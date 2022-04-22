Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Как живет и сражается Днепр и днепряне во время войны. Репортаж

Михаил ТкачПятница, 22 апреля 2022, 15:45
коллаж: Андрей Калистратенко

Вже після перших годин перебування у Дніпрі починає здаватись, що тут майже у кожному будинку щось роблять для фронту, оборони або переселенців.

Місто, яке набуло слави східного форпосту країни ще у 2014-му, коли Росія почала військові дії на Донбасі, сьогодні не просто не здає позиції. Дніпро працює на перемогу тепер в оточенні трьох фронтів з півночі, півдня та сходу. 

Міський голова Борис Філатов у спілкуванні з УП неодноразово повторює: з Путіним і з його ордою все зрозуміло – вони зупиняться там, де ми зможемо їх зупинити.

Як живе і бореться Дніпро та дніпряни на другому місяці повномасштабної війни – репортаж "Української правди". 

Михайло Ткач

Темы: Днепрволонтерывойна
Главное на Украинской правде

Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

— Евгений Будерацкий

"Мне можно дать ножик, я их на**й резать буду". Как Тростянец 30 дней прожил в оккупации россиян

— Севгиль Мусаева

Убийство на углу Водопроводной и Яблонской. Резня в Буче

— Светлана Кизилова

Обыкновенный рашиZм. Как одна буква Zахватила и наZифицировала Россию 

— Михаил Кригель
репортаж

"Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации

— Евгений Будерацкий

"Пока российские самолеты грузят ракеты". История одного бегства из Мариуполя на старом РАФе

— Егор Вакуляк
интервью

Игорь Колыхаев: Не забывайте о Херсоне. Нам сейчас очень сложно

— Севгиль Мусаева

Три Чернобаевки. История украинского "бермудского треугольника" в Херсонской области

— Михаил Кригель
интервью

Военный психолог Покальчук: Путинизм хуже гитлеризма. Путин сделал индульгенцию от совести для всего населения

— Евгений Руденко

"Мама, а почему война?" Как семья Маши с тремя детьми выжила и уехала из Мариуполя

— Ольга Кириленко