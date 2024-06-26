Директор НАБУ переслідує журналістів? Реакція на розслідування УП про Семена Кривоноса

Минулого тижня ми на Українській правді опублікували розслідування під назвою "Час Ч. Як Олексію Чернишову щастить в НАБУ". В цьому матеріалі ми оприлюднили докази того, що НАБУ отримало спочатку в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, а згодом і у Вищому антикорупційному суді ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Це впливовий діяч, який входить у коло довірених осіб керівництва держави.

Ми опублікували першу сторінку ухвали, яку так і не було реалізовано. За інформацією одразу від кількох співрозмовників у правоохоронних органах, обшуки у Чернишова саботував особисто директор НАБУ Семен Кривонос.

Як ви думаєте, які дії відбулися після публікації нашого матеріалу?

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Ви напевно вважаєте, що розпочалось внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор НАБУ Семен Кривонос і кому. Чи був тиск на слідство? Якої шкоди було нанесено офіційному розслідуванню у резонансній справі? Хто і як втручався в роботу правоохоронного органу?

Ні. НАБУ розпочало спочатку внутрішнє розслідування, а зараз відкрило кримінальне провадження за статтею 387 кримінального кодексу за фактом зливу ухвали на обшуки в Чернишова.

Хоча сам директор НАБУ Кривонос заявляє, що про провадження своїх підлеглих дізнався після публікації нашого матеріалу.

Подробиці у нашому новому матеріалі.

Михайло Ткач