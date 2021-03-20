Під ковдрою

"Я видел фотографии смеющейся, несущей флаги молодежи или живописных стариков узбеков, с мудрой улыбкой склонившихся над букварем, – и ни слова о голоде, о тифе, о погибающей деревне.



Да что там, в харьковских газетах не упоминалось даже об отсутствии электричества в самом Харькове. Мы жили словно во сне: газеты писали о какой-то другой стране, создавали иную реальность, совершенно не соприкасавшуюся с нашей повседневной жизнью.

В результате москвичи понятия не имели о том, что делалось в Харькове, а тем более в Ташкенте, Архангельске, Владивостоке, на расстоянии двенадцати дней пути от столицы.

На поездах разъезжали преимущественно государственные и партийные служащие, а они не отличались болтливостью. Огромную страну накрывало плотное одеяло молчания, и никто за пределами узкого круга посвященных не мог сложить цельную картину из разрозненных кусочков мозаики".

Это отрывок из воспоминаний писателя Артура Кестлера – бывшего коммуниста , проведшего зиму 1932-1933 в СССР и жившего в столице советской Украины, в эпицентре рукотворной гуманитарной катастрофы, которую удалось скрыть от миллионов современников.

Что ж, в наше время утаить от общества что-то масштабное и трагическое почти нереально.

Нынешние информационные технологии позволяют в любой момент заглянуть практически в любую точку планеты.

При желании собрать мозаику из разрозненных фрагментов может каждый: вот только желающих намного меньше, чем представлялось в XX веке.

На смену цензурному покрывалу, описанному Кестлером, пришло одеяло скепсиса , под которым наши современники прячутся сами – без всякого принуждения и с большой охотой.

Пандемия коронавируса стала особенно ярким примером. Убедиться в реальности и опасности происходящего в мире и в Украине не составляет труда.

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Бесчисленные свидетельства больничного персонала, рассказы волонтеров, истории тяжелых пациентов и их родных находятся в свободном доступе, а приглаживание официальной статистики не способно скрыть масштаб проблемы.

За каких-нибудь полчаса, проведенных в Сети, можно получить живое представление о нынешнем кризисе.

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Да, поток больных, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержке, несравним с доковидными временами.

Да, весенняя эпидемическая волна в Украине оказалась еще хуже осенней.

Да, больницы Киева и многих других городов забиты под завязку, а выбивающиеся из сил медики вынуждены госпитализировать лишь находящихся в критическом состоянии.

Однако все это ничуть не смущает наших соотечественников, продолжающих упорно твердить о "простом гриппе", о "раздутой панике" и о "заговоре производителей масок и вакцин".

Ничто не поколеблет гражданина, не столкнувшегося с тяжелым течением COVID-19 лично – и твердо решившего принимать желаемое за действительное. Причем речь идет не о горстке маргиналов, но о массовом психологическом феномене.

Коронакризис предоставил нам уникальную возможность: измерить пределы wishful thinking. Узнать, какой процент людей готов отрицать неудобную реальность, не считаясь абсолютно ни с чем.

Чистота эксперимента близка к идеальной, и, пожалуй, ничего соизмеримого в далеком или недавнем прошлом не было.

Конечно, в 2014-м многие тоже отвергали факт российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Но с другой стороны, признание этого факта еще не свидетельствовало об умении принимать некомфортную правду.

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Для десятков тысяч украинцев гибридная война оказалась вполне комфортным явлением. Не задев личный быт, она позволила продвигать собственные ценности, популяризировать соответствующие идеалы и строить новое национальное государство.

У значительной части общества нет причин отрицать агрессию против Украины, выдавая желаемое за действительное: схватка с Москвой входит в разряд желаемого.

Иное дело – пандемия COVID-19. Она вышвырнула из зоны комфорта всех. Даже те из нас, кто что-то выиграл, по большому счету все равно оказываются в проигрыше.

Чиновник или силовик, получивший дополнительные полномочия, не застрахован от тяжелой болезни или потери близких.

Бизнесмен, занимающийся продажей масок или кислородных концентраторов, не может потратить заработанное в Ницце или на Канарах.

Абсолютно всем хотелось бы жить как раньше. Но одни прячутся от неприятного и становятся пленниками wishful thinking – а другие нет. Сегодня этот ментальный водораздел выражен гораздо отчетливее, чем семь лет назад.

И уже тем более нынешний коронакризис несопоставим с тем, что происходило до информационной революции. Гуманитарные катастрофы в Советском Союзе и маоистском Китае, нацистские преступления и обоюдные зверства во Вьетнаме тоже подвергались сомнению.

Но тогда к wishful thinking присоединялось множество других факторов: несовершенные средства коммуникации, низкая социальная мобильность, эффективная государственная цензура.

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Причем, сравнивая прошлое с настоящим, мы можем по-новому оценить драматические страницы истории. Отрицание неудобной правды в наши дни, на фоне беспрецедентной информационной открытости, помогает осознать, с какой легкостью такое отрицание давалось человечеству прежде.

Достаточно вспомнить популярный упрек, связанный с трагедией украинского Голодомора, – "мир знал, но молчал" – и провести небольшой мысленный опыт.

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Представьте, что вы живете на Западе в начале 1930-х и, как и многие в разгар Великой депрессии, придерживаетесь левых взглядов.

Вы связываете определенные надежды с СССР, где взят курс на строительство нового социалистического общества. И вдруг в прессе появляется информация, будто в Стране Советов свирепствует массовый голод, и советские граждане едят друг друга.

У вас нет связи ни с одним жителем СССР, способным подтвердить эти шокирующие сведения. В вашем распоряжении нет ни фотографий, ни кинохроники с жертвами предполагаемого голода. Никто из ваших знакомых не посещал районы Советского Союза, якобы охваченные бедствием.

Зато вам доподлинно известно, что распространение слухов о социальной катастрофе в СССР на руку множеству негодяев. Это выгодно Гитлеру и нацистам. Это выгодно Муссолини и фашистам. Это выгодно алчным магнатам, которых считают ответственными за экономический кризис на Западе.

Какова вероятность, что, вопреки всему перечисленному, вы поверите сообщениям о голоде и каннибализме в стране социализма?.. Вопрос риторический.

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Мы привыкли осуждать людей XX столетия, не замечавших величайшие трагедии своего времени.

Но, по крайней мере, они жили в эпоху, когда тоталитарное правительство могло предотвратить утечку нежелательных сведений и накрыть целую страну плотным одеялом молчания.

А между тем бок о бок с нами живут сотни тысяч людей XXI века, имеющих практически неограниченный доступ к информации, – но добровольно накрывающихся одеялом неверия.

Михаил Дубинянский