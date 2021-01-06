Політики та їхні ігри. Що відбувалося в коридорах влади 2020

Політичні баталії в Україні давно перетворилися на безкінечний серіал, за яким спостерігає вся країна.

Однак за публічними заявами, які транслюються на телебаченні та в соцмережах, завжди ховається дещо більше.

"Українська правда" уважно слідкує за стосунками між політиками і тим, як вони впливають на життя українців і пропонує згадати, які розбірки в коридорах влади відбувалися у 2020 році і які наслідки спричинили.

Рік в Україні відразу розпочався з політичної кризи, в яку втрапив уряд на чолі з Олексієм Гончаруком.

Формальним приводом для розмовок між Кабміном і Банковою стали злиті в мережу "плівки Гончарука", на яких прем’єр визнав, що "не компетентний в економічних питаннях".

Не минуло доби, як голова уряду написав заяву про відставку.

Все, що сталося потім, мало вкладалось у лекала політичного процесу. Це було ціле кіно. Зі своїми головними і другорядними героями, спецефектами і драмами.

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Але проблеми з урядом були лише відголоском справжньої політичної битви, яка розгорнулась безпосередньо на Банковій між Андрієм Богданом та Андрієм Єрмаком.

У січні 2020 року найближче оточення Зеленського було ніби підключене до джерела постійної напруги.

Все тому, що поки Богдан концентрував для президента владу, Єрмак концентрував вплив на її джерело – самого президента.

Поки в ОПУ розбиралися за "монополію на президента" "вічно тимчасовий" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продовжував нарощувати свій вплив у новій владі.

"Українська правда" розбиралася, як Аваков набував політичної ваги при Зеленському, на яких стовпах тримається його влада, та чому він розбудовує свою державу в державі.

У цей самий час мер Києва Віталій Кличко, який мав проблеми з головою ОПУ Андрієм Богданом, намагався знайти ключі до Банкової.

Як меру столиці вдалося впоратися з викликом в особі Богдана, та як до цього причетний помічник Зеленського Андрій Єрмак.

На початку березня Державне бюро розслідувань підготувало підозру в захопленні влади та зловживанні нею 5-му президенту Петру Порошенку.

"Українська правда" отримала у розпорядження проєкт підозри, проаналізувала його, і розповідала, у чому полягають претензії ДБР і чому вони виглядають сумнівними.

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Після приходу до влади Зеленський за столом з олігархами бачив себе не гравцем, як Порошенко, а круп'є. Як колись Леонід Данилович Кучма, він не бере участі у грі, але стежить, щоб усі грали за правилами, і ніхто не діставав мічених тузів з рукава.

Більшість за столом олігархів з його приходом була згодна на перероздачу. Але був один гравець, який не захотів просто скинути карти і почати нову партію, адже він саме грав ва-(Приват)-банк! І, як йому здавалось, вигравав.

На фоні все більш жорстких карантинних обмежень з центра, росту невдоволення на місцях та наближення виборів, все більше мерів розпочинали свою гру.

На початку червня вони навіть спробували створити свою партію.

"Українська правда" з’ясувала, хто з мерів і про що домовився та хто був рушійною силою створення нової політичної сили.

Зі зміною голови ОПУ, у Банкової почалися проблеми в комунікації з президентською фракцією в парламенті.

Як Володимир Зеленський втратив зв'язок із власною фракцією, хто править бал у "Слузі" та який стосунок має глава Офісу президента Андрій Єрмак до бунту у фракції "СН".

Зовсім не хотілося вірити, що так між собою можуть говорити ті, чиє слово часто лишається останнім, ті, хто має "ставити на місце" і криміналітет, і просяклих корупцією держслужбовців.

Не хотілося вірити, що такі діалоги могли вестись просто у столичних суддівських кабінетах.

Але за даним Національного антикорупційного бюро, саме так рік тому голова скандального Окружного адмінсуду Києва обговорював з колегами свою можливу участь у виборах до Верховної Ради.

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Павло Вовк Фото: liga.net

З наближенням місцевих виборів у Києві градус політичних розбірок підвищувався.

"Українська правда" дізнавалась, як готувалися до 25 жовтня штаби Кличка і двох його конкурентів, хто і що радив кандидатам та хто мав перемогти у вирішальній битві: американські соціологи, українські активісти чи владні кліпмейкери.

Поки на місцях відбувалися останні приготування до виборів, на Банковій було не дуже спокійно.

"Українська правда" розповідала про конфлікти всередині ОПУ, внутрішні перестановки та потенційні гучні звільнення.

Коронавірус жертв не обирає, тому він не міг пройти безслідно і для політиків.

Найбільш драматичний внесок епідемія внесла у харківське життя.

Напередодні виборів "Українська правда" відправилась у Харків, аби з'ясувати, як коронавірус змінив розклад сил у місті і чи міг хтось дати бій захованому на той час у німецькій клініці Кернесу.

Зрештою політики дати бій не змогли, але обраний мером Кернес так і не здолав наслідки тяжкої хвороби.

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Загалом місцеві вибори завдали нищівного удару по Зе!команді, яка хоча й отримала найбільшу кількість голосів як партія, однак так і не змогла виграти бодай одне мерське крісло в обласних центрах і великих містах.

За іронією долі останній шанс "слуги" мали у рідному для Зеленського Кривому Розі.

Перед днем виборів "Українська правда" побувала на малій батьківщині президента, та дізналася про місцеві політичні розклади в місті.

Всі колажі Андрія Калістратенка