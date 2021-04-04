Той самий Зеленський

Два года назад кандидат Владимир Зеленский уже отпраздновал свой оглушительный триумф в первом туре выборов и выглядел без пяти минут президентом – но при этом оставался для соотечественников политической загадкой.

Стараясь ее разгадать, многочисленные комментаторы раздавали фавориту президентской гонки свои оценки, лестные и уничижительные. Причем все это оценочное разнообразие можно было условно разделить на три группы: "кукла", "самородок" и "чистый лист".

Представление о Зеленском как о "кукле" подразумевало, что Владимир Александрович не может претендовать даже на минимальную политическую самостоятельность.

Он рассматривался исключительно в качестве орудия чужой воли. Соответственно, сама по себе фигура Зе не имела большого значения, а обсуждать следовало влиятельные силы, предположительно за ней стоявшие, – либо Коломойского, либо Кремль.

По понятным причинам эта точка зрения пользовалась особой популярностью среди фанатов пятого президента.

Напротив, образ "самородка" не только предполагал самодостаточность Владимира Зеленского как политика, но и наделял его скрытыми государственными талантами.

Считалось, что у несистемного кандидата есть собственное видение отечественных проблем и собственный подход к их решению.

Его отстраненность от правящего класса казалась не изъяном, а преимуществом – залогом свежих и оригинальных решений.

Подразумевалось, что после победы Зе этот потенциал раскроется в полной мере и принесет на Банковую новое управленческое качество.

Наконец, концепция "чистого листа" исходила из того, что популярный шоумен лишен внятной стратегии и адекватного представления о государственном управлении, но при этом достаточно самостоятелен как политическая фигура.

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Отсюда следовали два вывода. Во-первых, в случае прихода к власти все значимые решения будет принимать именно Зеленский.

А во-вторых, на эти решения можно будет повлиять, нащупав подходы к Владимиру Александровичу и заполнив зияющие пробелы в его мировоззрении по своему усмотрению.

После воцарения Зеленского на Банковой три альтернативные концепции предполагали разный формат взаимодействия с новой властью.

Представление о "самородке" побуждало пассивно наблюдать за шестым президентом и ждать от него чудесных свершений – чем и занялось большинство наших сограждан, поддержавших Зе на выборах.

Образ "куклы" требовал развернуть бескомпромиссную войну с марионеточным режимом, поносить очутившегося в президентском кресле клоуна, разоблачать его хозяев и срывать их коварные планы.

Ну а отношение к Зеленскому как "чистому листу" заставляло бороться за президентское внимание, подталкивая гаранта к желаемой политической повестке. И, сегодня, по прошествии неполных двух лет, эта тактика кажется наиболее перспективной.

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Конечно, государственного гения из Владимира Александровича не вышло. Обосновавшись на Банковой, он остался прежде всего актером, нуждающимся в готовых сценариях.

Однако сценаристов Зе выбирает сам, и люди, еще вчера имевшие большое влияние на главу государства, могут внезапно очутиться вне игры.

Хотя короля делает свита, это не дает свите королевских полномочий и не застраховывает ее от перетасовок.

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Конкуренция за право заполнения "чистого листа" не прекращается, насыщая президентство Зеленского различными смыслами и трендами.

Кто-то справедливо замечает, что многие украинские президенты эволюционировали на посту, и Кучма-1999 отличался от Кучмы-1994, а Порошенко в 2018-м не походил на Петра Алексеевича в 2015-м.

Но по сравнению с предшественниками аполитичный дилетант Зеленский оказался особенно благодарным эволюционным материалом.

Выходец из "95 квартала" впитывает разнообразные повестки с такой же легкостью, с какой некогда осваивал новые роли.

Борец с системой и покровитель младореформаторов без труда перевоплощается в человека системы, окруженного старыми кадрами.

Спаситель страны от коронавируса – в неутомимого строителя дорог. Миротворец, ищущий компромиссы и готовый заглянуть в глаза Путину, – в сурового защитника Родины, выжигающего пророссийскую "пятую колонну" каленым железом.

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Причем в каждом амплуа Владимир Александрович вполне органичен: изначальное отсутствие устоявшегося мировоззрения значительно облегчает последующие мировоззренческие кульбиты.

Президент-шоумен блещет не столько оригинальностью и новизной, сколько открытостью для уже знакомого и ранее пережитого страной.

Вопреки ожиданиям мечтателей, правление Зе выглядит не принципиально новой вехой украинской истории, а скорее своеобразным попурри из сюжетов нашего 30-летнего прошлого.

В государственной деятельности Зеленского проступают черты Кучмы и Януковича, Ющенко и Порошенко.

На передний план выходят тренды, уже виденные Украиной прежде: вроде воинственного патриотического разворота, наметившегося в первые месяцы 2021 года.

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О механизмах, подталкивающих Банковую к смене повестки, можно рассуждать очень долго. Внешняя конъюнктура, интриги в ближайшем окружении гаранта, президентские рейтинги, настроение социальных сетей, уличные акции протеста…

Всегда есть соблазн сосредоточиться лишь на одном из факторов, преуменьшая другие.

Так, отход Зеленского от роли миротворца удобно объяснять влиянием патриотической общественности и давлением улицы. Но не меньшую роль играет и приземленная социология.

Да, большинство украинцев жаждет мира – и Зе пытался удовлетворить этот массовый запрос – но то же самое большинство выступает против пресловутого "особого статуса" для Донбасса.

А вкупе с жесткой позицией Москвы это никак не позволяло Владимиру Александровичу стать успешным умиротворителем, собирающим народные аплодисменты.

Столь же велик соблазн посчитать импонирующую смену трендов окончательной и бесповоротной. Убедить себя, что это вершина президентской эволюции, и "чистый лист", наконец, заполнен.

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Сегодня многие заинтересованы, чтобы такой вершиной стало наступление Банковой на пророссийские силы.

Но для этого борьба с Медведчуком и Путиным должна выглядеть успешной в представлении самого Зе.

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Объективный интерес патриотов состоит в том, чтобы эта борьба приносила гаранту ощутимые политические дивиденды и осязаемые рейтинговые очки, побуждая Владимира Александровича продолжать в том же духе.

Иначе очередная перемена повестки рискует оказаться лишь вопросом времени – и мы увидим того же самого Зеленского в другом амплуа.

Михаил Дубинянский