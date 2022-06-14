Снайпери на даху, поранений "мер" і російські триколори. Як в окупованому Енергодарі минув День РФ

Окупаційна влада захопленої частини Запорізької області анонсувала 12-го червня в Енергодарі "святкування з подвійним розмахом". Оскільки крім Дня РФ місто відзначало ще й 52-гу річницю заснування.

Російський БТР в Енергодарі Всі фото були зроблені в Енергодарі у червні 2022-го року, автор Вікторія Рощина

"Гуляння" відбулись на центральній вулиці біля місцевого палацу культури "Сучасник" – під співи російських артистів і промови окупаційної влади, в триколорах та зі "святковим салютом" наостанок.

Люди розпивають алкоголь під час святкування Дня Росії в окупованому Енергодарі

Попри заклики української сторони не відвідувати заходи через можливі провокації російських спецслужб, кілька десятків людей прийшли на концерт – хтось із цікавості, а хтось – із щирою підтримкою Росії. Не виключено, що частина найактивніших були завезені в місто.

Самопроголошений "мер", зрадник від ОПЗЖ Андрій Шевчик, якого нещодавно було поранено, приїхав із лікарні, аби виголосити промову та запевнити: "Росія тут назавжди".

Детальніше про те, як окупанти святкували День Росії у місті енергетиків – у матеріалі.

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"Вони тут роблять Росію"

Дорогою до Енергодара я бачу перефарбовану в російський триколор стелу. Востаннє я була тут на початку березня. Тоді вона була синьо-жовтою, працювала чинна влада, над містом майоріли українські прапори. Нині ж Енергодар не впізнати.

Проросійські білборди в окупованому Енергодарі

Проросійські білборди в окупованому Енергодарі

На вулицях встановлені російські триколори, білборди "Мирный город Энергодар", "Поздравляем с Днём Города!", "12 июня. С Днем России!". В місті відсутній інтернет, періодично зникає мобільний зв'язок.

Людям продають російські сім-картки "На связи". В магазинах черги, громадський транспорт майже не курсує. Рятують мешканців власні авто, велосипеди й таксі.

Ціни на продукти та речі встановлені у гривнях та рублях.

Люди з прапорами Росії в окупованому Енергодарі

"Ти живеш в окупації – то радій тому, що є, – чую розмову двох літніх жінок біля одного з магазинів. – Не місце випендрюватися".

Трохи далі інші жінки теревенять про святкування Дня РФ: "Ну, так вони ж роблять тут Росію. От будуть щось святкувати".

"Кадирівець" в окупованому Енергодарі

11-го червня окупанти відзначали в місті 52-гу річницю Енергодара, наступного дня – День РФ.

Російські окупанти в окупованому Енергодарі

У центрі міста біля міського палацу культури "Сучасник" встановили сцену. На день міста виступав російський співак із українським корінням Сергій Шестопалов та місцеві гурти, дитячо-юнацькі колективи. На День Росії – російські співачки Анна Семенович та Ірина Салтикова.

Людям роздавали кульки та прапори Росії, встановили столи, продавали їжу та напої. Територію оточили військові, на дахах прилеглих багатоповерхівок чергували снайпери.

Окупанти в Енергодарі видавали людям кульки "Я люблю свой город"

Місцеві колективи виступають під час святкування Дня міста в Енергодарі

Під час концертів працювали чоловік із камерою та дівчина – вочевидь, російські пропагандисти. Знімали без розпізнавальних знаків ні на мікрофоні, ні на одязі. До того ж постійно перебували поряд із кількома чоловіками, які виглядали та поводилися як представники спецслужб РФ.

Російська техніка в окупованому Енергодарі

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"Куди нам діватися?"

– Легко звинувачувати у тому, що ми тут лишаємось. А куди нам діватися? – каже мені місцевий мешканець Енергодара Євген.

– Куди їхати, якщо все життя працювали на бізнес, на нерухомість? Тут все,– додає місцева мешканка.

Люди з прапорами Росії в окупованому Енергодарі

Більшість літніх людей наголошують, що їхні діти виїхали, а вони вже "не в тому віці".

– Діти поїхали, а я тут. А куди їхати? Де нас чекають? – каже місцева, яку зустрічаю на концерті 12-го червня. – Діти мені теж кажуть бути обережною, щоб не закинули зраду. Вони проти Росії. Але куди нам діватися?

Деякі родини розділилися через війну.

– Я з мамою посварилася через це. Кажу, що піду на концерт, а вона кричить: "Ти що, патріот Росії?". Ну чому одразу патріот? Я просто йду з цікавості", – каже ще одна мешканка.

Не виключено, що на святкуванні могли бути й завезені особи, оскільки вже за годину до початку біля сцени збиралися люди, розбирали прапорці та обирали місця за столом. Хоча під час розмови всі запевняли: вони – місцеві.

А пізно вночі після того, як концерт закінчився, я помітила великий пасажирський автобус, який рухався містом.

Людей із прапорами Росії розмістили просто на проїжджій частині

Чимало молодих місцевих мешканців принципово не пішли на концерт.

