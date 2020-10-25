Популізм проти популізму

Десятки партийных проектов. Сотни заманчивых обещаний. Тысячи красивых слов. А в качестве вишенки на торте – пять спекулятивных вопросов от президента Зеленского, призванных затащить электорат на избирательные участки.

Так Украина встречает местные выборы 2020, заставляющие в который раз задуматься о торжестве популистской политики в наших широтах.

Говорить людям то, что люди хотят услышать. Выдавать желаемое за действительное. Обещать невыполнимое. Предлагать простые решения сложных проблем.

Нехитрая формула популизма известна человечеству с незапамятных времен, однако продвинутый XXI век дополнил ее новыми возможностями.

Современное общество разбито на информационные кластеры, зачастую практически не пересекающиеся друг с другом. У каждого из этих обособленных кластеров своя жизнь, своя повестка, свои кумиры.

И теперь популистская тактика может быть адресована не только широким массам, но и избранным группам населения.

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Пожалуй, это один из любопытнейших трендов нашего времени. Популизм не для большинства, а для меньшинства. Не для народа, а для отказывающихся считать себя народом. Для отдельно взятой части граждан, доминирующей в собственном виртуальном мирке.

Именно такой эксклюзивный популизм в Украине становится главной альтернативой традиционному массовому популизму.

Обычный популизм зиждется на противопоставлении добродетельных масс и порочной элиты. Популист с легкостью указывает виновных.

Жадная и бесчестная верхушка, сидящая на шее у несчастного народа, видится средоточием скверны и источником всех проблем.

Эксклюзивный популизм строится на противопоставлении добродетельного меньшинства и порочных масс. Популисту опять-таки не составляет труда найти виновных.

Тупой и бессовестный народ, доставшийся несчастной патриотической прослойке, считается рассадником зла и первопричиной всех бед.

Традиционный популизм убеждает обывателя в собственном превосходстве. Простой человек объявляется носителем всевозможных достоинств обычно без каких-либо на то оснований.

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Быть в большинстве – значит автоматически быть лучшим и правым. Об этом населению неустанно напоминает телевизор, транслирующий популистские месседжи.

Альтернативный популизм убеждает в том же самом людей, не относящих себя к обывателям. Оказаться в меньшинстве – значит автоматически претендовать на интеллектуальное и моральное превосходство.

Агрессивный тупица мнит себя героем и гигантом мысли уже потому, что принадлежит к меньшинству. А угодливые политики и блогеры усердно подпитывают его самомнение посредством Фейсбука.

Популизм для большинства эксплуатирует простые и радикальными рецепты, предполагающие избавление от ненавистной элиты. Всех разогнать. Всех посадить. Всех расстрелять. Всё поделить.

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Мнимой солидности добавляют отсылки к заграничному или историческому опыту – "как в Китае", "как в Беларуси", "как при Сталине" – основанные на незнании чужих реалий и нежелании в них вникать.

Популизм для меньшинства оперирует такими же простыми и радикальными решениями – но нацеленными на нейтрализацию презираемого народа. Отменить всеобщее избирательное право. Сделать сограждан негражданами. Установить военно-патриотическую диктатуру.

Ритуальные ссылки на зарубежный опыт – "как в Латвии", "как в Чили", "как в Европе в позапрошлом веке" – используются столь же активно и сопровождаются таким же нежеланием вникать в чужую историю.

Утопичность обсуждаемых рецептов в современных украинских реалиях никого не волнует. Целевая аудитория слышит то, что ей приятно слышать, – и это главное.

Столкновение двух популизмов оказалось особенно иллюстративным в ходе последней президентской кампании.

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В 2018-2019 годах жертвы массового популизма верили, что смена власти в Украине решит все отечественные проблемы: от бедности до затянувшейся войны.

Объективная действительность, не позволявшая надеяться на что-либо подобное, полностью игнорировалась. Всякий, кто пробовал говорить о несбыточности народных надежд, казался врагом.

Логика популистов проста: если ты утверждаешь, что рая на земле не будет, значит, ты за ад на земле.

Тем временем жертвы эксклюзивного популизма столь же простодушно верили, что пятый президент Украины идет к желанному триумфу.

Объективная реальность, отраженная в социологии, попросту отметалась. Люди, пытавшиеся говорить о том, что у Петра Алексеевича нет шансов на переизбрание, считались врагами и предателями.

Причем постфактум их же объявили виновниками поражения Порошенко: в полном соответствии с железобетонной популистской логикой.

Да, между двумя популистскими течениями хватает сходства. Но прошлогодние выборы обнажили и принципиальную разницу между ними.

Популизм для широких масс приносит реальность в жертву победе. Он действительно расчищает умелому демагогу путь к власти. Так или иначе, но Владимир Александрович Зеленский сидит на Банковой и остается самым рейтинговым украинским политиком.

А эксклюзивный популизм вынуждает жертвовать не только реальностью, но и шансами на победу: ради решения скромных прикладных задач.

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Благодаря популистской риторике для меньшинства бойкий блогер набирает тысячи лайков. Категоричный журналист обеспечивает себе благодарную аудиторию.

Нишевая политическая сила обзаводится преданным, хоть и заведомо ограниченным электоральным ядром.

Трудно рассчитывать на что-то большее, эксплуатируя мантру о "народе-идиоте" в условиях конкурентной политики, но, возможно, альтернативные популисты и не стремятся к большему?..

Порой складывается впечатление, что страна уже пришла к стихийному популистскому консенсусу, устраивающему всех. Большинству нравится верить в свою добродетельность, обвинять во всем негодный истеблишмент, разводить руками и наслаждаться лестью политиков и СМИ.

Меньшинству приятно верить в свою исключительность, винить во всем негодный народ, пожимать плечами и упиваться лестью других политиков и других СМИ.

Все недовольны существующей Украиной, зато довольны собой. И 25 октября каждому представится возможность потешить собственное эго.

Михаил Дубинянский