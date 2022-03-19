Коротка енциклопедія знищеного Кремлем

"Пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину", – утверждает заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

О путинских желаниях гадать действительно не приходится. Но желаемое далеко от реального, и с уничтожением украинской государственности у Кремля явно не складывается.

Зато кремлевский режим преуспел в уничтожении многого другого.

За время полномасштабной войны уничтожены тысячи жизней и судеб, украинская инфраструктура и российская экономика – а заодно и фундаментальные понятия, из которых можно составить целую импровизированную энциклопедию. Если не от "А" до "Я", то хотя бы от "Б" до "Ш".

Б – БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность оказалась первой жертвой российского нападения на Украину. Сегодня ее лишены не только жители Ирпеня и Бучи, Харькова и Киева, Чернигова и Николаева, оккупированного Херсона и блокированного Мариуполя.

Нет, безопасность уничтожена как глобальное понятие. Масштабная агрессия, беспрепятственно развязанная против 40-миллионого европейского государства, стала слишком красноречивым прецедентом для всей планеты.

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Прежние предохранительные механизмы продемонстрировали свою слабость, и теперь никто не может чувствовать себя защищенным. С возросшей угрозой приходится считаться всем: от Варшавы до Тайбэя и от Парижа до Сеула.

А разговоры о Третьей мировой войне постепенно переходят из гипотетической плоскости в практическую.

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З – ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Неверие в полномасштабную войну, доминировавшее среди украинцев вплоть до 24 февраля, было неразрывно связано с верой в здравый смысл.

Большинство из нас считало, что при всей своей подлости и агрессивности Кремль все же воздержится от откровенно иррациональных и бессмысленных шагов.

"Путин негодяй и убийца, но Путин не сумасшедший", – еще месяц назад этот аргумент казался достаточно убедительным. Теперь он безнадежно дискредитирован.

Перед нами предстала поистине безумная авантюра: план блицкрига, основанный на фантастических предпосылках и тем не менее утвержденный Кремлем.

Мы увидели полный отрыв российской правящей верхушки от объективной реальности. Вера в здравый смысл уничтожена, и у нас больше нет желающих подходить к путинскому режиму с рациональной меркой.

И – ИЛЛЮЗИИ

В 2014 году Украина восприняла российскую агрессию как вызов, брошенный всей западной цивилизации. Однако наши попытки убедить в этом ЕС и США наталкивались на стену успокоительных иллюзий.

Мы рассматривали оккупацию Крыма и Донбасса как глобальную угрозу: а Запад предпочитал видеть лишь локальный постсоветский конфликт.

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Мы считали путинскую Россию реанимированной Империей зла: а Западу хотелось видеть в ней нашкодившего торгового партнера.

Мы ждали новых Рейганов и Тэтчер, готовых разговаривать с Москвой на языке 1980-х: а Запад надеялся на возвращение в 2013-й, когда РФ была респектабельным членом G8. Но, продержавшись восемь лет, заграничные иллюзии были уничтожены 24.02.2022.

Кремль просто не оставил коллективному Западу иного выбора, кроме как согласиться с украинским видением происходящего.

М – МИФ

Миф о непобедимой российской армии и российском чудо-оружии также пал жертвой кремлевского вторжения в Украину. Как выяснилось, поддержание многолетнего милитаристского мифа напрямую зависело от неучастия вооруженных сил РФ в масштабных боевых действиях.

Вынудив свою армию столкнуться с действительно серьезным противником, Кремль собственноручно уничтожил ее виртуальный образ – и продемонстрировал миру ее реальные слабости.

Низкий моральный дух, устаревшее вооружение, проблемы с логистикой и снабжением, уязвимость и некомпетентность, тактические и стратегические просчеты: все то, что ранее было скрыто за грозной пропагандистской картинкой, наглядно проявилось на практике.

Восстановить прежний ореол, годами окружавший путинское воинство, уже не удастся.

Н – НУЛЕВЫЕ

"Человек, пугавший всех фашистами и девяностыми, оказался фашистом и вернул Россию в девяностые", – этот свежий антипутинский анекдот бьет не в бровь, а в глаз.

По сути, мы видим уничтожение России, возникшей в нулевые годы: купавшейся в нефтедолларах и наслаждавшейся всеми благами глобализированного мира.

Рушится материальный комфорт, который с начала 2000-х считался своеобразной компенсацией за отказ россиян от гражданских и политических свобод.

На первый взгляд может показаться, будто Путин уничтожает то, что сам создавал 20 лет назад. Но в действительности разрыв с наследием нулевых лишний раз доказывает, что тогдашнее российское просперити не возникло благодаря Путину – а было порождено рыночной трансформацией и благоприятной глобальной конъюнктурой.

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П – ПРОРОССИЙСКОСТЬ

Представителям ОПЗЖ приходится либо отмалчиваться, либо осуждать российскую вооруженную агрессию. Ватные блогеры, еще недавно насмехавшиеся над западными предупреждениями о российском вторжении, разочарованы и ругают РФ.

Подсанкционная "Страна.ua" вынуждена писать о российских военных преступлениях, официально отрицаемых Москвой.

Голосов, поддерживающих кремлевскую версию событий, в Украине фактически не слышно.

Начав полномасштабное вторжение, Кремль уничтожил публичную украинскую пророссийскость – даже в самых умеренных формах.

Путинская трактовка войны настолько расходится с реальностью, что пригодна исключительно для внутрироссийского потребления: отстаивать ее, физически находясь в Украине, оказалось попросту невозможно.

С – СТАБИЛЬНОСТЬ

Попутно был уничтожен еще один системообразующий миф российской пропаганды: представление о стабильности, которую якобы дарят своим подданным авторитарные правительства.

Предполагаемый размен демократии на спокойную, упорядоченную и прогнозируемую жизнь оказался абсолютной фикцией.

В действительности кремлевский режим выступил источником крупнейших потрясений на постсоветском пространстве – потрясений, которые двадцать лет назад не могли привидеться обывателю даже в кошмарном сне.

Становится очевидно: никакая либерально-демократическая вольница не обладает таким же мощным дестабилизирующим потенциалом, как несменяемая и единоличная власть, неподотчетная никому.

Ш – ШАНСЫ

Парадоксально, но развязав полномасштабную войну с Украиной, Москва уничтожила собственные шансы на победу в Украине.

Вторжение уничтожило те возможности, которые еще оставались у российского режима и могли бы быть реализованы, окажись Кремль адекватнее и расчетливее.

У России был шанс воспользоваться нашей слабостью: но отражение вооруженной агрессии делает Украину сильнее.

У России был шанс сыграть на нашей внутренней разобщенности: но вражеские удары заставили украинцев объединяться.

У России был шанс использовать против нас soft power: но разрушение наших городов и убийство наших людей нивелировало соседскую "мягкую силу" на десятилетия вперед. И это отнимает перспективу победы не только у нынешнего кремлевского правителя, но и у его будущих преемников.

Михаил Дубинянский