– Кому війна, а кому гуляння та розваги, – каже один хлопець, якого зустрічаю в кафе неподалік від центру міста.

Ще один місцевий додає:

– Тут частина мешканців ще досі сидять у підвалах. От нещодавно мого знайомого після 12-ої ночі затримали військові, протримали в камері. Він розповів, що там дуже багато людей зараз. І навіть начальника пожежної частини досі тримають там.

Окупований Енергодар

Деякі підлітки й діти не зовсім розуміють складності ситуації. Для них це просто можливість відпочити з батьками та розважитися.

Втім, цікаво, що під час святкування Дня міста дві пісні виконували українською. Також в Енергодарі досі працює магазин із продажу українських вишиванок.

Діти виступають на сцені в центрі Енергодара на День народження міста

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"Росія тут назавжди"

Окупанти встановили проросійську табличку на в'їзді в Енергодар фото: соцмережі

12-го червня окупаційна влада повідомила у своєму Telegram-каналі про встановлення на в'їзді в Енергодар таблички "Россия навсегда". Таким же був головний лейтмотив виступу самопроголошеного очільника міста, державного зрадника від ОПЗЖ Андрія Шевчика.

Він нібито спеціально вирвався з лікарні з перев'язаною рукою, а його охоронці ще досі перебувають на лікуванні в окупованому Криму.

Наприкінці травня в будинку Шевчика прогримів вибух, в результаті якого він та охоронці були важко поранені. Перед виходом Шевчика сцену та територію поряд ретельно обстежили військові з вибухотехніками та собаками. На сцені він також стояв із охороною.

Самопроголошений "мер" Енергодара, державний зрадник Андрій Шевчик (в центрі) з охороною під час виступу 12-го червня на концерті до Дня Росії

– Завдяки Господу Богу, завдяки вам, які переживали за мене та молилися за моє найшвидше одужання, я тут. Я дякую вам, – розпинався Шевчик російською перед невеликим натовпом людей із прапорами.

Колаборант також наголосив, що "зараз ними пишеться історія":

– Тут все просто та ясно. Народ може самовизначатися. Народ пам'ятає свою історію. Запам'ятайте цей день. Ми з вами творимо історію і від нас залежить, як будемо жити ми та наші діти.

Так російські окупанти вітали людей із Днем Росії в окупованому Енергодарі

Втім, серед людей не всі впізнали нового "мера".

– Хто це? – лунало в натовпі, – Якийсь військовий?

Не всі запам'ятали і його промову.

– Сказав, що все буде добре, – кажуть мені відвідувачі концерту, коли питаю, що ж розповів "новий мер".

Російські снайпери чергували на дахах багатоповерхівок під час концерту в окупованому Енергодарі

Заступник самопроголошеного "мера" Енергодара дякував Путіну

"Хто винний?"

– Ну, хто винний? Так буває, – каже під час свого виступу російська співачка Ірина Салтикова. – В нас дуже велика країна. Ми приїхали вас підтримати. Бажаю вам терпіння і здоров'я.

День Росії в Енергодарі. Окупанти пересуваються містом із прапором РФ

– Росія вже не піде звідси, вона прийшла за своїм, – каже місцева мешканка Тетяна, яка радіє окупації. – Історично це території Росії. Вся атомна станція будувалась за гроші Росії, я там пропрацювала десятки років.

Таких любителів Росії серед відвідувачів концерту вистачало. На питання, чи погано їм жилось до 2-го лютого і чому не їхали в РФ, відповідали коротко: "Так, в мене все було українською. А це вигадана мова. Нехай ті, хто не хочуть в Росію, їдуть на Захід. Хоча ним вже давно зацікавлена Польща", – каже мешканка Тетяна, слово в слово повторюючи тези російської пропаганди.

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Ті ж, хто за Україну, здебільшого ігнорують такі зібрання або просто спостерігають осторонь.

– Ну, я проти Росії, але куди їхати? Тут хоч пенсію дають ще, а де хто чекає нас? – каже одна жінка, яку зустрічаю на концерті.

Російський співак Сергій Шестопалов під час святкування Дня Росії в окупованому Енергодарі

Російська співачка Анна Семенович приїхала в окупований Енергодар на День Росії



Текст гімну Росії на екрані в центрі окупованого Енергодара

Завершився день Росії святковим салютом та виступом заступника Андрія Шевчика, який подякував президенту РФ Путіну та заявив, що в Енергодарі все буде добре, бо "за ними тепер Росія".

Люди з прапорами Росії слухають концерт до Дня Росії в окупованому Енергодарі

Що відчувала я? Лють і ненависть. До Росії, яка прийшла у мій дім і до людей, які тримали російські триколори й видавали їх дітям.

Ті ж, хто хоч якось проявляє свою проукраїнську позицію, давно "на олівці" окупантів або в їхніх підвалах. Вони страждають за свої переконання в той час, як "любители русского мира" розпивають алкоголь у центрі окупованого міста.

І саме так зараз живе Енергодар. Наче в якихось паралельних реальностях.

Вікторія Рощина