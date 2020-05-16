Приближается первая годовщина Зе-президентства.

Правда, пребывание Владимира Александровича у власти поспешили оценить еще в апреле, к годовщине его избрания, и теперь экспертные оценки трудно дополнить чем-то еще. Разве что недавними цифрами от КМИС, демонстрирующими, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий с большим отрывом.

И, вероятно, не потому, что бывший шоумен в президентском кресле оказался настолько хорош, а скорее из-за того, что реальная альтернатива Зеленскому на горизонте так и не появилась.

Весной 2020-го в наш обиход вошло звучное слово "локдаун". Пришлось познакомиться с новой реальностью, где границы перекрыты, люди сидят по домам, а любые перемещения сведены до минимума. Но задолго до этого Украина столкнулась со своим собственным общественно-политическим локдауном.

Мы заперлись по электоральным квартирам, самоизолировались в кругу себе подобных и с тех пор практически не покидаем занятые позиции.

За целый год страна так и не выбралась из логики президентских выборов 2019-го. Не перестала делиться на победивших и потерпевших поражение прошлой весной.

Осталась в плену тех же непримиримых взглядов и эмоций. С той существенной разницей, что год назад проигравшие могли хотя бы теоретически надеяться на сдвиг народных настроений и электоральный реванш.

Эта надежда связывалась с резким ухудшением социально-экономической ситуации. С обстоятельствами, которые заставят обывателя сравнить свой уровень жизни при Порошенко и при Зеленском.

Сопоставить количество денег в собственном кошельке и ассортимент продуктов в собственном холодильнике. Тогда всякому станет ясно, какая ошибка была совершена весной 2019-го. Имеющий глаза да увидит!

Поклонники Петра Порошенко ждали кризиса. Кризиса, который должен был стать моментом истины. Однако судьба сыграла с ними на редкость злую шутку.

С одной стороны, кризис действительно пришел и ударил по маленькому украинцу даже сильнее, чем ожидалось.

Но с другой стороны, этот же кризис отнял возможность сравнивать президента Зе и его предшественника, поскольку ни с чем подобным не сталкивался не только бывший украинский гарант, а никто в целом мире.

Водораздел между двумя президентствами оказался заслонен нежданной катастрофой планетарного масштаба. И в массовом сознании сопоставление 2019-го и 2020-го воспринимается уже не как "жизнь при Порошенко и при Зеленском", а как "жизнь до и после коронавируса".

Обыватель, недовольный произошедшими переменами, не станет восклицать: "Верните Петра Алексеевича!" Он будет требовать другого: "Верните прежний мир без дистанции и карантинов!"

Отныне любой негатив, вторгающийся в украинскую жизнь, можно связать с последствиями пандемии. А доказать народу, что ПАП боролся бы с ней эффективнее, чем ВАЗ, не представляется возможным: гипотетические построения разбиваются о реальный антирейтинг бывшего главы государства.

Сторонники пятого президента могут сколько угодно упиваться осознанием собственной правоты. Но убедить в своей правоте широкие массы соотечественников не получится, теперь уже наверняка.

Остается убеждать друг друга, самоизолировавшись в информационном пузыре Фейсбука…

По данным КМИС, сегодня за Петра Порошенко готовы проголосовать около 15% определившихся граждан, то бишь столько же, сколько и в первом туре прошлогодних выборов.

Экс-президент занял стабильную оппозиционную нишу, которая, увы, не позволяет продвинуться вперед и добиться чего-то большего. Альтернативой нынешнему гаранту вождь "Евросолидарности" не стал и не станет.

Читайте также: Терпеть нельзя бунтовать

Даже если разочарование в Зеленском будет стремительно расти, Петру Алексеевичу вряд ли удастся поживиться за его счет.

При этом условный патриотический лагерь продолжает консолидироваться вокруг экс-президента, чем заведомо ограничивает свои возможности.

Loading...

За верность выбору, сделанному год назад, приходится расплачиваться собственными перспективами. Приковав себя к бывшей власти, патриоты не в состоянии найти общий язык не только со вчерашними избирателями Зе, но даже с более близкой публикой.

Рецепт выхода из сложившейся ситуации вроде бы ясен: ставка на свежие лица, свежие месседжи, свежие проекты. Формирование новой силы, потенциально привлекательной и для активной части общества, и для обывателей, разочаровывающихся в Зеленском.

Все это представлялось самоочевидным еще прошлой весной. Однако первая же попытка выбраться из локдауна потерпела фиаско.

Судьба многообещающей партии "Голос" стала одним из наибольших разочарований последнего года. Выяснилось, что удар по существующему политическому раскладу только кажется чем-то легким и непринужденным.

Мало рассматривать свой проект как альтернативу новой власти и старой оппозиции – нужно действительно выглядеть такой альтернативой. У Вакарчука и компании с этим явно не сложилось.

Козыри, с которыми вышел к массовому избирателю певец Святослав Иванович, уже были использованы актером Владимиром Александровичем, и в обывательских глазах лидер "Голоса" предстал эрзац-Зеленским.

А повестка, которую соратники Вакарчука принялись продвигать после парламентских выборов, почти полностью совпала с повесткой "Европейской солидарности", и новая партия стала восприниматься как эрзац-"ЕС".

Но какой смысл идти за эрзацем, если под боком есть оригинал? Зачем покупать "Адибас", если доступен "Адидас"?

В течение года "Голос" растерял бывших избирателей Порошенко, переориентировавшихся на новый проект, но затем вернувшихся обратно. И не получил бывших избирателей Зе, не заинтересовавшихся уменьшенной копией "Евросолидарности".

Неудача "Голоса" не могла не породить сомнение: а стоит ли связываться с новизной и альтернативностью? Не лучше ли смириться с тем, что есть?

Приспособиться к существующей матрице легче, чем пытаться ее сломать.

Собственная ограниченная ниша удобнее, чем погоня за чужим электоратом. Пребывание в замкнутых сообществах комфортнее, чем движение навстречу друг другу. И если с жестким локдауном 2020-го человечество потихоньку прощается, то выход из украинского политического локдауна пока не просматривается.

Михаил Дубинянский