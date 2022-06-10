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"За Украину нужно не умирать, а убивать". Как ДУК воюет в районе Светлодарска

Ольга Кириленко, Назарий МазилюкПятница, 10 июня 2022, 16:30
фото: Ольга Кириленко

"До передової, коли ти вдома спостерігаєш за війною з телевізора – страшно, а на війні вже ні", – ділиться з УП роздумами командир 4 роти 2 батальйону Центру спеціальних операцій "Добровольчий український корпус" друг "Педро".

Його війна почалася ще у 2014, як і в значної частини ДУКу.

Ми їдемо в машині "Педро" з бойового завдання в районі Світлодарська. Його бійці щойно відпрацювали зі 120 міномета по російських позиціях – двох бліндажах і будинку, де живуть російські військові. 

На підготовку та постріли йде до 30 хвилин – в ідеалі на це відводиться 20-25 хвилин. Після пристрілочних пострілів усі цілі були уражені.

Наразі задача ДУКу в районі Світлодарська – посилено тримати оборону. З початку травня Донеччина та Луганщина є найгарячішими напрямками на фронті. У Сєвєродонецьку на Луганщині буквально вирішується доля Донбасу.

Після завершення бойового завдання ми сідаємо в машину й від‘їжджаємо на пару кілометрів. Медикам, що страхують військових, віддають команду повертатися на базу – і тут від росіян починають прилітати "отвєтки". Перша, друга, і, як розкажуть УП пізніше медики, третя.

"Педро" зупиняє машину, вмикає рацію й кілька разів запитує в бійців, що збирають міномет: "Ви живі?".

Деталі операції та її продовження – у репортажі "Української правди".

*З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Добровольчий український корпус "Правий сектор" перестав функціонувати як окремий добробат та почав інтегруватися в Збройні сили України. 

Наразі колишній ДУК "ПС" має офіційну назву – Центр спеціальних операцій "Добровольчий український корпус".

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Темы: войнаВостокармияВооруженные силыоружие
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