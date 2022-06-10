Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"За Україну треба не вмирати, а вбивати". Як ДУК воює в районі Світлодарська

Ольга Кириленко, Назарій МазилюкП'ятниця, 10 червня 2022, 16:30
фото: Ольга Кириленко

"До передової, коли ти вдома спостерігаєш за війною з телевізора – страшно, а на війні вже ні", – ділиться з УП роздумами командир 4 роти 2 батальйону Центру спеціальних операцій "Добровольчий український корпус" друг "Педро".

Його війна почалася ще у 2014, як і в значної частини ДУКу.

Ми їдемо в машині "Педро" з бойового завдання в районі Світлодарська. Його бійці щойно відпрацювали зі 120 міномета по російських позиціях – двох бліндажах і будинку, де живуть російські військові. 

На підготовку та постріли йде до 30 хвилин – в ідеалі на це відводиться 20-25 хвилин. Після пристрілочних пострілів усі цілі були уражені.

Наразі задача ДУКу в районі Світлодарська – посилено тримати оборону. З початку травня Донеччина та Луганщина є найгарячішими напрямками на фронті. У Сєвєродонецьку на Луганщині буквально вирішується доля Донбасу.

Після завершення бойового завдання ми сідаємо в машину й від‘їжджаємо на пару кілометрів. Медикам, що страхують військових, віддають команду повертатися на базу – і тут від росіян починають прилітати "отвєтки". Перша, друга, і, як розкажуть УП пізніше медики, третя.

"Педро" зупиняє машину, вмикає рацію й кілька разів запитує в бійців, що збирають міномет: "Ви живі?".

Деталі операції та її продовження – у репортажі "Української правди".

*З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Добровольчий український корпус "Правий сектор" перестав функціонувати як окремий добробат та почав інтегруватися в Збройні сили України. 

Наразі колишній ДУК "ПС" має офіційну назву – Центр спеціальних операцій "Добровольчий український корпус".

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Теми: війнаСхідарміяЗбройні силизброя
Головне на Українській правді
репортаж

Залишилася тільки пiч. Як пенсіонерів зі Слободи-Кухарської позбавили дому, але не можливості готувати борщ

— Євген Руденко, Ельдар Сарахман
інтерв'ю

Юрій Бутусов: Ми маємо розуміти, що це війна на виживання, а не політична гра. Путін не зупиниться 

— Євген Будерацький, Михайло Ткач
інтерв'ю

Керівник ГУР Кирило Буданов: Війна закінчиться виходом на наш адмінкордон

— Роман Кравець

"Правда, що Зеленський усім роздав зброю?" Історія першого вироку за воєнний злочин

— Соня Лукашова

"Мы вообще-то миротворцы. Но вам всем п*здец…" 35 днів окупації села Обуховичі – від трагедії до фарсу

— Михайло Кригель

Про що говорять окупанти. Чат російських військових

— Михайло Ткач
репортаж

Краще потоп у хаті, ніж москаль. Як підрив дамби та затоплення села Демидів зірвали наступ росіян на Київ

— Євген Руденко, Ельдар Сарахман
інтерв'ю

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

— Севгіль Мусаєва

Історичний злам в Рамштайні. Як Захід повірив у перемогу України у війні з Росією

— Андрій Загороднюк, Центр оборонних стратегій

Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною 

— Євген Будерацький