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"Багаті-непридатні". Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації

Михайло ТкачПонеділок, 15 квітня 2024, 17:42

Чартер, Ferrari, дві Lamborghini, декілька топових BMW та зйомки з гвинтокрила. Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії. Це лише короткий переказ точок з однієї відпустки 25-річного столичного мільйонера Олександра Слобоженка та невеликої компанії київських молодиків під час загальної мобілізації. 

І хоча на перший погляд може здатися, що цей матеріал про розкішні відпустки під час війни – насправді він про мобілізацію. Нещодавно автор цього матеріалу натрапив у інстаграм на ось це фото, датоване серпнем 2022 року.

 

З чотирьох молодиків призовного віку на цьому фото з італійських Альп, за інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи "Шлях". 

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На наступному фото власник аккаунта біля гвинтокрила. Геотег – Куршевель, дата – січень 2023 року і підпис: "Если коротко описать нашу поездку – есть что вспомнить – нечего детям рассказать".

Після ухвалення закону про мобілізацію нерівність, відпустки через систему "Шлях", "білі" квитки в заможної половини країни та інші ганебні явища точно вплинуть на нашу обороноздатність. 

Подробиці – в нашому матеріалі. 

Михайло Ткач

Теми: грошімобілізаціявійнасуспільство
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