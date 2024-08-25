Нардепу Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового

Позафракційному нардепу Артему Дмитруку, який, за даними УП, незаконно виїхав за кордон, повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Джерело: Офіс генерального прокурора, ДБР, джерела УП, Дмитрук у Telegram

Дослівно ОГП: "Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві".

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Деталі: Офіс генпрокурора не називає імені нардепа, але, за даними джерел УП, йдеться про Артема Дмитрука.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Дії підозрюваного кваліфіковано: за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

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Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано: за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження; за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

В ОГП зазначили, що підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій: на 10:00 29 серпня і на 10:00 30 серпня 2024 року.

Сам Дмитрук, коментуючи повідомлення Офісу генпрокурора, заявив у своєму Telegram: "Ніякі підозри мені ніхто не вручав. А всі ці справи – абсолютно сфальсифікована і вигадана історія".

Оновлено: На уточнююче запитання УП в Офісі генпрокурора зазначили, що письмове повідомлення про підозру народному депутату було скеровано поштовим зв’язком до апарату Верховної Ради, за відомими місцями проживання та до житлово-експлуатаційних організацій, а відтак вважається здійсненим 25.08.2024 відповідно до КПК України, про що внесена відмітка до ЄРДР.

Що передувало: Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.

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