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"Батальон Лондон". УП нашла Фукса, Довбенко и других "подданных" короны

Михаил Ткач, Екатерина КаплюкВторник, 26 сентября 2023, 20:00
Коллаж – Андрей Калистратенко

Лондон – одна з найдорожчих столиць світу. Тому й не дивно, що найбагатші українці вже не перше десятиліття обирають саме Лондон для життя, інвестицій та в якості надійної схованки.

Раніше журналісти вже розповідали про коштовні апартаменти найбагатшого українця Ріната Ахметова біля Гайд парку. Один із найдорожчих у світі маєтків Віктора Пінчука в Кенсінгтоні. Колишню станцію метро у власності олігарха Дмитра Фірташа. Апартаменти в центрі Лондона, які пов'язані з оточенням президента Володимира Зеленського по студії "Квартал 95", зокрема з помічником президента Сергієм Шефіром.

Але це далеко не повний перелік лондонських адрес відомих українців. Тим паче, що деякі нові адреси та нові українці додались тут зовсім нещодавно. Подробиці – в матеріалі.

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Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП

Темы: олигархиВеликобританияФукснедвижимость
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