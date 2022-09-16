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Безнаказанность убивает. Памяти Георгия Гонгадзе

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 11:00

16 вересня 2000 року група правоохоронців викрала журналіста та засновника видання "Українська правда" Георгія Ґонґадзе. 

Його понівечене тіло без голови знайшли в листопаді того ж року в лісі в Київській області.

Нині минає 22 роки від тих жахливих подій. За цей час, завдяки зусиллям родини, журналістської спільноти та міжнародних організацій вдалось досягти часткового правосуддя. 

Усі виконавці злочину понесли покарання. Однак замовник убивства Георгія Ґонґадзе офіційно так і не названий.

Участь у публічних заходах у розпал війни людей, яких суспільство підозрює в замовленні вбивства, а саме другого президента України Леоніда Кучми, є вироком українській правоохоронній системі.

Україна воює за свою незалежність. 

Українці щодня платять життям за те, щоб суспільство жило в демократичній державі, де панує верховенство права. 

Після перемоги Україна відбудовуватиме своє життя і принципово важливо, щоб усі вбивці героїв – воїнів, журналістів, активістів – були покарані. 

Саме тому ми, українська медіаспільнота, сьогодні вимагаємо від влади встановити та покарати замовників убивства Георгія Ґонґадзе.

Безкарність вбиває.

Темы: Гонгадзеубийствомедиа
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