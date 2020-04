Час закритих дверей-3: всеукраїнський фотопроєкт про бізнеси на карантині

Час закритих дверей – документальний фотопроєкт The Gate Agency про українські бізнеси, що закрилися або трансформувалися під час карантину.

У ньому вже взяли участь понад 70 власників популярних українських ресторанів, тревел-агентств, великих логістичних центрів, приватних шкіл, маленьких крафтових пивоварень, юридичних компаній, спортивних центрів тощо. Героями фотопроєкту стають власники бізнесів із Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова.

Всього героїв буде 100, і в цьому матеріалі представлена третя 20-тка власників українських бізнесів із Києва, Чернівців, Львова, Миколаєва, Харкова та Одеси.

Це історія, а ми, фотографи, документалісти та журналісти, не маємо права і тим паче бажання залишатися в стороні. В кінці проєкту буде надруковано фотокнигу.

Воронюк Володимир, співвласник клубу активного відпочинку KAVA, співвласник франшизи квест-кімнати Х-Room у Львівському регіоні, співвласник пейнтбольного клубу "Б3"

X-ROOM – українська мережа квест кімнат з головним офісом у Дніпрі. Локація на фото знаходиться у Львові



"Є елементи, на які ми впливаємо у своєму житті, а є ті, на які ми не впливаємо. Хвилюватись за ті, на які ми не впливаємо, просто недоречно. Я розумію, наприклад, що клуб активного відпочинку назавжди не закрию – немає сенсу, бо він навіть у кризу працює. Падає об'єм, падає оборот, але KAVA буде себе почувати нормально. Відпадуть, мабуть, івенти й корпоративи до грудня точно, але парашути, параплани, роуп-джапмінг, квадроцикли, картінги – все це відбуватиметься. Звісно, не в тих оборотах. З квест-кімнатою все трошки гірше, тому що це орендована площа. Відповідно, ми, щоб тримати бізнес, маємо мати певний потік, і від того, як цей потік буде себе відображати, ми будемо розуміти, що з ним робити. По пейнтбольному клубу "Б3" теж, мабуть, піде спад, але фактично у нас дві гарних дуже локації. Обидві у Львові – укрита й відкрита, так нема ні в кого, хтось все одно буде приходити й грати".



Марія Приходько, troubleshooter, кризовий менеджер, засновниця стратегічного агентства Pulsebeat та жіночої серії івентів REAL QUEENS FIX EACH OTHER’S CROWNS

Pulsebeat – агентство маркетингу, зв'язків із громадськістю та корпоративної стратегії підтримки бізнесу,

REAL QUEENS – закрита серія івентів для жінок



"Під час кризи 2007-2008 я переживала до чортиків. Всередині все кипіло. Ми скорочували штат. Хто проходив таке – зрозуміє. Три хвилі скорочень. Перша хвиля – співробітники, які віддавалися порівняно безболісно. Друга хвиля була вже з болем. Ти ж їх на роботу брав, ростив, ринок з ними будував. Третя хвиля – відрізання по-живому, хотілося плакати від безпорадності. Криза 2020-го розпочалась 13 березня з повідомлення мами про те, що після 16-го перекривають авіасполучення з іншими країнами. Емоцій не було. Чітко і злагоджено мій тренований мозок видав всі можливі оптимізаційні схеми, які можна застосувати в даній ситуації. Відкинула усі варіанти недоцільних дій.

А карантину вдячна, що є можливість подивитися зі сторони на сюрреалічний бардак навколо і зробити висновки. І вам рекомендую зробити те саме. Залишивши рожеві окуляри не поличці".



