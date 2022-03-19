24 день війни. Україна продовжує стримувати російського ворога. ОНЛАЙН
24 день в Україні триває повномасштабна війна з Росією.
Україна захищає свої території та людей – Росія бомбить міста, розстрілює місцеве населення та намагається закріпитись в тимчасово окупованих місцевостях.
"Українська правда" оперативно стежить за всіма подіями в цій хроніці.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Україна обороняється 23 день. Онлайн.
А сила – в ЗСУ
Цитати зі звернення Зеленського, ніч 19 березня:
-
"Після восьми років агресії. Українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах та за різних умов. Ми відповідаємо мудрістю й хоробрістю на величезну кількість їхньої техніки та відправлених в Україну солдатів."
-
"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати й через століття. І що більше українці говорять про це світові, то більше ми знаходимо підтримки. Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї."
-
"Мы прекрасно понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет и авиабомб. Но я хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова "сын", "мать", "отец"?"
-
"Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз. Бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна."
-
"Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів: воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи карʼєру вище за інтереси державні, за інтереси народу. Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону."
⚡ РНБО призупиняє діяльність партій, які мають зв’язки з країною-агресором.
Йдеться про такі:
- "Опозиційна платформа – За життя"
- "Партія Шарія"
- "Наші"
- "Опозиційний блок"
- "Ліва опозиція"
- "Союз лівих сил"
- "Держава"
- "Прогресивна соціалістична партія України"
- "Соціалістична партія України"
- партія "Соціалісти"
- "Блок Володимира Сальдо".
Зведення від Генштабу:
- Південний напрямок
По окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.
- Донецький напрямкок
Російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.
- Волинський та Поліський напрямки
Ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.
- Сіверський та Слобожанському напрямки
Також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.
У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.
- Комендатура російського міста Бєлгород проводить розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади. Вони брали участь у наступі на Харків, та через великі втрати частини відмовились від подальшої участі у війні і підбурювали решту повертатися додому.
- Начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки".
- Українські Повітряні сили у суботу збили три російських вертольоти.
Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардувань російських окупантів до Мангуша та Мелекіно, помирають від голоду. Окупанти не погоджують "зелений коридор" і не дозволяють надійти гумконвоям — очільник Донецької ОВА Павло Кириленко
Наші вартові ночі 💙💛
"У Чернігові тривають неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців зокрема діти та жінки" - повідомив міський голова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів 19 березня.
Мер додав, що за весь час протистояння жодного офіційного гуманітарного коридора організовано не було: люди виїжджають "умовними тропами, які існують добу а потім змінюються".
Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам.
Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога.
Українські захисники знищили:
- 10 БМД;
- 2 МТ-ЛБ;
- 8 танків;
- 7 БМП-2;
- 1 БТР;
- 10 вантажних автомобілей.
Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб.
😡 Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ. Жертв немає.
За словами очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рога. Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями
Білоруські активісти, які фіксують пересування військової техніки територією країни, у суботу помітили, що її почали відзначати червоним квадратом.
Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов вчергове відзначився скандальними заявами.
"Звідки ви знаєте, що ми не нічого плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози і реагуємо", - заявив він.
Любі захисники, пам'ятайте, хто вас чекає вдома, бережіть себе і свої хоробрі серця🥰
😡 Компанія Maxar Technologies зуміла 19 березня зафіксувати зі своїх супутників масштаб руйнувань драматичного театру в Маріуполі.
Це фото поширив також і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він звернувся до транснаціональних корпорацій, які досі працюють у Росії, і запитав їх "Як ви наважуєтесь досі годувати, обслуговувати і платити тим, хто скоїв оце?".
🗂 Національне антикорупційне бюро сформувало для Служби безпеки України базу даних із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України – він буде розширюватись.
🙏 У суботу гуманітарними коридорами було евакуйовано 6623 людини, з них більше 4 тисяч осіб – із Маріуполя
Заступник міністра закордонних справ Китаю Лі Ючень назвав санкції, запроваджені Заходом проти Росії, "обурливими" і застеріг, що НАТО не варто "заганяти РФ у куток".
До мурашок. Симфонічні оркестри зі всієї Європи виконують Державний Гімн України.
Турецька влада заявляє, що посилено працює над організацією зустрічі українського президента Володимира Зеленського з російським президентом Владіміром Путіним, але Росія поки не виявляє бажання.
"Будинки падають, а ми стоїмо!"
Звернення захисників Харкова.
🤦🤦♀️ У Міноборони РФ заявляють, що представники батальйону "Азов" нібито планують вчинити у Львові теракт проти дипломатів зі США та інших західних країн, щоб представити це як атаку РФ.
Папа Франциск відвідав українських дітей у ватиканській педіатричній лікарні
Сьогодні ввечері, Папа Франциск прибув до ватиканської педіатричної лікарні "Bambino Gesù", де відвідав відділення, в якому госпіталізовані діти, що цими днями прибули з України.
На цей час у відділеннях лікарні перебувають 19 дітей, а загалом, від початку війни їх прибуло приблизно 50. Йдеться про пацієнтів з різними недугами (онкологічні, неврологічні та інші), що втекли в перші дні війни, а також є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.
Оперативна інформація від генштабу:
- Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Захисники України надійно утримують рубежі оборони, зосередивши головні зусилля довкола стратегічно важливих міст - Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, та змушують ворога відмовитися від продовження наступу.
- Ворог не припиняє наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб та боєприпасів підвищеної вражаючої дії.
Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі, російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об’єкти критичної та виробничої інфраструктури, школи, лікарні, державні установи.
- Російські війська продовжують зазнавати значних втрат. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає.
Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відказників" застосовуються репресивні методи впливу.
- Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області також зазнали суттєвих втрат. За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях.
- До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200". Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть.
- Не маючи успіхів у відкритому бою, окупанти продовжують терор місцевого населення. За допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади.
- У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу". Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи ворог намагається проводити і в Київській та Херсонській областях.
"Зараз є шанс показати не тільки Росії, а й будь-якому агресору, будь-якій державі-терористу, що війна зруйнує не жертву, а того, хто її почав". - Володимир Зеленський звернувся до політиків і громадян Швейцарії.
Внаслідок обстрілів Харкова російськими військами на Північний Салтівці та Великій Данилівці спалахнули пожежі. За попередньою інформацією Центру екстреної медичної допомоги, є загиблі та поранені, серед них дитина.
🕯 "Мій коханий віддав своє життя за мою країну і загинув героєм. Він був насамперед людиною, яка відгукнулась на наш біль", - Елядіє Мусаєва пам’яті журналіста Брента Рено.
Читайте колонку авторки тут: Біль робить людину людиною. Пам’яті мого Брента
У Сумах відбувся стендап-концерт у бомбосховищі! Нашу націю не здолати, бо ми непереможні! 😀
У Національній гвардії спростовують фейки російської пропаганди і запевняють, що українські захисники контролюють місто Рубіжне на Луганщині. 💪
🐶 Чотирилапий талісман чернігівських піротехніків продовжує нести службу! З початку війни Патрон (так звати собаку) разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликає місцевих жителів збирати тіла російських окупантів на звільнених територіях.
⚡ Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, відтак окупанти не зможуть доставляти залізницею російську техніку з боку Білорусі. - голова УЗ
І до хороших новин:
у Міноборони розповіли, що українські військові місцями відсунули росіян на 70 кілометрів від столиці.
🚨 Офіційні особи США підтвердили, що Росія ще минулого тижня запустила проти України гіперзвукові ракети, повідомляє американський телеканал CNN.
На думку посадовців, РФ використовує гіперзвукові ракети як для випробуванння цієї зброї, так і для того, щоб сповістити Захід про "російські можливості".
У Міноборони вважають, що Росія може використовувати переговори і зменшення інтенсивності боїв для зміцнення своїх позицій перед новими атаками.
Так виглядає випалений росіянами Маріуполь:
⚡ Російські окупаційні війська відступають від Миколаєва, – голова ОДА Віталій Кім.
У Києві пройшла чергова конференція російських полонених – що вони розповіли:
Ігор Тупілкін (22 роки)
- мої мама та дружина перебувають на території Росії, звісно, я переживаю за них
- приказ Путіна був обманом, він відштовхнува лобами два братських народи. Наш зомбоящик показує, що ми миротворці, насправді ми вже зруйнували вже багато міст і змусили людей жити в підвалах.
Олексій Железняк (26 років)
- наше завдання як військової поліції було зупиняти військових в Криму, які не хочуть іти на війну, і казати, що їм грозить за це від 15 років в'язниці.
- я дуже боюсь за свою сім'ю, доньці 4 роки. Український народ – дуже хоробрий, вони навіть не зброї готові зупиняти техніку. Скільки б Путін не відправляв сюди свої війська, він не захопить цю територію
- поки ми добирались до сховища, по так також стріляла російська авіація, артилерія. Ми бачили, як помирають цивільні. Путін просто зробив з нас фашистів.
Рафік Магомекірімов, командир відділення (1989 рік народження, Волгоград)
- нам казали про навчання, які тут навчання? Нас усіх загнали, як пушечне м'ясо. Усі, хто дивляться, знайте – тут стріляють у мирних людей, б'ють будинки, школи, підривають машини та автобуси.
Магсад Мустафаєв (27 років)
- я боюсь за свою сім'ю, у мене маленька дитина – 1,3 роки, дружина вагітна. Я хочу щиро попросити вибачення в українського народу за стільки бід, які ми принесли.
Олександр Фоменко, командир автомобільного відділення мінометної батареї (1997 рік народження, Тарангог)
- у 2018 призваний на службу в окупований Крим, залишився там служити за контрактом
- 23 січня 2022 року я був у відпустці, мені подзвонив капітан, попросив перегнати техніку в село Славне. 24 числа о 2 ночі ми прибули у Філатовку, це в бік кордону, і нам дали відбій. О 4 ранку нам довели наказ головнокомандувача про вторгнення в Україну. Я бачив, як летять ракети – світилось усе небо
- ми перетнули адмінмежу, їхали дуже швидко, прибули в Нову Каховку. Нам сказали, що ми тут миротворці
- 1 березня ми поїхали в невідомому напрямку, мій "Камаз" постійно ламався. Я відстав від колони, разом ще з одним військовим ми наткнулись на місцеве населення. Я здався і потрапив у полон.
Ігор Руденко, громадянин України (1974 рік народження, Дніпропетровщина-Крим)
- у 1997 став офіцером ЗСУ, до 2009 року служив у Полтаві, у 2011 переїхав до Криму – почав служити у бригаді берегової охорони. У 2014 "зробив велику помилку" і перейшов на бік Росії
- у 2016 став керівником гаубицького артилерійського дивізіону – обіцяли житло, але дали лише гуртожиток у Сімферопольському районі. Нам казали, що до нас будуть ставитись так само, як до російських офіцерів, але цього не сталось
- на початку січня 2022 нашу військову частину вже почали готувати до війни проти України – приїжджали спецкомісії, ми комплектували бійців одягом, зброєю та технікою. Дві військові частини, 810 з Севастополя і 126-76 з Перевального, відправили на навчання в Керч. Там військові стріляли з гаубиць, танків тощо
- 20 лютого ми отримали наказ зробити марш у район села Славного. У Славному нам сказали, що це не навчання, а вторгнення в Україну. Строковиків замаскускували під контрактників. З 20 по 23 лютого в Славному кожному видали додаткові боєприпаси, по 120 патронів на кожного, аптечки та наркотик промедол, який приглушує біль
- 23 числа ми побудувати колони в Славному, купили за свої гроші білу фарбу й нанесли на техніку літери Z. У ніч з 23 на 24 наша колона поїхала до адмінмежі по Чонгарському напрямку, ми підї'хали до Армянська, до українського КПВВ, я і побачив трьох загиблих українських військових
- нам наказали зайняти оборону в районі Нової Каховки, потім пересунутись на Херсон і закріпити там свої позиції – хоча ми про це навіть не здогадувались. Найголовніше – укріпити міст, щоб далі могли пройти наші війська
- у нашій бригаді ніхто ніколи не воював і не стріляв. Нам наказали стріляти по околицях, я подивився на карту – виявилось, що це будинки і мирне населення
- після вистрілу по нас полетіли міни, "Байрактари" – наші хлопці почали розбігатись
- я бачив, як розстріляли з атомата цивільну машину в Новій Каховці – там була жінка та її син за кермом. Їх розстріляли, бо вони їхали і не зупинились
- у ніч на 28 число наша колона поїхала в бік Херсона, у районі Баштанки нашу колону повністю розбили. Я з 10 військовими побіг у лісопосадку. Колона до Херсона не дійшла, померло дуже багато наших військових
- 1 березня я і мої військові побачили в лісопосадці місцевих зі зброєю та їхнього голову, які сказали "хлопці, не стріляйте, ми свої". Я вийшов до них, вони просили нас здати зброю і сказали, що їх не треба ні від кого звільняти – "ми захищаємо свою землю від окупантів". Ми здались місцевим у полон.
18 березня в центрі Києва, біля Софійського собору, виклали величезний тризуб з півмільйона тюльпанів🌷
Як розповіла організаторка акції Тетяна Митрофанова, у такий спосіб вона вирішила використати три фури тюльпанів, які її товариш привіз до Києва з нагоди 8 березня. Через війну квіти не вдалося продати.
А через бомбардування складу, де зберігались квіти, доступ до них вдалось отримати лише на днях.
"Щодня ми всі занурені у майже суцільний негатив, не можемо не читати і не дивитися новини про поранених, загиблих, жахливі руйнування, спричинені російським агресором. Але неможна весь час існувати в негативі.
Я вважаю, що для кожної жінки дуже важливий позитив, тому що ми Берегині, ми охороняємо та бережемо наших чоловіків, перебуваючи тут у тилу. Ми робимо все можливе та неможливе для якнайшвидшої перемоги у цій війні", – поділилась своїми думками Тетяна Митрофанова.
В Україні вже 562 російських військовополонених.
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що від співпраці з Росією відмовилися понад 70 організацій по всьому світу!
Зокрема Каннський кінофестиваль, театр Ла Скала. Росії заборонено брати участь в бієналє та трієналє.
⚡❗Українські воїни збили російську ракету "Точка У"
Здається, з початком війни і масових виїздів на захід в Україні явно побільшало тих самих "секретних біолабораторій США" ...
Захоплене росіянами село Демидів на Київщині може бути повністю затопленим через руйнування греблі – до нього постійно надходить вода з Київського водосховища.
На сайті оголошень Avito почали з'являтися повідомлення про строкову службу в російській армії.
Ексміністр Дмитро Дубілет закликав власника сайту, нідерландську компанію Prosus, як мінімум активно видаляти такі оголошення. Як максиму – припинити свій бізнес у Росії.
У Празі з'явився мурал, присвячений українським дітям 🇺🇦
На ньому маленька дівчинка накриває прапором України себе та свої іграшки – Мікі-Мауса, Мумі-троля, бджілку Майю та інших.
Автор муралу – художник з інстаграм-ніком Chemis. Як пише Міжнародне чеське радіо, митця звати Дмитро Прошкін, він уродженець Казахстану.
"Україна зараз бореться за своє майбутнє і свою свободу, а також за нашу. Як батько двох дітей, я просто не можу уявити безпорадність, біль та страх, які відчувають люди.
Ми всі бачили фото тіл, зруйнованих міст та спортзалів, заповнених жінками, діьми, бабусями і дідусями.Будь ласка, продовжуйте допомагати і показувати, за які цінності ми виступаємо", – написав художних на своїй сторінці в інстаграмі.
