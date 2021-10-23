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[не] абсолютний захист

Михайло ДубинянськийСубота, 23 жовтня 2021, 05:30
[не] абсолютний захист
Колаж: Андрій Калістратенко

На этой неделе Украина смогла заметно нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.

Хотя обеспечен этот рывок скорее не убеждением, а принуждением.

Не возросшим доверием к вакцинам, а погоней за сертификатами после перехода ряда областей в "красную зону". 

В целом же отношение нашего общества к прививочной компании остается скептическим.

И если отбросить откровенно конспирологические мотивы – вроде страха перед чипированием – то на руку антивакцинаторским настроениям играет одно вполне объективное обстоятельство.

Вакцины  против COVID-19 действительно не соответствуют массовому  представлению о защите.

С точки зрения обывателя, защита должна быть абсолютной и безупречной: как бронежилет из голливудского кино, делающий главного героя неуязвимым и превращающий автоматные очереди в комариные укусы.   

А вакцинированный от коронавируса все равно может заболеть, может заболеть тяжело, может даже умереть. Речь идет лишь о вероятности, о существенном повышении шансов на благополучный исход.

Вакцинация работает в большом масштабе, снижая нагрузку на медицинскую систему: но не дает 100% гарантии отдельно взятому индивиду.

И этого достаточно, чтобы дискредитировать прививки в глазах миллионов обывателей и упрочить позиции активакцинаторов.  

Правда, примеры такой же несовершенной защиты окружают нас на каждом шагу, почему-то не вызывая нареканий и не порождая массового диссидентства. 

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Часто ли наш современник задумывается о том, какой смысл в ежедневной чистке зубов? Ведь очевидно, что эта процедура не гарантирует спасения от кариеса, пульпитов, периодонтитов и других проблем.

Люди, исправно чистящие зубы дважды в сутки, все равно вынуждены периодически обращаться за стоматологической помощью. 

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Между тем один из виднейших деятелей ХХ века придерживался альтернативного взгляда на этот вопрос.

Основатель КНР Мао Цзэдун, выросший в крестьянской семье, принципиально отвергал зубную щетку и ограничивался полосканием рта зеленым чаем.

Попытки переубедить вождя оказывались тщетными, о чем поведал в своих мемуарах его личный врач Ли Чжисуй. Визит стоматолога к Великому Кормчему мемуарист описывает так: 

"Чжан удалил налет с зубов Мао и остатки пищи из его рта. Потом сказал: 

 – Вам, председатель, нужно ежедневно чистить зубы. Они у вас в очень плохом состоянии.  

Мао возразил: 

– Я очищаю свои зубы чаем и никогда не пользовался зубной щеткой. Посмотрите на тигра – он вообще не чистит зубы. Почему же они у него такие острые и здоровые? 

Логика Мао была неотразимой, хотя и немного странной. Мы с Чжаном смолчали. Мао почувствовал, что одержал над нами большую победу, и, подмигнув, язвительно заметил:

  – Видите, даже вы, дипломированные врачи, многого не можете объяснить".

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А теперь представим всемирное движение диссидентов-античистильщиков, следующих примеру товарища Мао и пропагандирующих отказ от зубной щетки и пасты.

С эмблемой в виде оскаленного тигра, с антиглобалистской и антикапиталистической риторикой. Эти граждане могли бы доказывать, что использование щетки бессмысленно, – и напоминать об огромном множестве пациентов, лечащих зубы, несмотря на их регулярную чистку.

Они могли бы разоблачать сговор корпораций, подсадивших человечество на ненужную зубную пасту и наживающихся на наших комплексах и страхах.

Могли бы анализировать химический состав пасты и утверждать, что она не только бесполезна, но и вредна. И все это выглядело бы не менее аргументированным, чем критика вакцинации от COVID-19.

А многие ли из нас задумываются о том, зачем военных во всем мире заставляют носить камуфляж?

Ведь очевидно, что несмотря на защитную униформу, участники боевых действий все равно погибают.

Погибают во всех уголках планеты, погибают уже более века – с тех пор, как человечество отказалось от старого доброго разноцветного обмундирования. 

Между тем в начале ХХ столетия это новшество пришлось по вкусу не всем. Дольше других упорствовала Франция с ее храбрыми солдатами в традиционных красных штанах.

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Популярный писатель Луи Буссенар высмеивал Британскую империю, первой внедрившей защитный цвет: "Превратив армию в одно тусклое пятно, хаки обесцветил и всю английскую нацию". 

Вот батальная зарисовка времен англо-бурской войны, принадлежащая перу язвительного француза: "Противник оказался вынужденным бросить на первую линию огня шотландскую пехоту.

Но неужели это те самые гайлендеры, которые еще недавно так гордились своей живописной формой?

Куда девались их красные мундиры? А кильты, эти знаменитые шотландские юбочки в разноцветную клетку? А чулки с отворотами? А белые гетры и башмаки с пряжками?

Все заменил хаки. Горделивый сын гор превратился в невзрачного пехотинца, одетого в мундир, брюки и гетры цвета дикого каштана. На смену яркому пледу пришло одеяло цвета лошадиного помета".

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А теперь вообразим современное движение диссидентов-антикамуфляжников, отстаивающих национальные воинские традиции и право сражаться за Родину в стильной красочной форме.

Недостатка в аргументах у этих граждан не было бы. Бойцы, переодетые в защитное обмундирование, массово гибли в Первую мировую и во Вторую мировую, в Корее и во Вьетнаме, в Африке и в Латинской Америке.

Причем в абсолютных цифрах масштабные битвы ХХ века уносили больше жизней, чем сражения XVIII–XIX веков, когда поголовного камуфляжа не было в помине.

При желании это позволяет прийти к выводу, что так называемая "защитная" униформа совершенно бесполезна; что она никого не защищает, а только подрывает моральный дух воина и увеличивает риск гибели; и что отказ от ярких мундиров был преступной ошибкой…

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Отчего же подобных доводов не слышно в реальности? Почему у председателя Мао, отвергавшего зубную щетку, нет многочисленных последователей? Почему никто не возмущается современной военной формой и не вспоминает критические  строки Буссенара? Ответ очевиден.  

И всеобщая чистка зубов, и переодевание войск в камуфляж продвигались задолго до цифровой революции, переведшей общественную дискуссию в новое качество.

Задолго до того, как интернет позволил превратить любую маргинальную точку зрения в мейнстрим. Задолго до того, как соцсети полностью размыли границу между создателями и потребителями контента, между экспертами и профанами, между авторитетами и простыми смертными. 

Массовая вакцинация против COVID-19 стала показательным экспериментом: в мире и в Украине внедряется защитная процедура, которая в доцифровые времена считалась бы чем-то само собой разумеющимся.

Однако новая информационная реальность предполагает новые правила игры. И убедить современного обывателя в  целесообразности относительной и небезупречной защиты порой не представляется возможным. 

Михаил Дубинянский 

Теми: вакцинаціякоронавіруссуспільствоукраїнці
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