"Батальйон Куршевель". УП знайшла маєтки української еліти у французьких Альпах

Під час зйомок у Куршевелі двох частин розслідування про майно російських еліт та власне самі еліти ми, звісно, не могли не звернути увагу на тих українців, які навіть під час повномасштабного вторгнення відвідують цей один із найдорожчих куточків французьких Альп.

За нашими спостереженнями, окрім політиків та бізнесменів, цього року до Куршевеля приїхало багато синів найбагатших українців. Хто саме – дивіться у нашому новому матеріалі.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк