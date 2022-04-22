Як живе і бореться Дніпро та дніпряни під час війни. Репортаж

Вже після перших годин перебування у Дніпрі починає здаватись, що тут майже у кожному будинку щось роблять для фронту, оборони або переселенців.

Місто, яке набуло слави східного форпосту країни ще у 2014-му, коли Росія почала військові дії на Донбасі, сьогодні не просто не здає позиції. Дніпро працює на перемогу тепер в оточенні трьох фронтів з півночі, півдня та сходу.

Міський голова Борис Філатов у спілкуванні з УП неодноразово повторює: з Путіним і з його ордою все зрозуміло – вони зупиняться там, де ми зможемо їх зупинити.

Як живе і бореться Дніпро та дніпряни на другому місяці повномасштабної війни – репортаж "Української правди".

Михайло Ткач