Двенадцать месяцев назад никто не мог представить, какие глобальные потрясения готовит нам новый 2020-й.



Теперь все иначе: от наступающего 2021-го изначально ждут глобальных сдвигов в борьбе с пандемией. За 2021-м утвердилась репутация года, в котором жизнь должна вернуться в более или менее нормальное русло.

На 2021-й перенесено все отмененное в уходящем году: от Олимпиады и "Евровидения" до "Книжного арсенала" и премьеры очередного фильма о Джеймсе Бонде.

Одобрение сразу нескольких вакцин в канун нового года подводит под наши ожидания солидную научную основу. Словом, у человечества появилась новая надежда. А, значит, и потенциальный повод для нового разочарования.

Самое время вспомнить, что уходящий 2020-й разбил как минимум четыре надежды, связанные с коронавирусом SARS-CoV-2. Причем каждая из них казалась по-своему обоснованной.

Сначала все надеялись, что новая инфекция не выйдет за пределы Китая благодаря китайским же усилиям.

"Уже можно сказать, что быстрые и организованные действия ВСЕХ китайцев (власти, медработники, армия, простые жители) предотвратили пандемию", – популярный в соцсетях украинский иммунолог озвучил этот прогноз в начале февраля.

Но, к сожалению, в это время вирус уже вырвался на волю, гуляя по миру и оставаясь необнаруженным. По иронии судьбы, Китай и впрямь действовал организованно и эффективно: но спасал не планету, а лишь себя.

Потом многие надеялись, что c новой инфекцией покончит глобальный весенний локдаун.

При этом специалисты честно предупреждали, что карантин – не панацея, а возможность выиграть время, замедлить распространение болезни и предотвратить медицинский коллапс.

В странах вроде Украины, где локдаун был введен на опережение, масштабной первой волны действительно удалось избежать. Вот только население ожидало другого: полного избавления от заразы.

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В массовом сознании лишь тотальная элиминация вируса выглядела наградой, способной компенсировать утомительное и разорительное сидение по домам. Не получив желаемого, люди вышли из локдауна изрядно разочарованными и разозленными.

Третья надежда рухнула, когда новый коронавирус в северном полушарии не исчез с приходом жаркого лета.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что летний зной все-таки сказывался на распространении инфекции, и сдерживать ее было легче, чем с наступлением холодов.

Но человечество надеялось, что наш невидимый враг попросту сгинет, как роса на солнце, – а лето 2020-го обмануло глобальные ожидания.

Наконец, четвертая надежда была связана с быстрым затуханием пандемии по мере формирования коллективного иммунитета. Многочисленные взоры были прикованы к Швеции – пока та не решила пересмотреть свой особый путь.

Фактически шведский опыт продемонстрировал, что можно сохранять бо́льшую свободу, расплачиваясь за нее бо́льшим числом жертв: но к скорому преодолению эпидемии это не ведет.

Таким образом, и весенний карантин, и летняя жара, и китайские старания, и шведские эксперименты действительно имели эффект – но не тот, которого ждали неисправимые оптимисты.

А в 2021-м может последовать схожая история. Вполне вероятно, что будущий год принесет облегчение – но не настолько сильное, как надеются сотни миллионов землян.

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Вполне вероятно, что массовая вакцинация сработает – но не решит проблему в желаемых масштабах. И тем более вероятно, что успехи в борьбе с COVID-19 окажутся весьма неравномерными.

Вышесказанное вдвойне актуально для нашей страны. Стоило свету вакцины забрезжить в конце туннеля, как мы тут же столкнулись с ворохом новых проблем: тут и ограниченный доступ к многообещающим препаратам, и заведомые трудности с логистикой, и внушительный процент граждан, не намеренных вакцинироваться даже бесплатно.

Большую часть 2021-го Украина рискует провести в роли стороннего наблюдателя за чужими достижениями – если таковые последуют. Причем чисто психологически это может оказаться даже тяжелее, чем суровые испытания весны и осени 2020-го.

Одно дело – страдать вместе с американцами и британцами, израильтянами и голландцами, итальянцами и чехами, находя некоторое утешение в глобальном характере происходящего.

А другое дело – оставаться лузерами, в то время как недавние товарищи по несчастью выбиваются в относительные лидеры.

Ощущать себя зачумленным бараком, от которого стараются отгородиться более успешные страны: каким бы скромным и ограниченным ни был их успех.

Нечто подобное уже наблюдалось нынешним летом, когда мир с нетерпением ждал открытия границ, и многие границы действительно открылись – но по большей части не для украинцев…

Так в чем корень наших чрезмерных ожиданий и последующего разочарования? Пожалуй, в том, что пандемия COVID-19 с самого начала воспринимается как человеческая драма, развивающаяся по законам жанра.

В глубине души мы верим, что все наши усилия и жертвы должны быть непременно вознаграждены. Что за черной полосой должна обязательно последовать белая. А если зрители и участники безумно устали от затянувшегося действа, то и развязка должна прийти как можно скорее.

Однако проблема в том, что люди – простые обыватели, самоотверженные медики, главы правительств – всего лишь статисты. Главным действующим лицом остается SARS-CoV-2: ничего не чувствующий, ни о чем не думающий и ничего не планирующий наперед.

Развитие событий зависит в первую очередь от него, и пандемию бессмысленно рассматривать сквозь призму человеческой драматургии.

Колоссальные усилия и жертвы не гарантируют адекватного вознаграждения. За черной полосой с высокой вероятностью последует не белая, а серая.

Всеобщая усталость от происходящего не поможет приблизить желанную развязку. И уж конечно для SARS-CoV-2 не существует символической границы между 2020-м, в котором все было очень плохо, – и 2021-м, в котором должно стать лучше и веселее.

По сути, у нас есть только одна возможность уберечься от разочарования в наступающем году: не связывать с наступающим годом слишком больших надежд. И, глядя в будущее со сдержанным оптимизмом, стоит все-таки сделать ударение на слове "сдержанный".

Михаил Дубинянский