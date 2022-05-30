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Росіяни обстріляли евакуаційне авто, вбили французького журналіста

Роман ПетренкоПонеділок, 30 травня 2022, 15:14

Керівник Луганської області Сергій Гайдай повідомив про зупинку евакуації з області – окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати 10 людей.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Евакуацію офіційно зупинено. Рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.

Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска".

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Теми: Луганська областьевакуаціявійнаРосія
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