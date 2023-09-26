Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Батальйон Лондон". УП знайшла Фукса, Довбенка та інших "підданих" корони

Михайло Ткач, Катерина КаплюкВівторок, 26 вересня 2023, 20:00
Колаж – Андрій Калістратенко

Лондон – одна з найдорожчих столиць світу. Тому й не дивно, що найбагатші українці вже не перше десятиліття обирають саме Лондон для життя, інвестицій та в якості надійної схованки.

Раніше журналісти вже розповідали про коштовні апартаменти найбагатшого українця Ріната Ахметова біля Гайд парку. Один із найдорожчих у світі маєтків Віктора Пінчука в Кенсінгтоні. Колишню станцію метро у власності олігарха Дмитра Фірташа. Апартаменти в центрі Лондона, які пов'язані з оточенням президента Володимира Зеленського по студії "Квартал 95", зокрема з помічником президента Сергієм Шефіром.

Але це далеко не повний перелік лондонських адрес відомих українців. Тим паче, що деякі нові адреси та нові українці додались тут зовсім нещодавно. Подробиці – в матеріалі.

Реклама:

Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП

Теми: олігархиВелика БританіяФукснерухомість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко