Дубай – СИЛА! Вилла – ДОН! УП нашла виллу Кадырова в Дубае

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров только в 2021-2022 годах мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз. По крайней мере, именно столько раз, по данным публичных онлайн радаров, в ОАЭ приземлялся частный самолет Рамзана Кадырова.

Роскошный Airbus A319 стоимостью около 80 миллионов долларов у лидера дотационного региона России Чеченской республики появился в 2013-ом году. И только в 2017-ом попал в поле зрения российских журналистов, когда фото из одной из спален самолета опубликовал российский пропагандист и певец Тимати.

Источники "Украинской правды" в авиационной сфере рассказывают: разрабатывала дизайн интерьера самолета одна из самых дорогих в мире компаний – британская Winch Design. Благодаря портфолио компании можно увидеть больше фото самолета Кадырова. Борт почему-то зарегистрирован не в Чечне, а на оффшорах на Бермудских островах.

Откуда у Кадырова деньги на роскошный образ жизни? Еще в 2011-ом году журналистам удалось поставить главе Чечни вопрос об источниках его доходов, тогда Кадыров ответил: "Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги". С тех пор образ жизни Кадырова только улучшался, а подобные вопросы больше не повторялись.

И если предположить, что Кадыров действительно не знает, откуда взялись 80 миллионов долларов для приобретения его самолета, то глава Чечни точно должен знать, для чего он так часто летает в ОАЭ.

В том, что самолет – именно Кадырова, никаких сомнений: если проанализировать все перелеты этого борта, то нельзя не заметить, что "домашний" аэропорт у него – именно аэропорт города Грозный, и именно с немногочисленными международными визитами и встречами в Москве Кадырова совпадают перелеты самолета.

В прошлом году борт Кадырова летал в Эмираты 4-го декабря.

2-го и 6-го ноября – по дороге из Чечни на Мальдивы.

10-го, 24-го и 31-го октября.

В апреле, марте, феврале и январе. В общем, борт Кадырова посещает Эмираты почти ежемесячно. Сложно представить, что во время этих визитов человек финансового уровня Кадырова пользуется отелями.

Дубай – СИЛА!

Начнём с последнего визита. 26-го февраля этого года самолет Кадырова на один день посетил Дубай.

А вот 23-го февраля музыкант из Эмиратов выкладывает в Инстаграме фото, которое он подписал "с вице-президентом Чечни".

На фото действительно заместитель Кадырова Адам Делимханов, по словам самого Кадырова, с первых дней руководящий кадыровцами, которые вместе с другими наемниками в составе российской армии начали полномасштабное вторжение в Украину именно в ночь с 23-го на 24-ое февраля.

Это фото нам удалось найти по геотегу пятизвездочного отеля, который располагается на известной насыпной пальме Дубая Джумейра. По информации источников "Украинской правды", именно на территории этого отеля – одна из вилл Рамзана Кадырова.

По этому же геотегу мы нашли и других представителей ближайшего окружения Кадырова. Вот этот мужчина выкладывает на своей странице в Инстаграме фото с территории этого отеля, начиная с 2014-го года.

Возле фонтана, во лобби, у бассейна

Вот он на фото с переводчиком Кадырова.

Вот он на фото с переводчиком Кадырова

Стоимость самого дешевого номера в отеле – 700 долларов в сутки. Виллы при отеле стоят около 3 тысяч долларов в сутки. На этой территории есть и частные виллы.

Судя по сообщению мужчины, в котором он цитирует Кадырова, который поздравляет его с днем ​​рождения, это – Заур Таймасханов. Он – старший офицер подразделения "СОБР Терек" Российской Федерации, а проще говоря – офицер кадыровского спецназа.

Но наше внимание привлекают эти две фотографии за 2014-ый и 2017-ый годы.

На них Таймасханов фотографируется на фоне виллы. Это и есть та самая вилла Кадырова на территории того же пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух самых больших, имеет удобное уединенное расположение.

Что, кроме информации от трех источников, нам дает основания так считать? Вот телеканал "Грозный" в 2017-ом году сообщал о встрече Кадырова в Дубае с руководителем одной из крупнейших местных строительных компаний. Встреча состоялась ночью прямо на вилле Кадырова. Вот тот самый ракурс, что и на фото Заура Таймасханова.

И несколько кадров интерьера виллы.

Кадыров встречался на дубайской вилле и с другими представителями строительных компаний. Вот, к примеру, встреча уже в 2021-ом году.

Также здесь в гостиной можно увидеть фотографии Кадырова.

Этот интерьер узнается и на фото Кадырова с боксером Майком Тайсоном в 2017-ом году.

Вдвое меньше по размеру виллы можно найти в продаже стоимостью около 7 миллионов долларов.

У Дубае или в Грозном?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Рамзан Кадыров уже предпринял несколько попыток создать фейки о якобы своем пребывании в Украине. Также Кадыров опроверг информацию о том, что его семья и его окружение находятся в Дубае. Кадыров и его чиновники во время заседания вроде бы начали звонить своим детям для того, чтобы они убедили, что находятся в Чечне. В статье чеченского СМИ приводится цитата сына руководителя чеченской росгвардии, участвующей в войне против Украины:

"Мне кажется, что из-за того, что Грозный настолько красив, они невольно спутали его с Дубаем".

После полномасштабного вторжения России в Украину источники УП посетили территорию гостиницы и смогли сделать фотографии виллы Кадырова.

Возле виллы ждет Rolls-Royce.

На меньшей вилле, которая располагается рядом, по данным собеседников "Украинской правды", постоянно проживают 3-4 чеченских охранника Кадырова. На случай, если Кадыров или члены его семьи решат приехать туда в 15-й раз. И это только в течение 2021-2022-го годов.

А за самой виллой Кадырова ухаживает его официальный советник и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов.

На странице Даудова много фотографий. Вот Даудов с сыном Кадырова Адамом фотографируются у виллы в Дубае в 2021-ом году.

А вот Даудов у той же виллы Кадырова в компании двух охранников главы Чечни. Справа – офицер спецназа отряда быстрого реагирования российской нацгвардии в республике Чечня Зайнуддин Зангев.

Если перейти на профиль Зангева, он пуст. Но если посмотреть фото и видео, где Зангев был отмечен, то можно увидеть, что он сейчас может участвовать в военных действиях в Украине.

Или, как и его начальник Рамзан Кадыров, делает вид, что участвует в боевых действиях в Украине, снимая фейковые видео, хотя на самом деле находится в Чечне и мечтает о Дубае.

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На прошлой неделе редакция Украинской правды обратилась к читателям с просьбой помочь в поиске информации о российской элите в Дубае. Места, которое после начала полномасштабного вторжения России стало одним из тайников для награбленных российских денег и семей российских элит.

Это первый материал, в котором присутствует информация от читателей, откликнувшихся на наш призыв. Спасибо за вашу поддержку. "Если вы и мы, то это – все".

Михаил Ткач, УП