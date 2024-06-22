DeepState: Ворог захопив село Шуми і проривається на Торецьк

Ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити село Шуми, що на Донеччині.

Джерело: Deep State

Деталі: За інформацією DeepState останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою.

Реклама:

Дослівно: "Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо. Станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окрім того противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал".

Ще деталі: Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.

Мапа: DeepState

DeepState прогнозує, що росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна — зайняти Торецьк.