Александра. – Это вам не пес, который будет заглядывать тебе в глаза, пытаться угодить, сидеть рядом, потому что так положено.
Кот – нет. Это он – твой хозяин, который позволяет жить рядом.
Несмотря на отличия, коты иногда становятся очень близки с собаками.
– Вот наш кот Гав, – берет Мезинова на руки гуляющего на улице питомца. – Замечательный. Совершенно уникальный.
Гав попал в приют, когда был совсем маленьким. Его просто закинули в "Сириус" через забор.
– Он сразу не разобрался, куда идти, и попал в вольер к маленьким щеночкам, – вспоминает Александра. – Он решил с ними жить. Был очень диким, мы даже не могли его оттуда забрать.
Гав провел с собаками восемь месяцев, ел с ними и спал в одной будке.
– В итоге мы смогли социализировать этого парня. Он стал очень ласковым, хорошим мальчиком. Посмотрите, какие у него необычные, бирюзовые глаза! – показывает хозяйка приюта.
Йогурт, фарш и сучье молоко
Дрова. Горы дров. Чтобы приготовить еду для обитателей "Сириуса", каждые четыре-пять дней уходит восемь кубометров пней – целый грузовик.
На двухметровых печах здешней кухни без устали варят кашу в 30-40-литровых кастрюлях.
Заправляет всем Руслан Русаченко – местный житель с двумя редкими рядами зубов, волею судеб ставший шеф-поваром для трех тысяч ртов.
Остальные работники помогают развозить варево по вольерам в огромных мисках.
Дома кухарь Русаченко обожает жарить картошку, но тут совсем другие ароматы.
На одной из остывших печей сидит мордатый кот Базилио, рядом с которым тачка, наполненная фаршем.
По равнодушной морде Базилио заметно, что голодал он очень давно.
– Я готовлю с утра и до самого вечера, – рассказывает Руслан. – Первыми кормим стариков и щенков. Для стареньких отдельно варю бульончики.
– Вот это – экструдированный корм, – показывает Александра Мезинова мешок, заполненный чем-то очень похожим на кукурузные палочки. – В него входят пшеничная крупа, ячневая. Соя, костная мука. Взрослые собаки съедают больше тонны такого корма в день.
Все это термически обработано, и, по сути, уже готовая сухая каша. Ее заливаешь водой, она разбухает. Добавляем мясной бульон. В основном пытаемся брать фарш – говяжий, свиной, куриный – потому что он быстрее варится.
На пять дней хватает порядка пяти тонн фарша и мяса. Иногда в главное блюдо добавляют обезжиренные йогурты.
Еще до 300 килограмм сухого корма ежедневно съедают "старички", щенки и коты.
Самых маленьких откармливают из бутылочек с соской, наполненных искусственным сучьим молоком.
Гипноз Глории
– Кажется, она очень напугана. В "Сириусе" ее называют Глория. А я назову ее Шанти.
Ольга Цыганок, пиар-менеджер из Киева, держит в руках дрожащую собаку, смотрящую по сторонам с тревожным любопытством.
Совсем скоро Глория-Шанти переступит порог столичной квартиры, где ее ждет новая жизнь: 14 килограмм заранее купленного корма, миски и все нужные лекарства.
Ольга забирает своего нового друга во время карантина. Но не для того, чтобы без проблем гулять по улицам в условиях ЧС.
– Моя мотивация совсем не в этом, – объясняет она. – Я давно хотела взять кого-то. Это моя давняя мечта. Как только Глорию увидела, она меня сразу загипнотизировала.
У Ольги уже был любимец, когда ей было шесть лет.
– Она забежала с лестничной клетки в квартиру и сходу залезла в мою кровать, – рассказывает Цыганок. – Она была дворняжкой. Я люблю дворняжек, потому что у породистых карма изначально лучше – их все хотят взять себе, купить.
– Карантин – лучшее время для меня, чтобы завести собаку, – говорит она. – Я сейчас работаю из дома. Мне не нужно брать отдельно отпуск, чтобы собака адаптировалась. Я смогу уделить ей много времени, познакомиться, сблизиться.
