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Венедіктова: Наразі оголосити підозру нардепові Юрченку неможливо

Вівторок, 15 вересня 2020, 11:17
Венедіктова: Наразі оголосити підозру нардепові Юрченку неможливо
Фото УП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що наразі немає підстав для оголошення підозри нардепові від "Слуги народу" Олександру Юрченку у справі про отримання хабара, який начебто призначався для нього. 

Джерело: Венедіктова на засіданні Верховної Ради 15 вересня

Пряма мова: "Чи можна ставити питання про обвинувачення нардепа за встановленими вищевказаними фактами на сьогоднішньому етапі слідства?

На мою думку, без встановленого факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди повідомити будь-кому про вчинення такого службового злочину не можливо.

А матеріали, які мені сьогодні надали, не містять таких відомостей".

Деталі: За словами Венедиктової, наразі єдиною фактичною обставиною, відомою їй, яку можна назвати доведеною, є "факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій у закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристам".

На думку генпрокурора, цього для оголошення підозри недостатньо.  

Вона додала, що лист від керівництва НАБУ і чернетку підозри вона отримала о 17:20 14 вересня, але серед цих документів не було матеріалів кримінального провадження.

За словами Венедіктової, прокурори САП і вона особисто готові вивчити матеріали кримінального провадження, опрацювати їх, і "якщо буде достатньо підстав, повідомити про підозру", то вона це зробить, бо має "сміливість приймати відповідальні рішення".

А до того, підкреслила генпрокурор, вона "не дозволить необґрунтованих випадів до Верховної Ради".  

Передісторія: 

  • Днями НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу", проте він не затриманий.
  • За словами нардепа Гео Лероса, помічник взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект, пов’язаний із побутовими відходами. 
  • Після цього глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ВенедіктоваСлуга народу
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