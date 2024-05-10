Росіяни захопили 4 селища на Харківщині, намагаються просунутися до Вовчанська – джерела
Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у військових колах
Деталі: За даними УП, йдеться про населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Вовчанська.
Співрозмовники "Української правди" водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр ворога.
Оновлено: За даними УП, в районі населених пунктів Стрілеча, Борисівка, Пильна та Красне тривають стрілецькі бої. Противник також намагається продовжувати проводити штурмові дії в смузі Стрілеча-Красне та Плетенівка-Гатище.
Водночас Сили оборони України максимально можливо протидіють ворожим намірам просуватися, ведуть артилерійські обстріли по противнику. За перехопленнями – противник жаліється на втрати. Ворог перегруповується та накопичує сили, створюючи також окремі штурмові групи.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.