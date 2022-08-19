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ДБР розслідує перетин кордону "батальйоном Монако": у списку понад 80 осіб

Михайло Ткач, Севгіль МусаєваП'ятниця, 19 серпня 2022, 11:58
Лазурове узбережжя, де пересиджують війну нардепи ВР. Скриншот з відео УП

"Українська правда" отримала список фігурантів розслідування ДБР стосовно "Батальйону Монако" – у ньому понад 80 осіб. 

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах 

Деталі: Провадження відкрите 17 серпня за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ а саме "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

У рамках розслідування фігурантів перевірятимуть на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища для незаконного переправлення через кордон. 

У списку є народні депутати та члени їх родин. А також інші герої та власники автомобілів з матеріалу "Батальйон Монако", який "Українська правда" опублікувала 2 дні тому. 

Список фігурантів розслідування ДБР:

  1. Абрамович Ігор Олександрович 
  2. Абрамович Олена Анатоліївна 
  3. Столар Михайло Леонідович 
  4. Столар Вадим Михайлович 
  5. Суркіс Ігор Рахмільович 
  6. Пузанов Олександр Геннадійович 
  7. Вязмікін Сергій Анатолійович
  8. Вязмікіна Оксана Олександрівна
  9. Єрмолаєв Вадим Володимирович 
  10. Мосцевий Олексій Олександрович 
  11. Мосцева (Порицька) Руслана Олександрівна 
  12. Карпюк Артур Теофілович 
  13. Головешко Петро Іванович 
  14. Вафін Вадим Олександрович 
  15. Мельничук Наталя Миколаївна 
  16. Шарфіов Тимур Юсуб Огли 
  17. Гольдштейн Юрій Олександрович 
  18. Сахарова (Пащенко) Іванна Валеріївна 
  19. Ядловський Микола Володимирович 
  20. Котілевська Олеся Іванівна 
  21. Бойко Олексій Григорович 
  22. Скоробагач Володимир Іванович 
  23. Скоробогач Марія Володимирівна
  24. Скоробагач Лілія Федорівна 
  25. Грицак Юрій Петрович 
  26. Дегтяр Наталія Геннадіївна 
  27. Дегтяр Катерина Володимирівна 
  28. Марцинюк Євгеній Олександрович 
  29. Лаурінаічуте Яна Андріївна 
  30. Божик Василь Васильович 
  31. Тітаренко Олег Миколайович 
  32. Ковальова Наталія Олександрівна 
  33. Ковальов Олександр Михайлович 
  34. Коваленко Наталія Вікторівна 
  35. Мінакова Яна Георгіївна 
  36. Мінакова Альона Андріївна 
  37. Лученко Валентина Миколаївна 
  38. Марчук Ірина Олександрівна 
  39. Табалов Сергій Олександрович 
  40. Табалов Андрій Олександрович
  41. Табалова Ксенія Вікторівна
  42. Цимбалова Хелена Федорівна 
  43. Вінниченко Анна Олександрівна 
  44. Назаренко Владислав Сергійович 
  45. Назаренко Сергій Леонідович 
  46. Величко Юрій Васильович 
  47. Шевченко Сергій Ігорович 
  48. Вернудін Олег Іванович 
  49. Тищенко Олена Олександрівна 
  50. Дев’ятов Денис Олексійович 
  51. Астапов Андрій Юрійович 
  52. Астапова Наталя Сергіївна 
  53. Барабаш Дмитро Вікторович 
  54. Станевічус Аліна Едгарівна 
  55. Храмцов Олександр Володимирович 
  56. Калівошко Едуард Михайлович 
  57. Бородуліна Юлія Олегівна 
  58. Андріканич Крістіна Іванівна 
  59. Боярчук Ігор Степанович 
  60. Данилів Борис Васильович
  61. Веретенніков Віталій Сергійович 
  62. Рудь Микола Володимирович 
  63. Рабенко Ганна Юріївна 
  64. Глоба Анатолій Михайлович 
  65. Афоніна Ганна Рубінівна 
  66. Олександров Дмитро Андрійович 
  67. Олександров Андрій Миколайович 
  68. Губан Сергій Миколайович 
  69. Ковтун Вікторія Віталіївна 
  70. Оксаметна Валерія Геннадіївна 
  71. Хомутиннік Юрій Юрійович 
  72. Хомутиннік Віталій Юрійович 
  73. Чернець Юрій Петрович 
  74. Назарко Роксоляна Олегівна 
  75. Мацюк Юлія Олегівна 
  76. Цимбалова Ірина Анатоліївна 
  77. Щербановський Андрій Анатолійович 
  78. Шевченко Валентина Олександрівна 
  79. Шевченко Оксана Миколаївна 
  80. Баран Сергій Васильович 
  81. Олексієнко Віталій Федорович 
  82. Мухалов Андрій Сергійович 
  83. Ейдельнант Андрій Юрійович 
  84. Завадська Наталія Андріївна 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 серпня "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці. 
  • В ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя протягом повномасштабної війни України з РФ. Зокрема, про нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях ВР.
  • Після цього головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва закликала позбавити мандатів VIP-біженців з парламенту.
  • Державне бюро розслідувань повідомило, що вивчає законність перетину державного кордону військовозобов’язаними громадянами України під час війни з Росією.
  • 18 серпня народний депутат від Слуги народу Мар’яна Безугла подала до ВР звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії виїхали з України і не брали участі у засіданні парламенту.  

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Теми: кордонвійнаВерховна РадаДБР
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