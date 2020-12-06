Локдаун 2.0. Як Італія та Велика Британія переживають локдаун

Найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії та Великій Британії – більше 59 000.

Навесні італійська Ломбардія стала осередком пандемії, а Велика Британія чи не найпізніше з усіх європейських країн оголосила жорсткий карантин.

З початку жовтня в обидвох країнах – посилений карантин. Уряди сподіваються, що обмежувальні заходи допоможуть стримати коронавірусну інфекцію і це дасть змогу відсвяткувати різдвяні свята з сім’ями.

"Доведеться провести свята в більш стриманій манері. Великі вечірки, поцілунки і обійми будуть неможливі, інакше це буде означати різкий підйом кривої зараження в січні. Ми сподіваємося, що ми все ще зможемо купувати і обмінюватися подарунками", – попередив прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте.

"Українська правда" продовжує спілкуватися з українцями з-за кордону, щоб розповісти про реалії світового карантину з перших вуст.

Читайте в цьому тексті про підготовку до головного свята року в Італії та про мобільний додаток для виявлення коронавірусних контактів у Великій Британії.

Італія

Богдана Рущак

Богдана Рущак – PhD студентка факультету соціальних комунікацій Папського Салезіянського університету в Римі. Родом із Закарпаття.

Замаскований локдаун

З 26 жовтня італійці почали готуватися до повторного карантину.

У країні досі діє епідеміологічне зонування. Переїзд між регіонами в червоних зонах заборонений.

Зараз Рим, попри велику кількість інфікованих, перебуває у жовтій зоні.

Майже всі університети столиці на дистанційному навчанні, зокрема Папський університет, де я навчаюсь. З вересня до початку листопада в університеті діяли нові правила. Зокрема, при вході необхідно було показати автосертифікат та посвідчення особи і пройти температурний скринінг.

При собі потрібно було мати спеціальну довідку з печаткою і підписом. Там вказувалось, чому ти йдеш до навчального закладу – наприклад, на лекцію або до бібліотеки, і чи ти не контактувала в останній тиждень з хворими на коронавірус.

Школи початкових класів продовжують працювати. Але, якщо хтось захворів з учнів або вчителів, то класи йдуть на карантин. Дитячі садочки також працюють.

Магазини у Римі працюють всі, але за моїми спостереженнями, деякі зачиняються навіть раніше за дозволену 18 годину.

Магазин в Римі на початку листопада, коли була вірогідність введення повного локдауна

Деякі заклади закриваються зовсім, це, в основному, стосується малого бізнесу. Наприклад, біля мого університету закрилися магазин-пекарня, бар і китайський магазин.

В столиці почастішали страйки. Мітинги проводять посеред тижня і їх доволі багато. Зазвичай вони відбуваються на центральній площі Народів – П’яцці-дель-Пополо. Якщо в попередні тижні там збиралося по 50-100 людей, то зараз набагато більше.

Серед протестувальників багато підприємців і власники ресторанів, які проти м’якого локдауна до 18 години.

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Більша частина промислової Італії зараз знаходиться у червоній зоні, зокрема Ломбардія, де навесні також був великий сплеск коронавірусу

Що означає зараз червона зона для Італії? Дозволяється переміщатися лише у зв’язку з роботою, через стан здоров’я, через невідкладні обставини, або у зв'язку із поверненням до місця проживання. В інших випадках – або штрафи, або адміністративна відповідальність.

З 23 жовтня в Римі та у всьому столичному регіоні Італії – Лаціо – заборонено виходити на вулицю з 22:00 до 5:00.

Уряд Італії вже підготував на наступний рік субсидії для підприємців, матерів-одиначок та для малозабезпечених сімей.

У метро досі діє соціальна дистанція, люди сідають через стілець. Італійці, після того, що сталося в березні-квітні, стали більш уважними до особистого простору і гігієни.

