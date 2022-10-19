Народна армія: феномен української тероборони

Перші дні після 24 лютого у Києві заспокоїти себе можна було в один спосіб – ретельно та без поспіху набиваючи набої в чотири видані до автомату магазини у Силах територіальної оборони ЗСУ.

Психотерапевти та юристи, автомеханіки та чиновники в ті перші дні вирішували зовсім нетипові для них завдання: як правильно формувати барикади з мішків із піском, як відрізняти своїх від чужих на численних блокпостах, як підкорятися в питаннях життя та смерті абсолютно незнайомим людям, які стали командирами, та як обороняти місто.

Вступ до Сил територіальної оборони був масовою відповіддю населення на російський наступ. Час диктував стрімкі рішення на кшталт роздачі зброї за дуже спрощеною процедурою. Зброї вистачало не всім. А до бригад Сил ТрО записувалося вдвічі більше людей, ніж було потрібно.

Через більш ніж сім місяців ворога під Києвом та Сумами більше нема, ЗСУ відбили Ізюм та Лиман, військові наступають на Херсонщині – досвід Сил територіальної оборони ЗСУ вже можна та потрібно аналізувати.

Де зараз підрозділи Сил ТрО Києва чи Вінниці? На Донбасі, Херсонщині, у полоні в Оленівці. В Херсоні люди, які щойно отримали автомати, загинули під кулеметним вогнем. У Маріуполі бійці Сил ТрО до останнього охороняли госпіталь на "Азовсталі". З полону вийшли одиниці.

Ми не можемо розкривати конкретні дані Генштабу. Але чимало бригад Сил ТрО ЗСУ зараз на передовій.

Як правило, бригади Сил тероборони не мають танків, бронетехніки та артилерійських підрозділів. Але, згідно з чинним законом, мають ті самі права й обов'язки, що й солдати інших родів військ Збройних сил України.

Чимало бійців Сил тероборони з перших днів повномасштабного вторгнення росіян стали на захист своїх міст та сіл. Багато з них не мали військової підготовки та військового досвіду, тож його вони здобували у бою.

Впродовж семи місяців повномасштабної війни Сили ТрО ЗСУ організовують навчання для бійців, проводять бойове злагодження підрозділів. На жаль, це відбувається у коротші терміни, ніж могло б бути в мирний час. Однак ми живемо в умовах воєнного стану.

Важливо, щоб збереглася сама "філософія" Сил тероборони як формування, що втілює спроможність місцевого населення у мінімальні терміни захистити власний дім, відстояти територіальну цілісність своєї країни, зберегти її державність і незалежність.

Не просто так Сили територіальної оборони називають саме народною армією. Не маючи спеціальних військових навичок, люди допомагають як можуть: медики – лікують, інженери – допомагають рити окопи, журналісти та юристи – документують злочини. І при цьому вони стають воїнами.

Люди цивільних професій у Силах територіальної оборони ЗСУ використовують свої знання та навички, щоб посилити оборону.

Практики функціонування територіальної оборони у світі

Сили територіальної оборони – не лише українське надбання. Вони існують у багатьох державах. І є одним із факторів для відчутного посилення захисту держави.

Багато держав-членів НАТО і Європейського Союзу (Польща, Німеччина, Франція, Канада, Естонія) реалізують власну оборонну політику зокрема й через територіальну оборону.

У західних країнах війська територіальної оборони тісно пов'язані зі збройними силами чи є частиною збройних сил.

За рівнем боєготовності та завданнями, які вони вирішують, сукупність моделей територіальної оборони умовно можна об'єднати в три групи:

перша – війська територіальної оборони, сформовані за зразком регулярної армії, здатні виконувати бойові завдання нарівні з нею і, в окремих випадках, застосовуватися за межами території своєї країни (США, Німеччина і Велика Британія); друга – сили територіальної оборони невеликих європейських держав, головним завданням якої є охорона й оборона різних об'єктів, забезпечення мобілізаційного та оперативного розгортання армійських угруповань, а також забезпечення їхнього безперешкодного маневру.

Як правило, структура таких підрозділів відрізняється від структури регулярних військ (Данія, Бельгія і Нідерланди); третя – війська донедавна нейтральних держав, які виконують широкий спектр завдань, включаючи ведення партизанської війни на окупованій території. Тому вони мають різноманітну структуру, зокрема й подібну до тієї, яка існує в регулярній армії (Фінляндія, Швеція).

Підходи до вирішення завдань сил територіальної оборони у передових країнах світу дещо різні, але є певні принципово схожі позиції:

війська територіальної оборони – це складова регулярної армії;

утримання територіальних військ дешевше, ніж регулярних;

головне навантаження лягає на державний бюджет, часткове – на місцевий;

повна або часткова мобілізація резервістів здійснюється у період небезпеки або з оголошенням воєнного стану.

Збройні сили більшості країн застосовуються для оборони держави, а сили територіальної оборони – для їхньої підтримки та всебічного забезпечення.

Також більшість держав-членів НАТО і ЄС на сили територіальної оборони покладають додаткові завдання:

забезпечення громадської безпеки;

охорону громадського порядку;

боротьбу з тероризмом;

забезпечення інформаційної безпеки;

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Наведені приклади доводять, що, незважаючи на членство в безпекових організаціях та колективну систему безпеки, сили ТрО відіграють власну важливу роль. Тому Україні, окрім прагнення вступу до НАТО, варто звернути увагу на досвід держав-членів Альянсу в організації територіальної оборони та вдосконалювати власні сили.

Саме підрозділам сил ТрО, поряд із колективною безпекою, відводиться превентивна роль у тому, аби не допустити напад та відбивати атаки противника до того, як буде задіяно основні військові формування.

Концепція українських Сил територіальної оборони

Виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України включно з районами ведення бойових дій. Однак самі завдання залежать насамперед від місця дислокації. Відповідно, і на передовій, і в тилу є задачі, необхідні для виконання.

Війська Сил тероборони мають застосовуватись для забезпечення або відновлення конституційного порядку в кожному населеному пункті. Вони повинні:

забезпечити охорону органів влади, об'єктів інфраструктури, транспортних шляхів;

взяти на себе функції зі захисту та надання правових консультацій населенню;

здійснювати фіксування злочинів, вчинених під час війни, якщо органи влади не можуть виконувати свої функції;

брати участь у ліквідації наслідків бойових дій;

сприяти вирішенню гуманітарних питань;

здійснювати розбирання завалів.

Також Сили ТрО можуть займатися відновленням і підтриманням правопорядку на звільнених регулярними військами територіях до того, як цивільні органи влади зможуть відновити свою діяльність.

На Сили ТрО можуть покладатися обов'язки щодо виявлення диверсійних загонів, сил або будь-яких інших збройних формувань противника.

Сили ТрО можуть бути скелетом для створення партизанського руху на окупованих територіях.

Тактика Сил ТрО – це виснаження ворога: руйнування доріг з метою порушення постачань, інформаційна війна тощо.

За своєю суттю Сили ТрО є посередником між територіальною громадою та ЗСУ.

Таким чином, серед переваг системи територіальної оборони можна виокремити такі:

Підрозділ Сил ТрО знаходиться у тій же області чи в місті, районі, які резервіст свідомо збирається боронити. Один із принципів територіальної оборони – я захищаю себе, свою родину, свій будинок, свою вулицю та своє місто. Територіальна оборона має військовий, цивільно-військовий та цивільний компоненти.

Завдання підрозділів Сил ТрО також сприяти захисту населення в разі оголошення надзвичайної ситуації спільно з підрозділами ДСНС, посилювати охорону державного кордону разом із загонами Державної прикордонної служби України,брати участь у забезпеченні заходів громадського порядку спільно з Міністерством внутрішніх справ, зокрема Нацгвардією України. До Сил ТрО входять ті люди, які живуть поруч, у цьому районі, вони знають місцевість, орієнтуються на ній. Це колосально зменшує час на розгортання силових підрозділів і збільшує наші можливості. Члени одного підрозділу можуть бути сусідами, близькими друзями, родичами. У таких підрозділах може бути досягнуто високої злагодженості в мінімальні строки. Підрозділи Сил ТрО здатні розгорнутися в лічені години для того, щоб узяти під контроль усі важливі об'єкти та маршрути. Їхня робота має стратегічне значення – не дозволити противнику нав'язати ініціативу в найважливіші перші години активних бойових дій.

Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ситуація на деяких напрямках була такою, що саме новосформовані батальйони Сил ТрО та добровольці першими вступили в бій з ворогом. Так відбулося, наприклад, у Києві та на його околицях. Основні сили були ще на стадії мобілізації або ще не прибули в район проведення операції.

А там, де Сили тероборони не були до кінця сформовані та розгорнуті, території були швидко захоплені противником. Так сталося в Мелітополі, Бердянську, Херсоні… Особовий склад Сил ТрО може швидко забезпечити умови для безпечного функціонування органів державної влади та військового управління, брати участь в охороні та обороні важливих об'єктів, виведення з ладу яких може спричинити загрозу населенню. Військові Сил ТрО з юридичною освітою можуть надавати місцевому населенню правову допомогу (роз'яснення законодавства, правові консультації), якщо інші органи державної влади тимчасово не здатні виконувати свої функції у зв'язку з бойовими діями. Адже приклади зі щойно звільнених територій показують, що місцеві мешканці зіштовхуються з безліччю правових питань: зруйноване житло, вбиті чи закатовані рідні, взяті в полон, факти мародерства тощо.

Досвід формування Сил ТрО в умовах війни показує, що військове командування та територіальні громади зіштовхуються із певними труднощами. Тому в перспективі слід передбачити наступні кроки для удосконалення системи тероборони:

звести до мінімуму бюрократію та формальні перепони;

запровадити регулярні та дієві навчальні заходи із залученням професійних інструкторів;

активно взаємодіяти з громадянським суспільством, адже населення має розуміти функції та повноваження бійців Сил ТрО;

виділити з арсеналу ЗСУ нормовану кількість зброї, боєприпасів, техніки тощо для бойового та матеріального забезпечення Сил ТрО;

забезпечити гідну матеріальну підтримку як кадровим службовцям штабів Сил ТРО, так і резервістам Сил ТрО під час зборів і навчань.

З 2022 року Сили територіальної оборони увійшли до системи Національного спротиву, яку також становить рух опору та підготовка громадян України до захисту держави.

Нова концепція Сил територіальної оборони як окремого роду військ наочно показала свою ефективність у війні з Росією. Було забезпечено тісну взаємодію Сил ТрО з іншими видами та окремими родами військ ЗСУ і складовими Сил оборони.

Оновлення системи національного спротиву, зокрема виокремлення Сил ТрО в осібний рід військ ЗСУ, стало важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни та збереження суверенітету й відстоювання незалежності України.

Саме за рахунок підготовлених, розвинених, озброєних і виключно мотивованих Сил ТрО Україна здатна пришвидшити свою перемогу й не допустити збройної агресії в майбутньому.

В синергії усі роди військ ЗСУ та інші військові формування будуть здатні дати відсіч ворогу та унеможливити війну в майбутньому.

Автори:

Гюндуз Мамедов, заступник генпрокурора в 2019-2021 роках, кандидат юридичних наук, експерт національного та міжнародного кримінального права

Віталій Титич, адвокат родичів Небесної сотні, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Віталій Титич і партнери", військовослужбовець ЗСУ

Віталій Хекало, експерт Ukrainian Legal Advisory Group, адвокат, військовослужбовець ЗСУ