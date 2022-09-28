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Форсаж во время войны. Кто и как лишает покоя киевлян и гостей столицы

Михаил ТкачСреда, 28 сентября 2022, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Наприкінці червня цього року Київрада заборонила переобладнаним автомобілям гримати столичними автошляхами до завершення воєнного стану. 

Проте такі явища, як спортивні авто, гучна їзда та вуличні перегони нікуди не поділися. Навпаки, набули ще більших масштабів. 

Наразі немає офіційної статистики щодо українців, які внаслідок російської агресії живуть із посттравматичним синдромом. Але очевидно, що може йтися навіть не про десятки тисяч людей.

Саме тому, коли у столиці країни, що перебуває в умовах війни, рокочуть мотори стрітрейсерів, цей гуркіт виглядає зухвало і щонайменше недоречно.

Наприкінці серпня – на початку вересня УП вирішила дослідити, як, де і хто позбавляє спокою киян та гостей міста. Ми свідомо не розповідаємо, а лише показуємо те, що нам довелося побачити на київських вулицях.

Адже цей матеріал, вочевидь, не потребує жодних коментарів – лише жорсткої реакції відповідних правоохоронних органів. А також, як наслідок, зникнення вуличних перегонів та гучних автівок зі столичних вулиць. 

Принаймні до Перемоги.

Михайло Ткач 

Темы: КиевКГГАзапретвойна
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