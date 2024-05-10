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Генштаб відзвітував про 5 атак на новому напрямку в Харківській області

Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 травня 2024, 19:44
Генштаб відзвітував про 5 атак на новому напрямку в Харківській області
Скриншот - google maps

Генштаб ЗСУ 10 травня відзвітував про 5 російських атак на Слобожанському напрямку в Харківській області.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 10 травня

Дослівно: "На Слобожанському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське Харківської області".

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Деталі: Загалом за минулу добу на фронті зафіксували 91 бойове зіткнення.

Російська армія завдала 6 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснила 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби наступальних дій не вів.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.

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Теми: Харківська областьГенштаббойові дії
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