Василь Бунц, власник і засновник Gazda Group



Gazda Group – мережа цілодобових закладів у Львові: Budzzini, Gazda Café і "Львівський потяг"

"Треба зберігати почуття вдячності за те, що є, що би там не було. У психології є поняття тривоги і поняття страху. Поняття тривоги страшніше, тому що ти тривожишся і сам не знаєш, про що, і воно роз'їдає. Поняття страху – це формалізована тривога, є те, чого ти боїшся. Коли ти розумієш, чого боїшся, ти можеш зробити якісь конкретні дії. Найгірше, що може статися, – це, умовно кажучи, банкротство, закриття свого бізнесу. Але ми залишимося після цього живі, здорові, з великим досвідом, зможемо почати все з початку. Коли намалюєш собі картину найгіршого розвитку подій, тоді нема відчуття тривоги. Треба бути в такому випадку вдячним за те, що ти маєш, мабуть. Здоров'я, руки-ноги, де спати, що їсти".

Павло Польовий, власник "Льодової арени"

"Льодова арена" – крита ковзанка в Чернівцях, що включає в себе льодовий майданчик та піцерію в зоні відпочинку



"Перша думка була, що мені пощастило. Ми закрилися на початку березня, тобто піковий сезон ми відпрацювали. В березні сезон менш прибутковий, тож ми могли працювати, могли не працювати. До початку карантину ми лише відкатали змагання з фігурного катання і закрилися. Можливо, ми більше і не відкриємось. Але перша проблема – це все-таки час, який зараз марнується. Час, який потім треба буде витрачати, щоб відновитись до того рівня, який був до карантина. Як мій, як моїх батьків, як моїх близьких, моїх друзів, так і в цілому країни і світу, якщо брати більш глобально. Тож, напевно, час – найцінніше, життя людей".



Оксана Філіпова, співвласниця мережі магазинів техніки MTA.UA

MTA.UA – мережа магазинів техніки і мобільних аксесуарів з головним офісом в Чернівцях



"На ринку ми з 1999 року, фактично це у нас вже понад 20 років. Насправді кожна криза була випробуванням і переродженням одночасно. В підсумку це завжди було нам на користь, хоча, безумовно, в момент самої кризи ми відкочувалися назад на 2, 3, 4 роки. І в двох кризах нам доводилося стартувати не з нуля, а з мінуса, причому досить великого. Зараз кожен день у нас мозковий штурм. Навіть не кожен день, а щогодини. У нас є внутрішнє відчуття, що зараз день за тиждень. Мені кажуть: "Ну, що, як карантин, відпочиваєш?" Яке відпочиваю! Прокидаюсь о сьомій ранку, засинаю добре, якщо о першій. Зараз на віддаленій роботі весь топменеджмент. Але коли ми по домах, то працюємо практично без перерв. Інтенсивність онлайн-зустрічей дуже висока. Ми ось тільки зустрілися, а потім ще раз, і ще раз. Попрацювали, знову зустрілися, ситуація змінюється постійно. Тому зараз нам важливо бути в такому режимі".



Ольга Сімсон, кофаундерка та директорка Інституту права, технологій та інновацій, ILTI

ILTI – компанія з головним офісом у Харкові, що здійснює юридичне супроводження сфери ІТ та креативних індустрій



"Серед наших клієнтів ІТ-стартапи, театри, фешн-дизайнери, фотографи, громадські організації, фрілансери та підприємці. Творчим людям важко вирішувати безліч юридичних питань, з якими вони стикаються у своїй діяльності. Ми беремо на себе їхній головний біль, щоб вони могли спокійно займатися творчістю. Зараз ми всіляко намагаємося втриматись, перейшли в онлайн. Запустили в ILTI вебінарну платформу, яку до цього тільки планували впровадити. Чекаємо з надією на грант Українського культурного фонду, який, очевидно, буде зменшено у зв'язку із скороченням державного бюджету на культуру".

Ольга Мазалевська, засновниця та СЕО мовної школи ALOHA Language School

ALOHA Language School – мовна школа з інтенсивними курсами та тренінгами за методиками, що не мають аналогів в Україні



"На ринку ми майже 5 років, тому це наша перша серйозна криза. Але ми росли дуже швидко: в два, інколи в три рази за один рік, як у грошових показниках, так і у кількості співробітників та квадратних метрах площі. Тому челенджів було достатньо. Особисто я пройшла кризу 2008 та 2014 років у рекламному бізнесі і зараз чітко знала, що треба тримати розум у холоді, діяти швидко та й просто діяти. Тому вже через два дні після запровадження карантину ми навчали наших студентів в онлайн-форматі. Було тривожно, але ми впоралися, і наразі є однією з трьох київських шкіл, які повноцінно та достойно перейшли на дистанційне навчання англійської. Тож в жодному разі не розглядаю варіанти закриття бізнесу! Я планую використати всі можливості і вирости під час цієї кризи".

