Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безкарність вбиває. Пам'яті Георгія Ґонґадзе

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 11:00

16 вересня 2000 року група правоохоронців викрала журналіста та засновника видання "Українська правда" Георгія Ґонґадзе. 

Його понівечене тіло без голови знайшли в листопаді того ж року в лісі в Київській області.

Нині минає 22 роки від тих жахливих подій. За цей час, завдяки зусиллям родини, журналістської спільноти та міжнародних організацій вдалось досягти часткового правосуддя. 

Усі виконавці злочину понесли покарання. Однак замовник убивства Георгія Ґонґадзе офіційно так і не названий.

Участь у публічних заходах у розпал війни людей, яких суспільство підозрює в замовленні вбивства, а саме другого президента України Леоніда Кучми, є вироком українській правоохоронній системі.

Україна воює за свою незалежність. 

Українці щодня платять життям за те, щоб суспільство жило в демократичній державі, де панує верховенство права. 

Після перемоги Україна відбудовуватиме своє життя і принципово важливо, щоб усі вбивці героїв – воїнів, журналістів, активістів – були покарані. 

Саме тому ми, українська медіаспільнота, сьогодні вимагаємо від влади встановити та покарати замовників убивства Георгія Ґонґадзе.

Безкарність вбиває.

Теми: Гонгадзевбивствомедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко