"Помічник" Юрченка каже, що грошей не брав і на нардепа не працює

Іван Фіщенко, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, запевняє, що грошей не брав і з депутатом не спілкується.

Джерело: Фіщенко у Вищому антикорсуді у коментарі УП

Пряма мова: "В тому, що мені інкримінують, не вважаю себе винуватим.

Це відео, яке сьогодні було в НАБУ, я вважаю це неприпустимим, пости в фейсбуці, яких безліч, все переплутано, люди не розуміють, який законопроєкт, які правки".

Деталі: Фіщенко запевнив, що не спілкується з Юрченком чи Офісом генпрокурора і ніяких коштів не отримував.

Також він заявив, що не розуміє, чому його називають "помічником Юрченка". За його словами, він знає нардепа 5 років через партію "УКРОП" і був його керівником, але наразі з ним не спілкується.

На запитання чи консультує він Юрченка, Фіщенко відповів, що "консультує багатьох людей з приводу різних питань", але грошей на заставу 5 мільйонів, про яку клопотала прокуратура, у нього немає. Запобіжний захід йому ще не обрали, суд видалився до нарадчої кімнати.

Крім того, він додав, що здогадувався, що щодо нього ведеться запис. При цьому на запитання, чи його голос на плівках, які опублікувало НАБУ, він відповів: "Хай суд доводить, експерти. До того, як суд приймає рішення, по суті справи, ми взагалі не можемо про щось говорити".

На запитання, щодо зриву спецоперації НАБУ і можливого витоку інформації, Фіщенко сказав: "Хто я такий, що мені співробітники НАБУ чи Офісу генерального прокурора зливали інформацію? Для мене дивно лише те, що на сайті НАБУ якраз перед судом за півгодини з’являється якийсь типу фактаж, із замазаним обличчям. Це ж явно тиск на суд. Явно в них нічого немає..."

Адвокат Фіщенка додав, що вони не можуть коментувати дані досудового розслідування без дозволу прокурора: "Ми не можемо взагалі коментувати будь-які документи, які він (прокурор – ред.) чомусь вирішив їх оголосити".

На думку Фіщенка, справа і підозра йому пов'язана з тим, що директора НАБУ Артема Ситника намагаються звільнити.

При цьому він відмовлявся від коментарів по суті справи.

Передісторія: