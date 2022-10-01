ЗСУ вже в Лимані – Східне угруповання військ

Українські війська зайшли в місто Лиман Донецької області, там тривають бої.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня

Пряма мова Череватого: "Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом".

Що було раніше: 1 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео українських захисників біля стели на в’їзді в Лиман.

А по обіді 1 жовтня фонд "Повернись живим" опублікував відео з Лимана і повідомив, що на ньому зафіксовано окупантів, які намагаються втекти з міста.

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