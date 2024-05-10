Росіяни захопили 4 селища на Харківщині, намагаються просунутися до Вовчанська – джерела

Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у військових колах

Деталі: За даними УП, йдеться про населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Вовчанська.

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Співрозмовники "Української правди" водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр ворога.

Оновлено: За даними УП, в районі населених пунктів Стрілеча, Борисівка, Пильна та Красне тривають стрілецькі бої. Противник також намагається продовжувати проводити штурмові дії в смузі Стрілеча-Красне та Плетенівка-Гатище.

Водночас Сили оборони України максимально можливо протидіють ворожим намірам просуватися, ведуть артилерійські обстріли по противнику. За перехопленнями – противник жаліється на втрати. Ворог перегруповується та накопичує сили, створюючи також окремі штурмові групи.

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