ДБР розслідує перетин кордону "батальйоном Монако": у списку понад 80 осіб
"Українська правда" отримала список фігурантів розслідування ДБР стосовно "Батальйону Монако" – у ньому понад 80 осіб.
Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах
Деталі: Провадження відкрите 17 серпня за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ а саме "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
У рамках розслідування фігурантів перевірятимуть на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища для незаконного переправлення через кордон.
У списку є народні депутати та члени їх родин. А також інші герої та власники автомобілів з матеріалу "Батальйон Монако", який "Українська правда" опублікувала 2 дні тому.
Список фігурантів розслідування ДБР:
- Абрамович Ігор Олександрович
- Абрамович Олена Анатоліївна
- Столар Михайло Леонідович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркіс Ігор Рахмільович
- Пузанов Олександр Геннадійович
- Вязмікін Сергій Анатолійович
- Вязмікіна Оксана Олександрівна
- Єрмолаєв Вадим Володимирович
- Мосцевий Олексій Олександрович
- Мосцева (Порицька) Руслана Олександрівна
- Карпюк Артур Теофілович
- Головешко Петро Іванович
- Вафін Вадим Олександрович
- Мельничук Наталя Миколаївна
- Шарфіов Тимур Юсуб Огли
- Гольдштейн Юрій Олександрович
- Сахарова (Пащенко) Іванна Валеріївна
- Ядловський Микола Володимирович
- Котілевська Олеся Іванівна
- Бойко Олексій Григорович
- Скоробагач Володимир Іванович
- Скоробогач Марія Володимирівна
- Скоробагач Лілія Федорівна
- Грицак Юрій Петрович
- Дегтяр Наталія Геннадіївна
- Дегтяр Катерина Володимирівна
- Марцинюк Євгеній Олександрович
- Лаурінаічуте Яна Андріївна
- Божик Василь Васильович
- Тітаренко Олег Миколайович
- Ковальова Наталія Олександрівна
- Ковальов Олександр Михайлович
- Коваленко Наталія Вікторівна
- Мінакова Яна Георгіївна
- Мінакова Альона Андріївна
- Лученко Валентина Миколаївна
- Марчук Ірина Олександрівна
- Табалов Сергій Олександрович
- Табалов Андрій Олександрович
- Табалова Ксенія Вікторівна
- Цимбалова Хелена Федорівна
- Вінниченко Анна Олександрівна
- Назаренко Владислав Сергійович
- Назаренко Сергій Леонідович
- Величко Юрій Васильович
- Шевченко Сергій Ігорович
- Вернудін Олег Іванович
- Тищенко Олена Олександрівна
- Дев’ятов Денис Олексійович
- Астапов Андрій Юрійович
- Астапова Наталя Сергіївна
- Барабаш Дмитро Вікторович
- Станевічус Аліна Едгарівна
- Храмцов Олександр Володимирович
- Калівошко Едуард Михайлович
- Бородуліна Юлія Олегівна
- Андріканич Крістіна Іванівна
- Боярчук Ігор Степанович
- Данилів Борис Васильович
- Веретенніков Віталій Сергійович
- Рудь Микола Володимирович
- Рабенко Ганна Юріївна
- Глоба Анатолій Михайлович
- Афоніна Ганна Рубінівна
- Олександров Дмитро Андрійович
- Олександров Андрій Миколайович
- Губан Сергій Миколайович
- Ковтун Вікторія Віталіївна
- Оксаметна Валерія Геннадіївна
- Хомутиннік Юрій Юрійович
- Хомутиннік Віталій Юрійович
- Чернець Юрій Петрович
- Назарко Роксоляна Олегівна
- Мацюк Юлія Олегівна
- Цимбалова Ірина Анатоліївна
- Щербановський Андрій Анатолійович
- Шевченко Валентина Олександрівна
- Шевченко Оксана Миколаївна
- Баран Сергій Васильович
- Олексієнко Віталій Федорович
- Мухалов Андрій Сергійович
- Ейдельнант Андрій Юрійович
- Завадська Наталія Андріївна
Передісторія:
- 17 серпня "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці.
- В ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя протягом повномасштабної війни України з РФ. Зокрема, про нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях ВР.
- Після цього головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва закликала позбавити мандатів VIP-біженців з парламенту.
- Державне бюро розслідувань повідомило, що вивчає законність перетину державного кордону військовозобов’язаними громадянами України під час війни з Росією.
- 18 серпня народний депутат від Слуги народу Мар’яна Безугла подала до ВР звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії виїхали з України і не брали участі у засіданні парламенту.