Маріанна Білик, власниця стоматологічної клініки "Біш компані"

"Біш компані" – приватна стоматологічна клініка у Львові



"Ми працюємо завжди, навіть зараз, на відміну від інших. І ми маємо одну з найбільших історій у Львові. Нашій клініці більше 30 років. Це сімейний бізнес. Тож це не перший раз, коли ми чуємо слово "криза". До цього були 2008, 2014 роки і так далі. Хто як це використовує: хтось починає панікувати, істерити, а хтось починає шукати можливості для росту. Нам, наприклад, щоб зробити ремонт, треба закрити клініку або принаймні обмежити прийом. А так ми маємо шанс – у нас працює половина клініки, а іншу половину ми розвиваємо, робимо ремонт і ребрендінг. Зараз дуже важливо зберегти спокій і змусити команду працювати в спокійному режимі. Так, в нас були серед команди деякі панічні настрої, але нічого, ми зробили всім тест на коронавірус, у всіх негативний, всі щасливі і готові далі працювати".

Богдан Прах, ректор Українського католицького університету

Український католицький університет – приватна світська і релігійна педагогічна установа у Львові, перший університет, заснований Українською греко-католицької церквою



"Минулого року було 25 років з того часу, як ми починали у Львові з нуля. Наш початок – це маленьке приміщення садочку. А сьогодні ми вже маємо три кампуси, в яких ми можемо навчати кілька тисяч студентів. Основна ідея нашого університету – це виховувати людину цілісно. Освіту можна здобути всюди. Наша попередня стратегія якраз тепер закінчується, у 2020 році. І в тій попередній стратегії ми вже закладали, що створимо тут платформу для онлайн-навчання, на всі наші програми. Зараз ми пройшли дуже гарне тестування цієї платформи. Ми вже були готові технічно, так само викладачі були підготовлені, добре вишколені, щоб такий процес онлайн можна було проводити. Щойно був проголошений карантин 12 березня, ми практично на наступний день перейшли на онлайн-навчання. Студенти роз'їхалися по хатах, маючи відповідні інструменти, і в нас всі лекції відбуваються за розкладом. Тож ми спокійно зачиняли двері, без напруги. В нас не було паніки".

Христина Курганська, експерт з ароматів, CEO компанії Ol.factory

Ol.factory – українське агентство аромабрендингу з головним офісом в Києві



"Чесно кажучи, з початком карантину відчуття були змішані – від глибокого занепокоєння за команду та клієнтів до передчуття нових можливостей. Адже саме 17 березня ми вирішили запустити новий проєкт – санітайзери, що не тільки мають дезінфікуючі властивості, а ще й класно зволожують руки. Для нас це була можливість не просто вижити у цей складний період, а ще й об'єднати зусилля з усім людством у боротьбі з пандемією".



Стефанія Сагайдак, засновниця салону краси Generation G

Generation G – салон краси для дівчат, розташований в центрі Одеси



"23 травня нам мало би бути 3 роки. Ми своїми руками і на зароблені гроші за весь час зробили два капітальних ремонти. Так, як я починала в 21, в мене не було багато грошей. Знаково було те, що під час ремонту гості залишалися з нами, ми обслуговували їх тоді в маленькій підсобці. І в ті часи ми ще примудрялися рости за показниками. Команда підтримує всі мої ідеї і пробує багато чого зі мною разом (крім як розвісити блискітки по всьому залу) – це дуже важливо. А з початком карантину… Я опишу дивне почуття. Гадаю, кожен підприємець знає, скільки коштує привести хоча б одного клієнта (у нас це гості). Що це і робота з адміністраторами, і правильна атмосфера, музика, чай, достатня палітра і т.п. Ми 3 роки будували-збирали себе деталька за деталькою. А в один день... Ви дзвоните сотні людей (запис на тиждень вперед) і просите їх не приходити. На невизначений термін. І після якогось дзвінка стає дуже... ммм... порожньо".

Олександр Крамний, директор виробництва компанії "Вольф"

"Вольф" – українська мережа друкарень із головним офісом у Києві



"Друкарня Вольф спеціалізується на виробництві найрізноманітнішої друкованої продукції – від візитівок до плакатів, глянцевих часописів, паперових стаканчиків та сувенірів. Ми не зупиняємо нашу роботу. Друкована продукція потрібна навіть у кризу. Водночас ми щиро хвилюємося за кожного нашого співробітника та усіх клієнтів. Тому наскільки це було можливо перейшли в онлайн-режим. На нашому порталі сьогодні можна придбати продукцію для захисту. Також ми запустили власне виробництво антисептиків у зручному одноразовому пакуванні та захисних пластикових щитків для обличчя. Різноманітні попереджувальні наклейки – ще один важливий продукт, який можна замовити у друкарні".

Віорел Радукан, засновник стоматологічної клініки RADENT





RADENT – приватна стоматологічна клініка в Чернівцях



"Минулого року в серпні святкували повних 5 рочків нашій клініці, ми відкрилися, коли вже активно йшла війна на Сході. Звісно, це був шок, і криза, і все разом. Однак пережили спокійно. Працюючи. Бог помагає, працюєш без зупинки, і все стає по своїх місцях. Під час карантину за нашими сьогоднішніми правилами нам дають дозвіл надавати невідкладну допомогу, і, найважливіше, надаючи ці послуги, не інфікувати ані лікаря, ані пацієнта. Ті лікарі, які вирішили це виконувати, мають передивитися весь асортимент стерильних речовин, халатів, які використовуються, адже вони не підходять. Якщо ми не готові до цього, краще, щоб це виконували інші спеціалісти, які підготовлені до цього протоколу. Прийшлося відмінити всіх пацієнтів, всі хірургічні втручання, особливо дітей. Ми не знали, з чим ми стикнулися, треба було вивчати це питання. Це ніби поставили в маленький квадратик і сказали, що тільки так можна і все. І ти тут безсилий і розумієш, що маєш підкоритися".

Тетяна Яшкіна, власниця мережі магазинів "Охота"

"Охота" – мережа магазинів товарів для мисливства, рибальства, туризму, спорту та дозвілля, що має регіональне розташування у містах Херсон, Миколаїв, Первомайськ, Умань



"На ринку мережа магазинів "Охота" була представлена з 2002 року. На теренах сучасного бізнесу досвід у 18 років існування можна вважати зрілим. Але ця зрілість набута з часом та пройшла перепади української економіки: валютні коливання, Революцію гідності і ось тепер пандемію. До останнього не хотілось вірити що весь світ зупиниться, але ми повинні розуміти, що життя – це найцінніше, що є. Як керівник я не розглядаю варіант закриття бізнесу. У цей час із розвиненою електронною торгівлею ми згуртували навколо себе однодумців, та з кожної одиниці реалізованої продукції відкладаємо кошти на допомогу (придбання продуктових наборів) незахищеним верствам населення у містах, де представлена мережа магазинів "Охота".



Сергій Ровінський, художній керівник одеського Зеленого театру

Зелений театр в парку Шевченка – перший і єдиний амфітеатр під відкритим небом в Одесі. Це багатофункціональний суспільний простір для відпочинку, розвитку та натхнення



"Ми пропонуємо культуру. Напевно, трохи зарозуміло звучить, але ми дійсно пропонуємо саме її. Зелений театр – це єдиний в місті повноцінний суспільний простір. Це сукупність соціальних і екологічних проєктів, зокрема перший в місті громадський огород. Це великі освітні проєкти для дітей та дорослих. Це літературні вечори та вечори класичної музики, лекції та творчі зустрічі з найпрекраснішими людьми. Це створений нами повноцінний музей дитинства. Це всі кращі фестивалі міста. Зараз ми розглядаємо безліч всіляких варіантів. Мабуть, все, крім найсумнішого – остаточного закриття проєкту. Театр – складний механізм. Ми розглядаємо варіант роботи без великих заходів, деяку зміну акцентів, появу нових форматів, не ризикованих і не підпадаючих під заборони. Розташування під відкритим небом і максимальна гнучкість простору дає нам, на мій погляд, деякі переваги при виборі форматів заходів".

Оксана Сигарева, засновниця Academy of Visual Arts Kharkiv та АртХабу "САМОКАТ"

АртХаб "САМОКАТ" – харківський майданчик від Academy of Visual Arts Kharkov для творчого навчання, в якому є навчальні кімнати, лекційний зал, студія, майстерня і коридор-галерея,

Academy of Visual Arts Kharkiv – проєкт з альтернативної освіти в сфері мистецтв



"Academy of Visual Arts Kharkiv існує 4 роки. Цей проєкт ми започаткували своїми силами, а от простір власний відкрили лише 1,5 роки тому. Відкриття Самокату підтримав у 2018 році Український культурний фонд. В Самокаті, крім нас, проводять заняття інші ініціативи-початківці, які ще не можуть дозволити собі власне приміщення. Ми півроку робили ремонт у старому радянському приміщенні. І ще навіть не повністю розправили крила після того. Нам дуже прикро буде закрити простір. Зараз ми ще чекаємо на відповідь від орендодавця – держави – стосовно скасування або полегшення плати за оренду. І якщо пільг не буде, то, мабуть, доведеться залишити простір".



Віктор Прокопенко, співзасновник компанії "Мак-версія"

"Мак-версія" – сервісний центр ремонту техніки APPLE в Миколаєві



"Ми працюємо з 1995 року. Наша унікальність в тому, що ми одні з найперших в Україні отримали сертифікацію на ремонт техніки APPLE. За 25 років ми здобули в цьому стільки досвіду, що, мені здається, не всі співробітники самої корпорації так добре знають свій продукт. Карантин – це незвична криза. Криза продажів, а не економічна. Всі в однакових умовах, тож ображатися взагалі-то і нема на кого. З досвіду, справжня криза ще попереду. Вона поки ще не дійшла до нас, ми ще недооцінюємо результати. Я спокійно це переношу, тому що ходжу пешечком, це корисно для здоров'я, людей на вулиці мало, вулиці стали чистішими, тож як такої трагедії немає. Головне зараз – щоб дійсно не було допущено помилок в управлінні економікою. Дуже важливо не допустити падіння фінансової системи. Тому що, якщо почнеться паніка, народ знову почне знімати гроші, всі ці депозити, знову почнуть згортатися банки... І ми знаємо, до чого це призведе".



Ганна Кіхтенко, засновниця та керівник MoMoYaMa Ramen Bar

MoMoYaMa Ramen Bar – перша раменна в Одесі



"Ми три роки тому відкрилися. Кафе ділиться на дві зони: швидку і повільну. Повільна зона – це більш лаунжевий варіант, де гість може розслабитися, покайфувати на м'яких диванчиках. Швидка зона, навпаки, призначена для швидкості: навпроти кухні, зі спілкуванням з кухарями, поїсти той же рамен в обід. Одне блюдо – швидко, ситно, смачно. 16 березня ми прийняли рішення, що два тижні будемо працювати на доставку і на винос і подивимось на результати. Пропрацювали два тижні, і з'ясувалося, що результати – 10% від звичайного обороту. Їх, звичайно, недостатньо навіть для того, щоб покривати зарплати. І тоді я вирішила закритися 31 березня. Тверезо я розумію, що, можливо, доведеться закритися назавжди, такий варіант я буду розглядати, можливо. Емоційно, звичайно, хочеться кидати всі сили і робити все, щоб улюблений проєкт, улюблений для себе і улюблений для жителів міста, жив і розвивався".



