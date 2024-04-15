"Богатые-непригодные". История отдыха столичной молодежи во время мобилизации

Чартер, Ferrari, дві Lamborghini, декілька топових BMW та зйомки з гвинтокрила. Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії. Це лише короткий переказ точок з однієї відпустки 25-річного столичного мільйонера Олександра Слобоженка та невеликої компанії київських молодиків під час загальної мобілізації.

І хоча на перший погляд може здатися, що цей матеріал про розкішні відпустки під час війни – насправді він про мобілізацію. Нещодавно автор цього матеріалу натрапив у інстаграм на ось це фото, датоване серпнем 2022 року.

З чотирьох молодиків призовного віку на цьому фото з італійських Альп, за інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи "Шлях".

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На наступному фото власник аккаунта біля гвинтокрила. Геотег – Куршевель, дата – січень 2023 року і підпис: "Если коротко описать нашу поездку – есть что вспомнить – нечего детям рассказать".

Після ухвалення закону про мобілізацію нерівність, відпустки через систему "Шлях", "білі" квитки в заможної половини країни та інші ганебні явища точно вплинуть на нашу обороноздатність.

Подробиці – в нашому матеріалі.

Михайло Ткач