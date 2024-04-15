Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Богатые-непригодные". История отдыха столичной молодежи во время мобилизации

Михаил ТкачПонедельник, 15 апреля 2024, 17:42

Чартер, Ferrari, дві Lamborghini, декілька топових BMW та зйомки з гвинтокрила. Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії. Це лише короткий переказ точок з однієї відпустки 25-річного столичного мільйонера Олександра Слобоженка та невеликої компанії київських молодиків під час загальної мобілізації. 

І хоча на перший погляд може здатися, що цей матеріал про розкішні відпустки під час війни – насправді він про мобілізацію. Нещодавно автор цього матеріалу натрапив у інстаграм на ось це фото, датоване серпнем 2022 року. 

 

З чотирьох молодиків призовного віку на цьому фото з італійських Альп, за інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи "Шлях". 

Реклама:
 

На наступному фото власник аккаунта біля гвинтокрила. Геотег – Куршевель, дата – січень 2023 року і підпис: "Если коротко описать нашу поездку – есть что вспомнить – нечего детям рассказать".

Після ухвалення закону про мобілізацію нерівність, відпустки через систему "Шлях", "білі" квитки в заможної половини країни та інші ганебні явища точно вплинуть на нашу обороноздатність. 

Подробиці – в нашому матеріалі. 

Михайло Ткач

Темы: деньгимобилизациявойнаобщество
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде

Тарас Чмут: Мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы потеряли слишком много времени

— Роман Кравец
репортаж

Харьков 24. Как город-миллионник живет и работает под ежедневными ударами россиян

— Севгиль Мусаева, Богдан Кутепов

"Меня спасла могила двухлетней девочки". Старший сержант Мальва и ее дети

— Михаил Кригель

Бесплатная медиаимперия. Почему власть не хочет отказаться от телемарафона

— Ангелина Страшкулич, Роман Романюк

Так начиналась российско-украинская война. Как ФСБ подрывала доверие к Евромайдану и готовила вторжение

— Стас Козлюк , Евгений Будерацкий
интервью

Прочь от Папы, УПЦ запретить, Трамп - черт. Архимандрит Кирилл Говорун о контекстах, которые должны учитывать, прежде чем вопить о предательстве

— Михаил Кригель

УП 100. Сила женщин. Представляем полный список лидеров проекта

"Украинская правда"

Езжай так, чтобы пуля не догнала. Как гонщица Галина Алмазова пыталась обогнать смерть на передовой

— Рустем Халилов
Видео

На ужгородском направлении. Приключения бравого депутата Тищенко

— Михаил Ткач

Уничтожь меня быстро. Как "Калибры" и "Искандеры" охотятся на макеты HIMARS, гаубиц и танков

— Михаил Кригель