Переглянути цей допис в Instagram
Голова російського МЗС Сергій Лавров сподівається, що війна з Україною завершиться "підписанням всеосяжних документів" з питань нейтрального статусу України в обмін на гарантії її безпеки.
Окупанти продовжують зазнавати втрат, займають оборону на Поліссі та не відмовляються від наступу на Київ – зведення від Генштабу станом на 12 годину 19 березня:
– головні завдання – оточення Києва, вихід на адмінмежі Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України, – окупанти не виконали. Вони частково досягли своєї мети на Донецькому напрямку, були зупинені в нпрямку на Миколаїв
– ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної, за заявами РФ, зброї та некерованих авіабомб
– з початку війни противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційних нальоти
Що відбувається на різних напрямках:
– на Волинському напрямку суттєвих змін не сталось
– на Поліському напрямку окремі підрозділи окупантів займають оборону у районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів
– у районі на північний захід від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу. Для прийому поранених окупанти використовують лікарні Гомеля та Гомельської області в Білорусі
– для поповнення втрат Східного воєнного округу на територію Білорусі перекинуті окремі підрозділи морпіхів з Владивостока та Петропавловськ-Камчатського
– на Сіверському напрямку ворог силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу намагається діяти в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Ніжин, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводив
– продовжується часткове блокування Чернігова, ворог здійснює артилерійські обстріли густонаселених районів. Силами до трьох бригад намагається утримувати оборонні позиції в районах населених пунктів Любеч, Михайло-Коцюбинське, Якубівка, Шестовиця, Золотинка, Ягідне, Лукашовка, Киселівка. Суттєвих змін у складі та характері дій ворога не відзначено
– у напрямку на Бровари загарбник діє силами до трьох бригад. Намагається контролювати рубіж в районах населених пунктів Марковці, Заворичі, Рудня, Богданівка, Залісся, Михайлівка, Світильня, Перемога, Рудницьке, Великий Крупіль, Малий Крупіль, Петрівка. Активних дій війська окупантів не проводили
– противник не відмовляється від проведення наступальних дій на Київ та намагається здійснити перегрупування бойових підрозділів
– на Слобожанському напрямку визначеними силами Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводив, Намагається втримати позиції в районах населених пунктів Сватове, Ізюм, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка
– у напрямку на Суми та Охтирку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії противника активних наступальних дій не ведуть, зосереджують зусилля на блокуванні Сум. Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ
– у районі Харкова підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та північного флоту активних дій не проводили. Основні зусилля окупантів зосереджувалися на блокуванні міста Харкова, знищенні його цивільної інфраструктури та веденні розвідки позицій Збройних Сил України. Зафіксовано проведення повітряної розвідки із використанням БпЛА "Орлан-10ˮ
– у напрямку на Ізюм ворог намагається діяти у районах населених пунктів Балаклея, Гусарівка, Волобуївка, Петрівське, Протопопівка, Савинці, Веселое, Ізюм, Сніжківка, Топольське, Бахтин, Капитолівка. Активних наступальних дій не відзначено, здійснюється перегрупування та логістичне забезпечення військ. Ворог здійснив нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ у районі Кам’янки.
– на Донецькому напрямку визначеним складом сил ворог діє в районах населених пунктів Борова, Терни, Новокраснянка, Первомайськ, Горлівка, Пантелеймонівка, Ясинувата, Донецьк, Оленівка, Новотроїцьке, Ольгинка, Володимирівка, Микільське, Павлівка, Пречистовка
– на Луганському напрямку противник намагався продовжити наступальні дії на визначених напрямках та діє в районах населених пунктів Терни, Червонопопівка, на околицях Рубіжного, Кудряшівки, Пудрівки, Осколонівки, Бобрового, Жолобка, Молодіжного, Новоолександрівки, Попасної, Троїцького, Санжарівки, Лозового, Доломітного, Зайцевого, Шумів, Широкої Балки, Озерянівки.
Окупанти зосереджуюсь свої зусилля на тому, щоб захопити Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну.
У районах населених пунктів Сиротине та Метьолкіне здійснював авіаційні удари по цивільних об’єктах.
У напрямку на Сєвєродонецьк ворог здійснив спробу проведення наступальних дій, успіху не мав, зазнав значних втрат та відступив.
У районі Рубіжного, за підтримки артилерії, продовжує закріплюватись у західних та північно-західних частинах міста, здійснив перегрупування, успіху не має.
На напрямку Первомайськ, Лисичанськ намагається здійснювати вогневий вплив на наші війська з метою стримування дій підрозділів Збройних Сил України.
Веде штурмові дії та вогневі нальоти на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджені на захопленні міста Вугледар та міста-героя Маріуполя.
– на Приазовському напрямку протягом доби активних наступальних дій росіяни не проводили, вони обстрілювали позиції наших військ в районах Гуляйполе, Степногірськ та Оріхів з використанням мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Проводили перегрупування з метою недопущення прориву наших військ в напрямку Маріуполя
– на Південнобузькому напрямку ворог діє в районах населених пунктів Правдіне, Петровське, Новогригорівка, Новомиколаївка, Червоне, Грейгове, Михайло-Ларіне, Інгулка, Христофорівка, Мар’янівка, Новоолександрівка, Партизанське, Снігурівка, Калинівське, Біла Криниця, Кочубеївка, Високопілля, Нововоронцовка. Активних наступальних дій не веде, проводить перегрупування, розгортання резервів, поповнення боєприпасів
– у напрямку на Кривий Ріг ворог зупинений та закріплюється в районах населених пунктів Красновка, Пригір’я, Заградовка, Архангельське, Князівка, Високопілля, Мала Шестерня, Петровка, Нововоронцовка та намагається здійснити підготовку до наступальних дій.
Окупанти обстріляли з артилерії Макарів на Київщині – семеро людей загинули, п'ятеро в лікарні.
|
У Міноборони розповіли, скільки нині отримують українські військові:
- під час воєнного стану кожен отримує надбавку в 30 тисяч гривень на місяць
- за участь у бойових діях – 100 тисяч на місяць, пропорційно до кількості днів.
Наприклад, командир танку у воєнний стан отримає 46 459 тисяч гривень на місяць, а за участь у бойових діях – 116 459.
Командир бригади за участь у бойових діях отримає майже 133 тисячі гривень на місяць.
👫 У Німеччині зареєстрували вже понад 200 тисяч біженців з України.
Реальна цифра біженців може бути значно більшою. Оскільки під реєстрацію потрапляють лише ті, кого виявила федеральна поліція – наприклад, на австрійсько-баварському кордоні, на вокзалах чи в поїздах.
Постійного прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС немає, українці можуть в'їжджати на в країну без візи.
Російська армія замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси і водночас поширила дезінформацію про те, що це українські міни, які дрейфують після шторму.
За даними джерел видання BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси.
На польсько-білоруському кордоні мітингувальники блокують вантажні автомобілі з Європи, які перевозять товар до Білорусі та Росії.
"Ми вимагаємо негайного припинення торгівлі ЄС з росією! Кожне євро, яке сьогодні підтримує російську економіку – вбиває українців. І ми з вами можемо це зупинити!", – Наталка Панченко, співорганізаторка блокади.
⚡Окупанти здійснили ракетний удар по підземному складі ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині на Івано-Франківщині. Є пошкодження, руйнація та детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються.
⚡Українські захисники знищили військову техніку російських окупантів у Маріуполі та на Чернігівщині – зокрема батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок "МСТА-С".
Один день з керівником волонтерського штабу у Харкові Віктором
📸фото Олександра Лапшина
⚡В Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених російських окупантів
❗Карти евакуаційних маршрутів
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків" — "як відомо, це – плата за зраду"
На Франківщині поховали актора Пашу Лі, який загинув під час обстрілу Ірпеня
View this post on Instagram
🕯Російські окупанти вбили 112 українських дітей
Більше 140 дітей поранені. Найбільше постраждало у Київській області – 57 дітей. У Харківській – 36, Донецькій – 28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14.
💪Перемоги на дипломатичному фронті від Міністерства закордонних справ
Ситуація у регіонах
🔻На Київщині повітряна загроза та загроза ракетних ударів була майже всю ніч. Під активним та не прицільним вогнем загарбника – Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель, населені пункти Макарівської громади. Найбільш страждає цивільна житлова забудова та інфраструктура. У селі Нові Петрівці – загоряння на сміттєзвалищі.
🔻Чернігівщина. Було кілька повітряних тривог за вечір і ніч, тривали оборонні бої за Чернігів. Кількість обстрілів міста за добу зменшилась.
🔻Сумщина. Російські окупанти обстрілювали з артилерії Охтирський та Сумський райони. Збитки встановлюються. В селах під кордоном, куди позаходив ворог, триває терор і геноцид місцевого населення.
🔻Житомирщина. Ніч була неспокійною, лунали повітряні тривоги. Ворог наніс авіаудар у смт. Народичі, зруйновано складське приміщення.
🔻Харківщина. Спроби оточити Харків тривають, але ЗСУ тримають позиції, кількість обстрілів цієї ночі зменшилась. Тривають бої на Ізюмському напрямку, 18 березня через обстріли не запрацював гуманітарний коридор.
🔻Луганщина. Унаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів. Із них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я. За добу щонайменше 4 людини загинули і 10 отримали поранення. Без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю. Знеструмлені 38 населених пунктів.
🔻Донеччина. Ніч була складною. Ворог наступав на Мар'їнку. Тривали постійні обстріли по населених пунктах Авдіївка, Очеретине. По Верхньоторецьку окупанти нанесли авіаудар. Інформація по загиблих та постраждалих наразі відсутня.
🔻Миколаївщина. Ніч була неспокійна. У Миколаївській області вночі лунала повітряна тривога. Снігурівку обстрілювали "Градами". Даних про загиблих і постраждалих наразі немає.
🔻Херсонщина. Область потерпає від ворожої окупації з усіх напрямків. Більше 70 населених пунктів залишаються без електропостачання – це майже 50 тисяч громадян. Стільки ж користувачів вже значний час не мають води.
У Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Львівській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях – відносно спокійно.
Донецька область. З Маріуполя до Запоріжжя. Виїхала автоколона автобусів для перевезення маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Також до автобусів сьогодні додаються фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську.
Київська область. З Бородянки до Білої Церкви.
Із села Бервиця та Богданівка до Броварів, з Бучі до селища Білогородка. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.
Луганська область. З Лисичанська, Сєверодонецька, Рубіжного та Попасної до Бахмута. В ці міста планується доставка гуманітарних вантажів, а також автобусів для евакуації людей.
Херсонська область. Планується доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсону.
Загалом на 19 березня заплановано 10 гуманітарних коридорів.
Приблизні загальні бойові втрати противника
- особового складу – близько 14 400 осіб;
- танків – 466;
- бойових броньованих машин – 1470;
- артилерійських систем – 213;
- РСЗВ – 72;
- засоби ППО – 44;
- літаків – 95;
- гелікоптерів – 115;
- автомобільної техніки – 914;
- кораблі/катери – 3;
- цистерн з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17;
- спеціальна техніка – 11.
Обкладинка німецького журналу DER SPIEGEL – "Незламний"
У виданні Зеленського називають Черчилем у флісовій куртці та чарівником Києва.
У Запоріжжі комендантська година триватиме півтори доби: з 19 березня 16:00 до 21 березня 6:00.
Найбільші американські нафтосервісні компанії почали виходити із Росії. Halliburton – повністю припиняє діяльність, Schlumberger поки що припиняє подальші інвестиції та впровадження технологій.
⚡Мирні переговори з Росією можуть тривати щонайменше "кілька тижнів", – Михайло Подоляк.
