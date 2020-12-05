Зеленский и пустота

Уходящий 2020 год не пощадил никого – включая и бывшего всенародного любимца Владимира Зеленского.

Шестой президент Украины погряз в скандалах, простился с имиджем "нового лица", потерпел неудачу на местных выборах, а уровень недоверия к Зе теперь выше, чем процент доверяющих ему соотечественников.

Правда, если говорить об альтернативах, то Владимир Александрович до сих пор смотрится выигрышно: более рейтингового политика в Украине нет. Это и неудивительно.

Один из главных козырей, задействованных Зеленским в прошлом году, по-прежнему остается за ним, и ближайшие конкуренты даже не пытаются его перехватить.

Президент-шоумен вовремя оседлал украинскую инклюзивность, становившуюся залогом победы не только в 2019-м, но и в 2014-м, 2004-м и 1991-м. Ту самую инклюзию, которая побуждала очень непохожих друг на друга граждан поддерживать одни и те же политические проекты.

Инклюзивная тактика позволяет привлекать многочисленных попутчиков и сочувствующих за счет принципа "кто не против нас, тот с нами".

В то же время эксклюзивный принцип "кто не с нами, тот против нас" потенциальных попутчиков отталкивает и отсекает.

Инклюзивная модель ориентирована на максимально широкую поддержку. Эксклюзивная – на ограниченную, зато более активную и воинственную поддержку.

[BANNER1]

Инклюзивный путь рождает лозунги, обращенные ко всем украинцам и подчеркивающие отсутствие противоречий между ними: "Схід і Захід разом" в 2004-м, "Єдина країна – Единая страна" в 2014-м, популистская риторика Зе-команды в 2019-м.

А эксклюзивный подход строится на противопоставлении настоящих и правильных украинцев с одной стороны – и негодных и неправильных с другой.

Характерно, что предшественник Владимира Зеленского на Банковой тоже получил власть благодаря инклюзивности.

Читайте также: Его Величество Зе

Весной 2014-го за Порошенко дружно голосовали интеллигенты и мещане, реформаторы и консерваторы, воители и соглашатели, каждый из которых видел в Петре Алексеевиче что-то свое.

Но в борьбе за второй срок ПАП избрал эксклюзивную тактику: объявив себя защитником истинной украинскости и записав всех недовольных в московские пособники.

Пятый президент увлек за собой патриотическую интеллигенцию, что изменило расклад сил на инклюзивном политическом поле.

Если в 2004-м и 2014-м инклюзия достигалась за счет присоединения обывательских масс к пассионариям и патриотам, то в 2019-м победивший проект Зеленского был ориентирован прежде всего на обывателей – к которым примкнула часть разочарованных пассионариев.

При этом побежденный Петр Порошенко не отказался от избранного курса, и уйдя в оппозицию все усилия экс-президента и его пропагандистов сводятся к формуле "кто не с нами, тот против нас".

Особенно ярко это проявилось во время недавних выборов в самом патриотичном городе Украины. Стоило Андрею Садовому составить конкуренцию кандидату от "ЕС", как львовский мэр был зачислен в агенты Москвы и "русского мира".

Читайте также: Все на Львов. Как Садовый и Порошенко за кресло львовского мэра воевали

А львовяне, не поддержавшие креатуру Петра Алексеевича, были тут же приравнены к презираемым 73%.

Критерием подлинной украинскости становится даже не идейный набор "Армія-Мова-Віра", а безоговорочная поддержка пятого президента и его политсилы.

[BANNER2]

Но проблема не только в том, что ПАП запер своих пассионарных сторонников. в эксклюзивном политическом гетто. Важнее то, что тактика Петра Алексеевича отваживает от инклюзивности и потенциальных конкурентов "ЕС".

Бывшие евромайдановцы, соперничающие с экс-президентом, вынуждены непрерывно отбиваться от обвинений в недостаточном патриотизме и недостаточной идейной чистоте.

Стоит им показать себя чуть менее ортодоксальными, чуть более гибкими – и на них тут же обрушится пропагандистская машина бывшего гаранта. А подставляться под удар никому не хочется.

В итоге патриоты и пассионарии даже не пробуют нарастить поддержку, перейдя к более широкому толкованию украинскости и воспользовавшись принципом "кто не против нас, тот с нами".

Наоборот, соперники Порошенко и Ко стараются выглядеть еще большими роялистами, чем сам король. Фактически они становятся мини-копиями "Евросолидарности", что отражается на их политических перспективах.

Именно так произошло с некогда многообещающим, но быстро сдувшимся "Голосом".

Хорошие новости заключаются в том, что эксклюзивность торжествует и на противоположном политическом фланге.

[BANNER3]

Любой пророссийский проект в Украине вынужден следовать в фарватере Кремля, исповедующего формулу "кто не с нами, тот против нас" с начала 2000-х.

Империя предъявляет к украинским лоялистам весьма жесткие требования, а всякое отступление от кремлевской догмы грозит зачислением в "бандеровцы", "свидомые", "майданутые", "либерасты", "соросята" и т. д.

Со времен первого Майдана нашу страну выручает то, что возможности "русского мира" по наращиванию поддержки заведомо ограничены.

В эксклюзивный потолок упирались коммунисты с витренковцами, в него уперся отказавшийся от евроинтеграции Янукович, а теперь туда же упирается ОПЗЖ. Родить что-то более гибкое Москва, к счастью, не способна.

Таким образом, по состоянию на сегодня главным пользователем отечественной инклюзивности остается Владимир Зеленский со своими слугами. Собственно, это и помогает незадачливому шестому президенту держаться на плаву, сохраняя какой-никакой рейтинг.

Эксклюзивные проекты теснят Владимира Александровича с обеих сторон, но на инклюзивном политическом поле Зеленскому противостоит пустота. Во всяком случае, пока.

Изменится ли эта расстановка сил в обозримом будущем? Возможно.

Читайте также: Терпеть нельзя бунтовать

Но если нынешняя пустота будет заполнена, если в Украине появится новый мощный инклюзивный проект, то, вероятнее всего, он сменит не партию Порошенко или тем более Медведчука, а все того же Зеленского.

Это будет не повтор 2004-го или 2014-го, а скорее вариация на тему 2019-го. Нечто популистское, приземленное, ориентированное прежде всего на обывательскую аудиторию, но при этом достаточно расплывчатое, чтобы привлечь часть попутчиков-пассионариев.

И нет никакой гарантии, что конечный результат окажется более впечатляющим, чем президентство шоумена Зе.

Михаил Дубинянский