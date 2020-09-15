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Боротьба за Київ: Пальчевський зустрічається з "політтехнологом Столара"

Вівторок, 15 вересня 2020, 13:11
Боротьба за Київ: Пальчевський зустрічається з політтехнологом Столара

Політтехнолог Сергій Влащенко, пов'язаний із нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром, регулярно приїжджає до Андрія Пальчевського – одного з заявлених кандидатів у мери Києва.

Джерело: сюжет "Bihus.Info"

Деталі: Журналісти щонайменше тричі за один тиждень зафіксували Влащенка та його авто біля дому Пальчевського на Печерську. 

 

Контактів із іншими людьми, які могли б допомагати Пальчевському вести його передвиборчу кампанію, за останні 10 днів журналісти не зафіксували.

Влащенко свою роботу і на Столара, і на Пальчевського заперечує. А регулярні зустрічі пояснює то "розмовами на загальні теми", то тим, що приїхав забрати медичні маски, "бо вони зараз в дефіциті".

Водночас, журналісти зняли, як 10 вересня авто політтехнолога поїхало разом із Пальчевським на відкриття районної приймальні партії "Перемога Пальчевського" в Подільському районі.

Сам заявлений кандидат у міські голови столиці Андрій Пальчевський від запитань утік. А його помічниця відмовила журналістам програми "Наші гроші" в коментарі, посилаючись на брак часу в кандидата.

Пальчевський заявив про участь у виборах, по всій країні розміщено білборди партії "Перемога Пальчевського", але сам він виборчу кампанію у Києві фактично не веде.

Джерело фінансування його партії, створеної в травні, – невідоме. За зареєстрованою адресою офісу партії немає, членів партії офіційно – 0.

Журналісти згадують чутки про те, що фінансує кампанію Пальчевського Столар – багаторічний "смотрящий" за забудовою в Києві.

Довідка: Андрій Пальчевський – підприємець, який переїхав із Росії і заснував в Україні клініку "Eurolab", яка тепер записана на офшори. Він працював і на телеканалах, зокрема медіагрупи Віктора Медведчука.

У серпні у столиці запрацював телеканал Kyiv.live, співвласником якого є Вадим Столар.

Сергія Влащенка ЗМІ називали "смотрящим від Столара" в передвиборчому штабі Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року: він займався медійним супроводом.

Вадим Столар, який зараз входить у парламентську фракцію ОПЗЖ, у 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання як самовисуванець, але пройшов лише до Київської міської ради як самовисуванець на Оболоні.

У 2017 році журналісти зафіксували Столара на приватному літаку з Неаполя з київським міським головою Віталієм Кличком. За даними ЗМІ, Столар курував роботу штабу Кличка на виборах. Також його пов’язували зі скандальною забудовою на Микільській Слобідці.

Читайте також: Бій за Київ. Життя, кар'єра, обіцянки Кличка, Верещук, Пальчевського та інших

"Українська правда" в Threads

Теми: Київвибори
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