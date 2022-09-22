Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Батальон Вена

Михаил ТкачЧетверг, 22 сентября 2022, 12:00
коллаж: Андрей Калистратенко

Австрійська столиця Відень – це не перше, але й не друге улюблене місце для українських віп-біженців. 

На одних і тих самих вулицях, у ресторанах і готелях тут можна зустріти і народних депутатів, і суддів, і бізнесменів. 

Високий рівень життя й оптимальна відстань від українських кордонів зробили Відень головним європейським притулком для тих, у кого є гроші й немає бажання жити в Україні,  допоки триває війна. 

І таких українців насправді виявилося дуже багато. 

Після нашого першого матеріалу про "Батальйон Монако" Державне бюро розслідувань розпочало перевірку стосовно обставин перетину кордону всіх героїв розслідування "Української правди". 

Оскільки в матеріалі про Монако не всі персонажі потрапили на відео, при підготовці нового розслідування про "Батальйон Відень" ми публікуємо всіх, кого нам вдалося зафіксувати протягом кількаденного відрядження до столиці Австрії.

Можливо, це допоможе полегшити роботу правоохоронців на цьому стратегічному напрямку.

Судячи з кількості українських "знаменитостей" та їхнього стилю життя за кордоном, тут у них є неабияке забезпечення і на диво розгалужена система штабів по всіх найдорожчих закладах Відня. 

Михайло Ткач, УП 

Темы: Австриябизнесвойнаукраинцы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное на Украинской правде

Небо под зонтиком. Как работает противовоздушная оборона и почему важны NASAMS и IRIS-T

— Евгений Будерацкий
интервью

Виктор Ющенко: Я за коллапс России молюсь каждый день

— Севгиль Мусаева

Новейшая история Украины глазами журналистов "Украинской правды"

— "Украинская правда"

"Там русский дух, там Русью пахнет". Как Россия пытается захватить мир рублями и пушками

— Михаил Кригель
интервью

Тарас Чмут: Либо полностью все проиграем, либо полностью выиграем. Полупобеды быть не может

— Роман Кравец

Боец 93-й бригады Сосовский: Сейчас Залужный для многих – показатель, для кого-то – как отец

— Евгений Будерацкий, Севгиль Мусаева

Пешком из окруженного города. Неизвестная история выхода морпехов из Мариуполя

— Ольга Кириленко
интервью

"Вернусь на фронт, даже если нужно будет колоть морфин". Смех и боль в интервью с пехотинцем и писателем Сергеем Сайгоном

— Евгений Руденко

Юлия Паевская (Тайра): Атеистов на "нуле" я не встречала. Когда пахнет жареным, все вспоминают о Боге

— Михаил Кригель

Почему устранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

— Роман Романюк