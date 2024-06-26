Директор НАБУ переслідує журналістів? Реакція на розслідування УП про Семена Кривоноса
Минулого тижня ми на Українській правді опублікували розслідування під назвою "Час Ч. Як Олексію Чернишову щастить в НАБУ". В цьому матеріалі ми оприлюднили докази того, що НАБУ отримало спочатку в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, а згодом і у Вищому антикорупційному суді ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Це впливовий діяч, який входить у коло довірених осіб керівництва держави.
Ми опублікували першу сторінку ухвали, яку так і не було реалізовано. За інформацією одразу від кількох співрозмовників у правоохоронних органах, обшуки у Чернишова саботував особисто директор НАБУ Семен Кривонос.
Як ви думаєте, які дії відбулися після публікації нашого матеріалу?
Ви напевно вважаєте, що розпочалось внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор НАБУ Семен Кривонос і кому. Чи був тиск на слідство? Якої шкоди було нанесено офіційному розслідуванню у резонансній справі? Хто і як втручався в роботу правоохоронного органу?
Ні. НАБУ розпочало спочатку внутрішнє розслідування, а зараз відкрило кримінальне провадження за статтею 387 кримінального кодексу за фактом зливу ухвали на обшуки в Чернишова.
Хоча сам директор НАБУ Кривонос заявляє, що про провадження своїх підлеглих дізнався після публікації нашого матеріалу.
Подробиці у нашому новому матеріалі.
Михайло Ткач