Безобразия карантина
По словам Александры Мезиновой, украинцы в отличие от американцев, испанцев, австралийцев во время карантина не спешат забирать животных из приютов. Но оно, наверное, и к лучшему.
– Мне не нравится эта тенденция, – объясняет она. – Сейчас возьмут, а потом опять выбросят на улицу? Мы будем еще тщательней смотреть на тех, кто готов забрать наших. Мы не хотим их травмировать лишний раз. Они и так много настрадались.
– Некоторые уже выбрасывают животных из дома, потому что панически боятся заразиться от них коронавирусом, – продолжает Мезинова. – Это какое-то средневековое невежество. Люди услышали что-то где-то, а реальные факты принимать не хотят.
Нам уже три человека звонили, хотели сдать своих любимцев. Я провела с ними беседу.
Безобразием Александра Мезинова называет и аренду собак – такие объявления стали появляться в интернете.
– Это безнравственно, бездушно и жестоко, – подбирает она правильные определения. – Во-первых, зачем наживаться на проблемах людей, давать им собаку за деньги?
Во-вторых, зачем вообще отдавать своего любимца в незнакомые руки? Он может убежать, потеряться или попасть под колеса машины.
Носок, Шприц, Фархад
Тигра, Йети Яся, Фархад, Мушка. Сотни, тысячи кличек написаны на вольерах "Сириуса".
В этой громадной семье внимания достойны все. Тут стараются хранить историю о каждом.
– У нас, например, есть Шприц, – делится Александра Мезинова. – Очень болел, когда к нам попал. Его много кололи, так он и стал Шприцем.
Или Носок. Привезли его худющим, вытянутым, смешным. Поэтому у него такая кличка.
– Есть алабай Фархад, – продолжает основательница "Сириуса". – Он ходил брошенный по одному из сел. Люди позвонили, сказали, что прячутся от него по домам. Попросили забрать, иначе его пристрелят.
Фархад попал в приют тощим – голова да кости.
– Весь в ранах, – вспоминает Александра. – Долго нам пришлось над ним поработать.
Сейчас к Фархаду ездит одна семья, пытается подружиться, наладить контакт. Парень он серьезный, порода непростая. Но, думаю, у них все получится.
Человекособаки
Кажется, любви Мезиновой хватило бы на всех, даже если бы ее "Сириус" мог принять вдвое больше животных.
У самой Александры дома пять собак и один кот.
Глаза этой хрупкой, но сильной женщины предательски влажнеют, когда она рассказывает о всех своих питомцах, живых и ушедших.
– У меня есть Снежок, первый кот в моем доме, – улыбается защитница животных. – Совершенно очаровательный парень. Воспитанный. Джентльмен. Я его из приюта взяла.
Есть пекинес Соня – в кукурузном поле ее нашли. Есть Шоколадка – большая дворняга, такая, каких я обожаю.
Давняя страсть Александры – алабаи. На старый Новый год друзья подарили ей маленькую Амину.
– Моя старенькая алабайка Алтын умерла, – понижает голос Мезинова. – Я ее безумно любила. Она была настоящим человечком.
– Знаете, у меня в жизни были три собаки, которые были людьми, в хорошем смысле этого слова, – делится она. – Среди них Снежок, совершенно очаровательный.
Снежок обожал меня. Когда я расстраивалась, всегда утешал, носом подбивал мне руку, слизывал слезы с лица.
Те, кто способен на такие чувства, вправе рассчитывать на ответную любовь и заботу людей.
Питомцы "Сириуса" терпеливо ждут, когда на них обратят внимание. И всякий раз машут приветливо хвостами, когда в приюте появляется незнакомый человек.
Собачьи мечты и надежды лучше всего выражает табличка на одном из вольеров, способная растопить даже самое холодное сердце:
"Я очень ласковая, умная и добродушная. Веду себя спокойно. Здорова, привита. Обработана от паразитов. Мне не место в приюте. Пожалуйста, заберите меня домой! Или хотя бы выгуляйте...".