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Директор НАБУ преследует журналистов? Реакция на расследование УП о Семене Кривоносе

Михаил ТкачСреда, 26 июня 2024, 17:02
коллаж: Андрей Калистратенко

Минулого тижня  ми на Українській правді опублікували розслідування під назвою "Час Ч. Як Олексію Чернишову щастить в НАБУ". В цьому матеріалі ми оприлюднили докази того, що НАБУ отримало спочатку в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, а згодом і у Вищому антикорупційному суді ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Це впливовий діяч, який входить у коло довірених осіб керівництва держави. 

Ми опублікували першу сторінку ухвали, яку так і не було реалізовано. За інформацією одразу від кількох співрозмовників у правоохоронних органах, обшуки у Чернишова саботував особисто директор НАБУ Семен Кривонос. 

Як ви думаєте, які дії відбулися після публікації нашого матеріалу? 

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Ви напевно вважаєте, що розпочалось внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор НАБУ Семен Кривонос і кому. Чи був тиск на слідство? Якої шкоди було нанесено офіційному розслідуванню у резонансній справі? Хто і як втручався в роботу правоохоронного органу?

Ні. НАБУ розпочало спочатку внутрішнє розслідування, а зараз відкрило кримінальне провадження за статтею 387 кримінального кодексу за фактом зливу ухвали на обшуки в Чернишова.

Хоча сам директор НАБУ Кривонос заявляє, що про провадження своїх підлеглих дізнався після публікації нашого матеріалу. 

Подробиці у нашому новому матеріалі. 

Михайло Ткач 

Темы: НАБУСМИ
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