19 березня об 11:00 розпочнеться евакуація жителів Бучі, що під Києвом. Колона рухатиметься за маршрутом Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка.
Нашим рятувальникам присвячується🔥
|Ілюстрація Нікіти Тітова
⚡Київ на першому місці у світі за забрудненістю повітря — в 33 рази вище норми
ZN пише, що вочевидь, це пов'язано зі зміною рози вітрів, і тепер вже наявністю в столиці диму і гару з інших регіонів, потерпілих від авіаційних нальотів росіян. У КМДА зазначають, що в столиці "спостерігається незначне задимлення", пов'зане зі зміною погоди, зокрема напрямком вітру.
Є імовірність, що влада РФ вирішить розпочати відкриту мобілізацію для затяжної та виснажливої війни, через великі втрати в особовому складі на війні в Україні – Генштаб.
Не виключено, що для виправдання цього будуть провокації в Росії із загибеллю мирних, як це було перед початком другої чеченської кампанії.
🤞 19 березня у Луганській області з 9-ї ранку мають припинити вогонь, щоб почалася евакуація, із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд
На Софійській площі активісти виклали Герб України з майже 2 мільйонів тюльпанів🌷
Згодом волонтери з усього міста розвезуть ці квіти по лікарнях та госпіталях, польових кухнях та швейних майстернях, щоб підтримати жінок.
фото📸 Бориса Корпусенка
⚡ Минулої доби військові Збройних сил України знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. - Генштаб ЗСУ
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ:
- Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Українські воїни продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі.
- Протягом доби було уражено 12 повітряних цілей ворога – 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети. Також, було знищено кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області.
- Через великі втрати, існує ймовірність, що в РФ можуть розпочати відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території росії із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян.
- У місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін.
- Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників. Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов росіян брати участь у війні проти України
Від початку війни місто-герой Чернігів мужньо відстоює свою свободу!
Ліванський шиїтський рух "Хезболла" заперечив інформацію про відправку своїх бійців в Україну воювати на боці Росії.
"Ніхто з "Хезболли" – ні бійці, ні експерти – не вирушали туди, де триває війна". – лідер "Хезболли" Хассан Насралла
👊 Поблизу Херсона на аеродромі у Чорнобаївці ЗСУ знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ — про це повідомив радник керівника ОП Олексій Арестович на брифінгу.
Згодом Арестович написав, що ЗСУ вже вшосте знищують техніку та живі сили противника в Чорнобаївці
Під час обстрілу у Києві мати прикрила своїм тілом одномісячну доньку, таким чином врятувавши її. Сама жінка отримала численні осколкові поранення, а дитина залишилася неушкодженою. Родину доставили у дитячу лікарню "Охматдит", де батьків дитини прооперували.
🇯🇵 Зеленський у середу виступить перед японськими депутатами за допомогою відеозв'язку — це буде перше звернення президента до законодавчого органу в Азії.
🔌 Пошкоджену окупантами високовольтну лінію Запорізької АЕС відновили — Укренерго
Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 19 березня👇🏻
⭕ Київ, Дарницький вокзал:
01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
08:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
⭕ Харків:
08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
09:40 – №229/230 Харків – Івано-Франківськ;
13:00 – №239/240 Харків – Львів.
⭕Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
⭕Краматорськ:
13:00 – №263/264 Краматорськ – Львів;
16:00 – №265/266 Краматорськ – Львів.
⭕Запоріжжя:
16:05 – №225 Запоріжжя – Ковель.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
🌉 Туреччина відкрила найдовший міст між Європою та Азією — його загальна довжина становить 4,6 км.
До цього часу транспорт, що рухався між Анатолією та півостровом Галліполі, перетинав Дарданелли на поромі за годину — тепер дорога через протоку займатиме всього близько 6 хвилин.
Як Київ вкотре розгрібає наслідки нападу росії?
На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опубліковано відео як жителі одного з будинків Києва розгрібають наслідки російського вторгнення, та що вони думають про президента росії.