Черга до квестури – установи, де роблять документи для проживання іноземцям в Італії

Італійське та Ватиканське Різдво

Одна з найбільших італійських традицій під час Різдва – обмін подарунками.

Цьогоріч всі різдвяні ярмарки скасовані, щоб уникнути скупчення людей. Уряд країни заохочує купляти подарунки через інтернет та підтримати локальні ініціативи та магазини.

Є цілий список рекомендацій, як Італія має поводитись під час Різдва. Зокрема розписано, як буде Італія зустрічати Різдво, в залежності від епідеміологічної зони.

Однозначно на час Різдва відбуватимуться богослужіння у церквах, єдине, що є обмеження в кількості людей, що можуть одночасно перебувати всередині.

Перша меса в травні після весняного лакдауну. Щоб взяти участь в літургії, потрібно було попередньо записатись на сайті парафії

Уряд Італії вирішив не видавати заборон на зібрання родини на Святу вечерю.

Папа Франциск повідомив, що цьогоріч Різдво буде проходити без людей. Зазвичай у Ватикані відбувається велика різдвяна меса, яка збирає багатьох християн з усього світу.

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Тестування

Розкажу про свій досвід тестування. Влітку я мала змогу полетіти на місяць в Україну на канікули. Коли поверталася назад в Італію,то підписувала спеціальний документ, що проходитиму обов’язковий карантин.

Окрім звичайної самоізоляції, я здавала два тести. Перший – кров з вени, такий тест показує, чи хворіла я на коронавірус. Його можна робити у приватній клініці, на результати потрібно чекати 42 години.

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Другий – мазок з носа і рота, схожий на звичний український ПЛР, ми називаємо його "тампон". Його я повинна була здати через 24 дні після проходження карантину, забір відбувається лише в державній клініці.

Здача "тампону" досить стресова. Щоб його здати, потрібно було їхати машиною і ставати в живу авточергу. Тобто ти не можеш піти пішки в лікарню. Така ситуація була у вересні.

Я вийшла о 10 годині ранку з дому, в авто на мене чекав місцевий знайомий волонтер, який спеціально взяв міні-бусик, щоб збільшити дистанцію зі мною. Тільки о 17:30 я зробила "тампон". Це було 8 годин живої черги в машині.

"Тампон" робиться дуже швидко, буквально за 2 хвилини. На результати треба чекати 4-5 днів і особисто забирати його з лікарні. Зазвичай телефоном не повідомляють, це пов’язано з великою кількістю тестувань – вдень роблять від 10 до 100 тисяч "тампонів".

Станом на зараз машинні черги скасували, для здачі тесту потрібно записуватися онлайн і приходити безпосередньо на зазначений час до лікарні. Тепер "тампон" не можна зробити просто так, у тебе обов’язково має бути більше 3-4 симптомів і направлення від сімейного лікаря.

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Велика Британія

Ярина Лінинська

Ярина Лінинська родом з Львівщини, три роки тому переїхала до Великої Британії. Зараз працює лікаркою у пульмонологічному відділенні однієї з лікарень поблизу Лондона, де зокрема лікують хворих з коронавірусом.

Підготовка до Різдва

З 5 листопада у Великій Британії на 4 тижні запровадили локдаун. З 2 грудня в країні почали діяти нові обмеження, які будуть ще суворішими.

Школи, університети та садки продовжують працювати у звичному режимі. Всі решта за можливістю повинні ізолюватись і працювати вдома. Якщо є потреба вийти на роботу, це повинно бути за строго визначеним маршрутом.

Зустрічі можна організовувати лише між двома людьми.

Оголошення про посилення карантину британці сприйняли з розумінням, оскільки бачили, що кількість захворювань почала стрімко підвищуватись.

Уряд просить зупинити всі подорожі і припинити покупки не першої необхідності. Зараз працюють лише супермаркети з продуктами.

