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Как живет и сражается Днепр и днепряне во время войны. Репортаж

Михаил ТкачПятница, 22 апреля 2022, 15:45
коллаж: Андрей Калистратенко

Вже після перших годин перебування у Дніпрі починає здаватись, що тут майже у кожному будинку щось роблять для фронту, оборони або переселенців.

Місто, яке набуло слави східного форпосту країни ще у 2014-му, коли Росія почала військові дії на Донбасі, сьогодні не просто не здає позиції. Дніпро працює на перемогу тепер в оточенні трьох фронтів з півночі, півдня та сходу. 

Міський голова Борис Філатов у спілкуванні з УП неодноразово повторює: з Путіним і з його ордою все зрозуміло – вони зупиняться там, де ми зможемо їх зупинити.

Як живе і бореться Дніпро та дніпряни на другому місяці повномасштабної війни – репортаж "Української правди". 

Михайло Ткач

Темы: Днепрволонтерывойна
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