Порожні вулиці в часі карантину

У магазинах цього разу паніки не було, єдине що Christmas shopping був перенесений на тиждень перед локдауном, тобто на 2 тижні раніше ніж зазвичай. На вітрини повиставляли новорічні подарунки, декорації та прикраси, щоб люди змогли підготуватися до Різдва завчасно.

Соціальні ініціативи діють ті самі, які були на початку першого локдауна, зокрема створено дуже багато організацій, які допомагають старшим людям закуповувати продукти. Також є різні гарячі лінії підтримки, які спілкуються з самотніми людьми.

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Транспорт працює у звичайному режимі. Всі перші місця заблоковані – на них не можна сідати і вони обгороджені стрічкою. Сідають пасажири як завжди через одне місце в автобусі. Обов’язковим є правильне носіння маски, а також дезінфекція рук до і після сідання в громадський транспорт.

Штрафи за порушення карантину накладаються – від 1 до 2 тисяч фунтів.

Передні місця закриті, пасажири сидять через одного

Медицина

По суті Британія зараз на початку другої хвилі і кількість смертей за добу починає прирівнюватись до кількості смертей на початку першої хвилі.

Всі розуміють, що саме цей локдаун дасть можливість національній службі охорони здоров'я (National Health Service – NHS) зберегти кількість ліжок в інтенсивній терапії, і можливо дасть британцям спокійно відсвяткувати Різдво разом з сім’ями.

Зараз я працюю у відділенні пульмонології і напряму зустрічаюся з пацієнтами з коронавірусом чи з підозрою. Станом на жовтень було значне навантаження на систему охорони здоров’я. Ми не очікували на таке поступлення пацієнтів і на додачу ще й спалах ковіду.

Наступає відносна криза і знову починається поступове переформатування лікарень і наймання лікарів, які вийшли на пенсію чи перебувають у відпустках для того, щоб максимально найняти, залучити і розділити чергування лікарів порівну.

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Порядок тестування на коронавірус не змінюється від першого локдауна. Якщо в пацієнтів є симптоми – сухий кашель, температура більше ніж 37,8 або вони відчувають, що у них гарячка, ускладнене дихання чи втрата нюху і смаку – тоді вони можуть здати безкоштовний тест на коронавірус.

Пацієнти, які були в контакті з хворими, в яких підтверджений коронавірус, не мають права здавати тести, допоки в них не з’являються симптоми.

Департамент охорони здоров’я розробив спеціальний додаток на телефон Coronavirus Status Checker. У ньому заповнюються дані про результати тесту на коронавірус. Цей додаток через блютуз розширює дані – якщо ти потрапив у контакт з кимось з підтвердженим тестом, то тобі відповідно прийде сповіщення.

Приходячи на будь-які заходи чи в заклади харчування в час перед оголошенням локдауна, ти завжди повинен був сканувати штрих код ресторану – це допомагало дізнаватися власникам закладу про можливий спалах коронавірусу, а також інформувати відвідувачів.

Послаблення карантинних обмежень влітку

Після закінчення весняного карантину – з 7 липня – у Британіі продовжували діяти деякі правила запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

У супермаркетах і магазинах було зонування відповідно до черг. Вхід і вихід відбувався через різні двері. Люди продовжили активно користуватися послугами доставки.

У ресторанах між столами була дистанція 1-2 метри і обмежена кількість людей, які могли перебувати у цьому закладі протягом певного часу.

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Продовжували дезінфікувати столи та предмети, яких ти можеш торкатися рукою, наприклад, дверні ручки будь-яких закладів та поверхні громадського транспорту.

Щодо подорожей за кордон – на офіційному сайті від уряду GOV.UK було вивішено список країн, до яких британці можуть подорожувати з проходженням карантину чи без нього.

У жовтні ввели локальні карантини по регіонах. Але з початку листопада прийшов національний локдаун, тому зонування як таке зараз не діє.

Британці дуже свідомі, вони розуміють серйозність пандемії і стараються максимально допомогти як і лікарям, так і владі для того, щоб стримати хвилю коронавірусу.

Тетяна Пляцок, УП